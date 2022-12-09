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За матеріалами ДБР судитимуть трьох експравоохоронців, які влаштовували облави та обшуки в окупованому Бердянську

дбр

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох колишніх правоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі та працюють на агресорів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, після захоплення міста російськими військами зрадники добровільно вступили до лав окупаційної поліції. Вони "злили" окупантам інформацію про своїх колег, брали участь в облавах на патріотів та обшуках у них.

Наразі колаборанти продовжують працювати на окупантів, патрулюють місто та вишукують патріотично налаштованих громадян.

Фігуранти обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Також читайте: ДБР заочно повідомило про підозру колишньому керівнику пожежної частини в Донецькій області, який активно співпрацює з окупантами

Автор: 

Бердянськ (469) державна зрада (1680) колабораціонізм (1158) ДБР (3482)


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А як з відкритими справами на Т.Чорновіл? Інших з ЄС від найвеличнішого потерпілера? Як справи проти Марченка,Кривоноса,Порошенка?
А як справи на тероборонівців,за взламані покинуті війскові склади зі зброєю,якої цівільні чинили спротив окупантам,і де по наказу ОПи чи зезидента були виведені на тільки військві,а і поліція (до 24.02.2022!!!!)?
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09.12.2022 16:32 Відповісти
Я як новину такого роду не прочитаю, так всі - "експравоохоронці".
Можна номери та дати наказів про звільнення цих осіб із системи МВС України оприлюднити?
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09.12.2022 17:01 Відповісти
 
 