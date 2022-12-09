"Старосту" села Вавилове підозрюють у пособництві державі-агресору. Йому обрано запобіжний захід

60-річний мешканець села Вавилове Миколаївського району під час окупації погодився співпрацювати з окупантами. Його було призначено "старостою села.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центрального районного суду Миколаєва.

За версією слідства, підозрюваний був у дружніх стосунках з представниками РФ, які призначили його старостою села. Щонайменше з квітня до початку листопада 2022 року чоловік, використовуючи трактор, привозив до позицій російських військ питну воду, чим сприяв покращенню їхніх побутових умов.

"Перебуваючи на території місцевого фермерського господарства він зібрав майно підприємства, зокрема, обладнання для ремонтних і зварювальних робіт, місткості для пального, запчастини для транспортних засобів та доставив до позицій армії РФ. Також передав автомобіль ВАЗ 2101, який належав місцевому мешканцю", — повідомляють у суді.

Суддя ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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