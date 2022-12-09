За матеріалами ДБР судитимуть трьох експравоохоронців, які влаштовували облави та обшуки в окупованому Бердянську

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох колишніх правоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі та працюють на агресорів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, після захоплення міста російськими військами зрадники добровільно вступили до лав окупаційної поліції. Вони "злили" окупантам інформацію про своїх колег, брали участь в облавах на патріотів та обшуках у них.

Наразі колаборанти продовжують працювати на окупантів, патрулюють місто та вишукують патріотично налаштованих громадян.

Фігуранти обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

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