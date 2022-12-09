Влада має використати усі важелі для негайного повернення воїна ЗСУ Зубриліна, якого затримали у Словаччині за запитом Росії, - Бутусов

У Словаччині по розшуковому запиту РФ затримано військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубриліна.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зі мною зв’язалась Ксенія Зубриліна, громадянка України, і повідомила, що вони одружені з 2013 року, з того часу Альберт постійної проживає на території України, у них двоє дітей, з 2015-го року Зубрилин має посвідку на постійне проживання на території України і має, таким чином, усі підстави на отримання громадянства. 6 вересня він офіційно уклав контракт військовослужбовця, і направлений до Словаччини за наказом свого командування. 14 жовтня Зубрилин затриманий на підставі запиту на розшук Російської Федерації, і з того часу залишається затриманим у Словаччині", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, Зубрилін має бути негайно виданий Україні, і усі запити та претензії до нашого військовослужбовця мають розглядатись правоохоронними органами України.

"Ми дуже цінуємо та поважаємо допомогу та дружбу Словаччини", - додав він.

"Я просто здивований, що МЗС та МО не роблять ніяких заяв, а посольство України у Словаччині, до якого неодноразово хоче попасти Ксенія, не має можливостей втрутитись у ситуацію та сприяти зверненню наших громадян. Звертаю увагу на цей кричущий випадок, своїх ні в якому разі не можна кидати, наш, український солдат затриманий вже два місяці за кордоном, і влада має використати усі важелі для його негайного повернення, ніяких інших варіантів не існує", - наголосив Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії.

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