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Новини Агресія Росії проти України
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До України прямує 11 автобусів із генераторами та обладнанням, - голова МЗС Естонії Рейнсалу

генератор

Естонія відправила до України вантаж із генераторами та електрообладнанням.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, 11 автобусів прямують до Житомира, Харкова, Бучі й Полтави.

"Ми маємо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні впоратися із важкою зимою під час цілеспрямованих російських атак на цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру", – прокоментував Рейнсалу.

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Автор: 

допомога (8322) Україна (5876) Естонія (1607) Рейнсалу Урмас (68) генератор (198)


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Спасибо маленькой стране . С большим желанием помочь .
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09.12.2022 14:44 Відповісти
Дякуємо.Зараз майже без світла-дуже незручне,важке,невеселе життя.
Але не дай Бог випробування адського- стати частиною росії.
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09.12.2022 14:49 Відповісти
Цікаво, або вже зовсім не цікаво, скільки дав грошей чи що купив для армії чи для країни баба Беня?
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09.12.2022 14:50 Відповісти
Естоніє, дякуємо, від щирого серця.
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09.12.2022 14:55 Відповісти
 
 