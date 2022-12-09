УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10164 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 625 23

Справою затриманого у Словаччині воїна ЗСУ Зубриліна займається посольство, консульський доступ до нього ускладнено через громадянство РФ, - МЗС

зсу

Затриманий у Словаччині на запит РФ військовослужбовець ЗСУ Альберт Зубрилін має російське громадянство, тому консульський доступ з боку українських дипломатів до нього ускладнений, справа перебуває на особливому контролі.

Про це Інтерфакс-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України у Братиславі займається справою військовослужбовця Збройних сил України Альберта Зубриліна, якого 14 жовтня було затримано у Словаччині на запит РФ. З огляду на те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів ускладнений. Водночас, наші дипломати сприяють через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що востаннє вони спілкувалися 6 грудня.

"Українські консули запропонували дружині надати підтримку у її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком. Посольство зараз взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами у контексті підготовки до розгляду запиту РФ у суді. Альберта Зубриліна забезпечено адвокатом", - сказав він.

У МЗС також додали, що умови утримання військового є прийнятними.

"Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов закликав владу використати усі важелі для негайного повернення воїна.

Читайте: Через велику кількість добровольців сьогодні в Україні немає потреби вручати повістки на блокпостах, - МВС

Автор: 

МЗС (4113) Словаччина (1097) військовослужбовці (4726) добровольці (910) ЗСУ (7519) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Як можно було відправити громадянина РФ у Словаччіну? У РФ нема безвізового режиму.

Чиновники МО тим самим підставили прикордонників Словаччіни , які мають виконувати свої ОБОВЯЗКИ
Думаю, что треба наказати чиновників за РОЗГІЛЬДЯЙСТВО І НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

такщо Словаччіна не винна в інцінденти
СБУ ПОРА ВТРУТИТИСЬ
показати весь коментар
09.12.2022 16:45
+13
Це яскравий приклад європейського абсурду. Країна затримала невинну людину за запитом країни, яку Європа об'явила спонсором тероризму.
показати весь коментар
09.12.2022 18:03
+12
Не розумію,якщо він воював на боці зсу,чому не дали громадянство,як тим чеченцям,які за нас воювали а їх депортували до лап кадирова
показати весь коментар
09.12.2022 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як можно було відправити громадянина РФ у Словаччіну? У РФ нема безвізового режиму.

Чиновники МО тим самим підставили прикордонників Словаччіни , які мають виконувати свої ОБОВЯЗКИ
Думаю, что треба наказати чиновників за РОЗГІЛЬДЯЙСТВО І НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

такщо Словаччіна не винна в інцінденти
СБУ ПОРА ВТРУТИТИСЬ
показати весь коментар
09.12.2022 16:45 Відповісти
чого впевнена що в нього не було 5 річного шенгена?
показати весь коментар
09.12.2022 17:21 Відповісти
В этих вопросах лучше кацапы разбираются.

украинцы уже много лет живут с безвизом
показати весь коментар
09.12.2022 17:31 Відповісти
Софіє! У окопі ніхто "громадянство" не питає! Це - як у Січі Запорізькій: "В бога віруєш? Горілку п"єш? Товаришеві спину прикриваєш? значить - "свій"!
показати весь коментар
09.12.2022 21:06 Відповісти
Думаю, що це спецоперація хремля, щоб зіпсувати дружні відносини між Україною і Словаччиною
показати весь коментар
09.12.2022 16:49 Відповісти
Не розумію,якщо він воював на боці зсу,чому не дали громадянство,як тим чеченцям,які за нас воювали а їх депортували до лап кадирова
показати весь коментар
09.12.2022 16:54 Відповісти
Набуття українського громадянства - доволі складне питання, особливо для громадян РФ. Не у всіх вистачає часу та натхнення, особливо коли знаходишся переважно на війні. Прикладів доволі багато.
показати весь коментар
09.12.2022 19:25 Відповісти
а то вже залежить для яких само громадян рф, якщо на приклад цей громадянин рф якийсь невзоров, що путіну дупу вилизував, або це якийсь олігарх русскій, чи ще якийсь "хороший человек" то жодних проблем, на протязі дня зроблять.
показати весь коментар
09.12.2022 22:10 Відповісти
Звісно, якщо на допомогу приходить ОП, то проблем ніяких. Але далеко не всім так щастить.
показати весь коментар
10.12.2022 00:15 Відповісти
і ця ***** вже майже два місяці! Треба негайно витягати людину!
показати весь коментар
09.12.2022 17:23 Відповісти
В войне в Испании 1936-39 гг..принимали участие советские шакалы очень серьезно ...только Хероев дохлого Совка было аж 57 крыс Сралина, двое получили это звание дважды...
Фамилии этих шакалов можно найти в Бтьюбе
показати весь коментар
09.12.2022 17:29 Відповісти
Вопрос к Зеленскому...... И пред президенту..... Почему защитники Украины с боями получают укр гражданство?
Эта проблема уже 8 лет не решается и тормозится на высшем уровне .
Зато воры в законе гражданство получают но проблем.
показати весь коментар
09.12.2022 17:32 Відповісти
тому що невзоров отримав громадянство України без черги і без бою.
показати весь коментар
09.12.2022 22:21 Відповісти
После 9 мая 1945 года...шакалы Сралина потребовали от США и Британии вернуть всех пленных и гастарбайтера совка на уРодину...,по официальной информации вернули около 3 млн...половина из них были расстреляны ....как предатели а их семьи включая стариков женщин и детей сидели в ГУЛАГе до 1953 года..когда Берия объявил об Амнистию..., некоторые сидели и дольше...
показати весь коментар
09.12.2022 17:36 Відповісти
По ялтинським домовленостям союзники мали видати всіх громадян СРСР які були такими ще до 1 вересня 1939 року. Але дехто перестарався. Так, наприклад, англійці видали сталіну казаків з їхніми сім'ями які покинули росію після революції і ніколи не були громадянами СРСР. Це в цілому декілька тисяч. Всю верхівку розстріляли, а інші попали в табори. Як правило давали від 15 років і більше. Там більшість і загинула. Цей злочин мав би бути на совісті Чечиля.
Щодо американців, то як я розумію, вони не дуже в цій справі старалися для сталіна. Наприклад моєму діду, якого звільнили з табора військовополонених у Нюрберзі, вони пропонували емігрувати до США чи Канади. Багато хто поїхав, але не мій дід.
А щодо цифр розстріляних, то вони занадто завищені. Розстріл, як правило, давали лише верхівці чи якщо людина чимось дуже насолодила, а всі інші в табори. Країна після війни потребувала багато робочих рук і просто вбивати не було ніякої користі. Хоча, сибір, 12-и часова виснажлива праця та недоїдання справно збирали свою данину, не гірше ніж розстрільні команди.
показати весь коментар
09.12.2022 18:28 Відповісти
Це яскравий приклад європейського абсурду. Країна затримала невинну людину за запитом країни, яку Європа об'явила спонсором тероризму.
показати весь коментар
09.12.2022 18:03 Відповісти
Як у кацапів: "родіна тєбя обязатєльно кінєт, синок"©
показати весь коментар
09.12.2022 21:32 Відповісти
А чому Україна не може терміново надати громадянство України воїну? Чому взагалі більшість не змінить закон про гр-во і спростити надання гр-ва військовим? Де ж слуги?
показати весь коментар
09.12.2022 21:42 Відповісти
а наші дипломати чого соплі жують? Та виривати людину треба з кігтів кгб якнайшвидше !!!
показати весь коментар
09.12.2022 21:44 Відповісти
Освободят его. Просто нужно пройти полностью всю процедуру, которая занимает довольно длительное время.
Очень неприятная история, но, слава Богу, жизни бойца ничего не угрожает.
Кстати, в интерполе у кацапов нет права вето. Надо нашим дипломатам активно работать, чтобы исключить террористов из этой организации. А если нет, то тогда уже принять игил и алькаиду
показати весь коментар
10.12.2022 00:38 Відповісти
Московіі віри немає, це країна тероризму ще з часів радянщини !!!
Московія УБИВАЛА людей в Чечні, Молдові, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, а тепер, 9 років, і в УКРАЇНІ !!
Захисникам України теж треба захист‼️💯⚔️🇺🇦❤️😡😠👍🤬‼️
показати весь коментар
10.12.2022 01:29 Відповісти
Вы придурки, почему ему не даёте гражданство Украины ?
показати весь коментар
10.12.2022 06:41 Відповісти
Его нет в списках ( в очереди ) "хороших руских" в комиссии по предоставлению гражданства? Безплатно. "Неначасі".
показати весь коментар
10.12.2022 07:31 Відповісти
 
 