До України прямує 11 автобусів із генераторами та обладнанням, - голова МЗС Естонії Рейнсалу
Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 11 автобусів прямують до Житомира, Харкова, Бучі й Полтави.
"Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою під час цілеспрямованих російських атак на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру", – прокоментував Рейнсалу.
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Але не дай Бог випробування адського- стати частиною росії.