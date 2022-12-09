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Новини Війна
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Влада має використати усі важелі для негайного повернення воїна ЗСУ Зубриліна, якого затримали у Словаччині за запитом Росії, - Бутусов

зсу

У Словаччині по розшуковому запиту РФ затримано військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубриліна.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зі мною зв’язалась Ксенія Зубриліна, громадянка України, і повідомила, що вони одружені з 2013 року, з того часу Альберт постійної проживає на території України, у них двоє дітей, з 2015-го року Зубрилин має посвідку на постійне проживання на території України і має, таким чином, усі підстави на отримання громадянства. 6 вересня він офіційно уклав контракт військовослужбовця, і направлений до Словаччини за наказом свого командування. 14 жовтня Зубрилин затриманий на підставі запиту на розшук Російської Федерації, і з того часу залишається затриманим у Словаччині", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, Зубрилін має бути негайно виданий Україні, і усі запити та претензії до нашого військовослужбовця мають розглядатись правоохоронними органами України.

"Ми дуже цінуємо та поважаємо допомогу та дружбу Словаччини", - додав він.

"Я просто здивований, що МЗС та МО не роблять ніяких заяв, а посольство України у Словаччині, до якого неодноразово хоче попасти Ксенія, не має можливостей втрутитись у ситуацію та сприяти зверненню наших громадян. Звертаю увагу на цей кричущий випадок, своїх ні в якому разі не можна кидати, наш, український солдат затриманий вже два місяці за кордоном, і влада має використати усі важелі для його негайного повернення, ніяких інших варіантів не існує", - наголосив Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії.

Читайте: У Росії Держдума ухвалила закон про статус "ветерана" для добровольців на війні проти України

Автор: 

затримання (4339) Словаччина (1097) Бутусов Юрій (3584) добровольці (910) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+20
так виходить, що наша влада це не зовсім наша...
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09.12.2022 14:53
+17
Вони просто виконують процедуру, прикордонник пробив по базі, а він в розшуку. Тут інше питання, скільки ще терористична рашка буде мати можливість користуватись міжнародними інструментами, наприклад добавляти когось в розшук Інтерполу.
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09.12.2022 15:19
+14
Навіть, коли б Альберт не був одружений з громадаянкою України, він наш військовий, який боронить Україну від кацапів.
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09.12.2022 14:58
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так виходить, що наша влада це не зовсім наша...
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09.12.2022 14:53 Відповісти
Та Ви шоооо ...
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09.12.2022 14:55 Відповісти
скажи ще, що у нас 'київська хунта'
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09.12.2022 15:18 Відповісти
Історія може здаватися мутною, якщо не володієш інформацією. А Бутусов писав, що він потрапив в групу військових, що були відправлені на навчання в Словаччину.
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09.12.2022 15:43 Відповісти
Хотів відповісти те саме, але побачив твій коментар Тому просто "лайкнув" тобі
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09.12.2022 16:07 Відповісти
А чого мутна? Підписав контракт - повезли на полігон навчатися. Чи ти думаєш у нас з воєнкомату мобілізованих відправляють одразу на фронт?! Це мутний в Україні преZік і його оточення раз допускають бєспрєдєл з нашими військами.
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09.12.2022 15:45 Відповісти
Навіть, коли б Альберт не був одружений з громадаянкою України, він наш військовий, який боронить Україну від кацапів.
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09.12.2022 14:58 Відповісти
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09.12.2022 15:05 Відповісти
а чого Словаччина не посилає кацапів нафіг З ЛЮБОГО ПИТАННЯ ?
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09.12.2022 15:06 Відповісти
Вони просто виконують процедуру, прикордонник пробив по базі, а він в розшуку. Тут інше питання, скільки ще терористична рашка буде мати можливість користуватись міжнародними інструментами, наприклад добавляти когось в розшук Інтерполу.
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09.12.2022 15:19 Відповісти
Сто баллів !

Толірантність у відношенні злочінців до добра не доводить . А раша - злочінец .
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09.12.2022 16:05 Відповісти
У "нашей влады" все не на часи
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09.12.2022 15:08 Відповісти
Головне що не барига..
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09.12.2022 15:11 Відповісти
Тому що він журналіст, а на фронті буває іноді частіше деяких військових. Кожен має свій фронт ... А для тих, хто не розуміється чим відрізняється журналіст від пропагандисту, демократія від автократії і свобода слова від єдиного марафону - напрямок за крейсером мацква ...
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09.12.2022 15:23 Відповісти
Не чешіть дурню, про які повістки Я Вам втирав? Ви мене з кимось плутаєте і з'їжджаєте з теми. Не всі повинні бути військовими, кожен повинен робити свою роботу. Зараз військовий кожен 30й приблизно і всім решта теж можно задавати такі запитання, але вони ні до чого не приведуть. Армія без тилу неможлива, як демократія без опозиції і свободи слова. А діюча влада зкочується в автократію (доречи як люба інша без контролю опозиції). В їхніх розуміннях всіх неугодних, всю опозицію відправити на фронт, знищити і зачистити політичне поле для себе, наприклад щоб не задавали питань про .... Самі знаєте, все перераховувалось купу разів, для декого самих упоротих дарма.
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09.12.2022 15:42 Відповісти
Пропоную усім, хто ставить таке питання іншим, спочатку ставити собі.
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09.12.2022 15:50 Відповісти
Що за абсурд?🤦
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09.12.2022 15:21 Відповісти
а я і не здивований поведінкою посольства - кулеба пусте місце, тому що не здатен навести порядок там, де та за що отримує зарплату.

Я декілька разів зтикався з посольством та знаю які типові україно-радянськими чиновники там працюють.
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09.12.2022 15:33 Відповісти
Скоріш за все побачимо дуже погану історію, чимось схожу на історію з кувалдою.
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09.12.2022 15:36 Відповісти
направлений до Словаччини за наказом свого командування. Джерело:

хто же його відправив навмисно у Словаччіну , щоб пересварити Україну і Словаччіну
СБУ пора розібратись
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09.12.2022 16:02 Відповісти
Цій владі просто насрати на людей. А зрадники, якими ця влада кишить, сруть вишукано.
Відомий випадок, коли у 2015 у добробаті служив громадянин росії. Кацапам стали відомі його дані. Вони сфабрикували проти нього справу, що він наче б то у розшуку за вбивство. І наша-ненаша **** влада видала його кацапам. Зробила то все тихо. Мости, Херсон та ін. також тихо здавали. Вони бояться розголосу. Побільше розголосу в змі як в наших, так і в закордонних.
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09.12.2022 18:15 Відповісти
 
 