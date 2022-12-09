Справою затриманого у Словаччині воїна ЗСУ Зубриліна займається посольство, консульський доступ до нього ускладнено через громадянство РФ, - МЗС
Затриманий у Словаччині на запит РФ військовослужбовець ЗСУ Альберт Зубрилін має російське громадянство, тому консульський доступ з боку українських дипломатів до нього ускладнений, справа перебуває на особливому контролі.
Про це Інтерфакс-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольство України у Братиславі займається справою військовослужбовця Збройних сил України Альберта Зубриліна, якого 14 жовтня було затримано у Словаччині на запит РФ. З огляду на те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів ускладнений. Водночас, наші дипломати сприяють через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт", - сказав він.
Ніколенко зазначив, що востаннє вони спілкувалися 6 грудня.
"Українські консули запропонували дружині надати підтримку у її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком. Посольство зараз взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами у контексті підготовки до розгляду запиту РФ у суді. Альберта Зубриліна забезпечено адвокатом", - сказав він.
У МЗС також додали, що умови утримання військового є прийнятними.
"Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов закликав владу використати усі важелі для негайного повернення воїна.
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Чиновники МО тим самим підставили прикордонників Словаччіни , які мають виконувати свої ОБОВЯЗКИ
Думаю, что треба наказати чиновників за РОЗГІЛЬДЯЙСТВО І НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.
такщо Словаччіна не винна в інцінденти
СБУ ПОРА ВТРУТИТИСЬ
украинцы уже много лет живут с безвизом
Фамилии этих шакалов можно найти в Бтьюбе
Эта проблема уже 8 лет не решается и тормозится на высшем уровне .
Зато воры в законе гражданство получают но проблем.
Щодо американців, то як я розумію, вони не дуже в цій справі старалися для сталіна. Наприклад моєму діду, якого звільнили з табора військовополонених у Нюрберзі, вони пропонували емігрувати до США чи Канади. Багато хто поїхав, але не мій дід.
А щодо цифр розстріляних, то вони занадто завищені. Розстріл, як правило, давали лише верхівці чи якщо людина чимось дуже насолодила, а всі інші в табори. Країна після війни потребувала багато робочих рук і просто вбивати не було ніякої користі. Хоча, сибір, 12-и часова виснажлива праця та недоїдання справно збирали свою данину, не гірше ніж розстрільні команди.
Очень неприятная история, но, слава Богу, жизни бойца ничего не угрожает.
Кстати, в интерполе у кацапов нет права вето. Надо нашим дипломатам активно работать, чтобы исключить террористов из этой организации. А если нет, то тогда уже принять игил и алькаиду
Московія УБИВАЛА людей в Чечні, Молдові, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, а тепер, 9 років, і в УКРАЇНІ !!
Захисникам України теж треба захист‼️💯⚔️🇺🇦❤️😡😠👍🤬‼️