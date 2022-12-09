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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем’єр-міністр Індії Моді відмовився від зустрічі з Путіним через ядерні погрози Україні, - Bloomberg

путін,моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від традиційної щорічної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним через ядерні загрози Кремля Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами обізнаних джерел, Моді вирішив не проводити щорічний особистий саміт з Путіним після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу під час пандемії COVID-19 у 2020 році. У грудні 2021 року Путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію – це була його перша поїздка за межі пострадянського простору після початку пандемії.

Джерела Bloomberg вказують, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі та Москвою, проте, за їх словами, Моді вважає, що зустріч з російським президентом зараз не принесе йому вигод.

Скасування саміту підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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Автор: 

Індія (667) путін володимир (23773) росія (65010)


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Топ коментарі
+20
Ооо,уже вчерашние дружки ***** карлика обоссаного посылают))
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09.12.2022 16:11
+16
много ходов очка
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09.12.2022 16:10
+16
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09.12.2022 16:20
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много ходов очка
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09.12.2022 16:10 Відповісти
Респект індусам
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09.12.2022 16:41 Відповісти
Ооо,уже вчерашние дружки ***** карлика обоссаного посылают))
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09.12.2022 16:11 Відповісти
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09.12.2022 16:11 Відповісти
Плевок ху.лу на плешивую башку.
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09.12.2022 16:11 Відповісти
Зустріч з пуйлом нікому ніякої вигоди не приносила ще! Його краще ігнорить
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09.12.2022 16:14 Відповісти
от так. дружба дружбой, а табачок врозь.
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09.12.2022 16:17 Відповісти
А шо з нафтою?
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09.12.2022 16:18 Відповісти
Мацковський покидьок готовий відсмоктати будь-кому, аби не обісратись в Україні перед своїми свинособаками
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09.12.2022 16:19 Відповісти
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09.12.2022 16:20 Відповісти
Прекрасная работа и художник замечательный
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09.12.2022 18:38 Відповісти
ДзиньПінь теж його скоро прокине через одне місце.

Інфа 100%, можна робити ставки.
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09.12.2022 16:25 Відповісти
Зиня его не кинет через это место, а введет
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09.12.2022 16:38 Відповісти
Уже даже союзники об Х...ла ноги вытирают. Или в этот раз опять не ноги?
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09.12.2022 16:36 Відповісти
Карлик-психопат в очередной раз "всех переиграл". Клинический идиот.
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09.12.2022 16:53 Відповісти
На самом деле не из-за ядерных угроз Украине, а цену на нефть сбивает.
Всё как на базаре. Покупатель уходит, говорит - мне это невыгодно, а продавец за ним побежит, уговаривая - только тебе, как другу, ещё цену скину...
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09.12.2022 18:40 Відповісти
цілком можливо! коров"ячим прихильникам ПХ на Україну,просто всі бачать,що Путень кінчений лузер і політичний труп(а завтра і фізичний труп) і намагаються урвати собі від падаючої Рашки найбільше (Моді Ерді,скоро Сі і навіть придурок Орбан)...
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09.12.2022 19:03 Відповісти
что биндеры взялили там себе за моду ?
главaря индусов не уважили вы Моди!
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09.12.2022 18:56 Відповісти
А нафту купує. По нафті все чікі-пікі.
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09.12.2022 20:44 Відповісти
Не стоит выдавать нам действительное за желаемое. Ясно же. Индия особая страна, она к ЕС конечно чуть привязана, но скорее как рынок сбыта из ЕС. Все вооружение там российское почти и много чего другого. И конечно Индия много в РФ продает тоже.
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09.12.2022 22:26 Відповісти
 
 