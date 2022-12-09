Справою затриманого у Словаччині воїна ЗСУ Зубриліна займається посольство, консульський доступ до нього ускладнено через громадянство РФ, - МЗС

Затриманий у Словаччині на запит РФ військовослужбовець ЗСУ Альберт Зубрилін має російське громадянство, тому консульський доступ з боку українських дипломатів до нього ускладнений, справа перебуває на особливому контролі.

Про це Інтерфакс-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України у Братиславі займається справою військовослужбовця Збройних сил України Альберта Зубриліна, якого 14 жовтня було затримано у Словаччині на запит РФ. З огляду на те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів ускладнений. Водночас, наші дипломати сприяють через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що востаннє вони спілкувалися 6 грудня.

"Українські консули запропонували дружині надати підтримку у її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком. Посольство зараз взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами у контексті підготовки до розгляду запиту РФ у суді. Альберта Зубриліна забезпечено адвокатом", - сказав він.

У МЗС також додали, що умови утримання військового є прийнятними.

"Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 жовтня Словаччина затримала воїна ЗСУ громадянина РФ Зубриліна за запитом Росії.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов закликав владу використати усі важелі для негайного повернення воїна.

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