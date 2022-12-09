Влада має використати усі важелі для негайного повернення воїна ЗСУ Зубриліна, якого затримали у Словаччині за запитом Росії, - Бутусов
У Словаччині по розшуковому запиту РФ затримано військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубриліна.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зі мною зв’язалась Ксенія Зубриліна, громадянка України, і повідомила, що вони одружені з 2013 року, з того часу Альберт постійної проживає на території України, у них двоє дітей, з 2015-го року Зубрилин має посвідку на постійне проживання на території України і має, таким чином, усі підстави на отримання громадянства. 6 вересня він офіційно уклав контракт військовослужбовця, і направлений до Словаччини за наказом свого командування. 14 жовтня Зубрилин затриманий на підставі запиту на розшук Російської Федерації, і з того часу залишається затриманим у Словаччині", - розповів журналіст.
За словами Бутусова, Зубрилін має бути негайно виданий Україні, і усі запити та претензії до нашого військовослужбовця мають розглядатись правоохоронними органами України.
"Ми дуже цінуємо та поважаємо допомогу та дружбу Словаччини", - додав він.
"Я просто здивований, що МЗС та МО не роблять ніяких заяв, а посольство України у Словаччині, до якого неодноразово хоче попасти Ксенія, не має можливостей втрутитись у ситуацію та сприяти зверненню наших громадян. Звертаю увагу на цей кричущий випадок, своїх ні в якому разі не можна кидати, наш, український солдат затриманий вже два місяці за кордоном, і влада має використати усі важелі для його негайного повернення, ніяких інших варіантів не існує", - наголосив Бутусов.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Толірантність у відношенні злочінців до добра не доводить . А раша - злочінец .
Я декілька разів зтикався з посольством та знаю які типові україно-радянськими чиновники там працюють.
хто же його відправив навмисно у Словаччіну , щоб пересварити Україну і Словаччіну
СБУ пора розібратись
Відомий випадок, коли у 2015 у добробаті служив громадянин росії. Кацапам стали відомі його дані. Вони сфабрикували проти нього справу, що він наче б то у розшуку за вбивство. І наша-ненаша **** влада видала його кацапам. Зробила то все тихо. Мости, Херсон та ін. також тихо здавали. Вони бояться розголосу. Побільше розголосу в змі як в наших, так і в закордонних.