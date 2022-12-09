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Новини Агресія Росії проти України
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"Старосту" села Вавилове підозрюють у пособництві державі-агресору. Йому обрано запобіжний захід

суд,феміда

60-річний мешканець села Вавилове Миколаївського району під час окупації погодився співпрацювати з окупантами. Його було призначено "старостою села.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центрального районного суду Миколаєва.

За версією слідства, підозрюваний був у дружніх стосунках з представниками РФ, які призначили його старостою села. Щонайменше з квітня до початку листопада 2022 року чоловік, використовуючи трактор, привозив до позицій російських військ питну воду, чим сприяв покращенню їхніх побутових умов.

"Перебуваючи на території місцевого фермерського господарства він зібрав майно підприємства, зокрема, обладнання для ремонтних і зварювальних робіт, місткості для пального, запчастини для транспортних засобів та доставив до позицій армії РФ. Також передав автомобіль ВАЗ 2101, який належав місцевому мешканцю", — повідомляють у суді.

Суддя ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Миколаївська область (2265) суддя (1582) державна зрада (1680)


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Ручной каток для асфальта и поле на разминирование . Или опять очередную гниду будем годами кормить ?
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09.12.2022 15:30 Відповісти
Да, история возвращается.. в советское время часто показываи кадры как после очередного освобождения, вроде, белорусского села от немецко-фашистских оккупантов старосту, пособника оккупантов, вели по селу а его односельчане били мотыгами, палками, чем могли..
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09.12.2022 16:14 Відповісти
на гіляку цього запроданця кацапського !!!
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09.12.2022 15:31 Відповісти
А Оманского, бениного Нарика с фсбэшником Елдаком, билетером 95 квартала бакановым и подстилкой козака-меРтвечука верещюк сдавшим юг Украины и т.д вы ни в чем не подозреваете???
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09.12.2022 15:37 Відповісти
И не говори.....проходы разминировали.....арту отвели....сами сдали этого деда в плен кацапской нечисти....а теперь судят за воды привёз......вы бы против автоматки может и корову бы свою зарезали кто тут разменять его советует....а за то что ЗЕля сдал в плен тысячи своих патриотов на смерть как в Еленовке вопросы задать не хотят....страшно.)
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09.12.2022 16:03 Відповісти
Хм... Одного не пойму "без права внесения залога". Т.е украл миллиард - залог 100 млн. Пособничал , еще и не факт пока - залог нельзя... Интересно получается. Но дело даже не этом, а в том, что как написали выше, - это ж если он виновен, его еще и содержать в плену и не поменяешь его никак.
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09.12.2022 15:39 Відповісти
п'ять хвилин назад прочитав велике інтерв'ю жіночки-фельдшера, про життя під окупантами. стільки гідності і мужності. а тут цей "староста", тьфу.
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09.12.2022 15:40 Відповісти
Лошара какой-то. Ещё и копейку у кого-то отобрал и оркам подогнал). На десюрик натворил делов.
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09.12.2022 15:44 Відповісти
Все как при немцах.
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09.12.2022 15:47 Відповісти
 
 