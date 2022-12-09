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Новини
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"Відкат від децентралізації веде до авторитаризму", - рух "Чесно" розбирався у ситуації з відстороненням мера Чернігова

атрошенко

Гучні "автомобільні скандали", пов’язані з іменами мера Чернігова Владислава Атрошенка та заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, схожі за своєю суттю, але реакція влади на них і покарання зовсім різні. Влада демонструє вибірковість і реагує за принципом "на все воля Банкової", що веде до авторитаризму.

Про це йдеться у статті представниці руху "Чесно", головної редакторки сайту chesno.org Ірини Федорів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Останнім часом трапилося кілька скандальних історій, які варто порівняти між собою. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко їздив на авто, яке General Motors передав Україні зокрема і для того, щоб вивозити цивільних з зони бойових дій. Але ніяких цивільних з зони бойових дій Тимошенко не вивозив. На цьому авто возили його. Для того, щоб звільнити Тимошенка з посади не треба було чекати рішення суду. Він заступник – його може легко звільнити керівник. Але Тимошенко "свій", - нагадує авторка "автомобільний скандал" за участі Тимошенка.

Також вона зазначає: коли журналісти оприлюднили той факт, що Тимошенко пересувається на Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис, правоохоронці відкрили провадження. Але "їх цікавив не Тимошенко, а той, хто дав доступ журналістам "Української правди" до компрометуючого відео".

Атрошенка також звинувачують у використанні автомобіля не за призначенням. Його дружина 5 березня, під час обстрілів Чернігова, виїхала за кордон на службовому авто, а згодом мер Чернігова попросив службового водія перегнати дружині її власне авто і повернути службове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Чернігова Атрошенко звинуватив у своєму відстороненні від посади чиновників ОП

"Справу мера Чернігова розглядав Яворівський районний суд Львівської області. Підставою для розгляду став протокол НАЗК. Як повідомляють ЗМІ, суд заборонив Атрошенку займати посади у місцевому самоврядування упродовж року. Тобто він не може бути мером Чернігова. Редакція "Дзеркала тижня" наголошує на тому, що рішення стосовно Атрошенка з’явилося у День місцевого самоврядування й вважає це "символічним і тривожним" з огляду на процеси пов'язані із можливим відкатом від децентралізації", - йдеться у статті.

Постає питання, за яким принципом обирають політиків, яких треба притягати до відповідальності, пише Ірина Федорів.

"Єдине, що вселяє надію, це робота НАБУ і САП. Антикорупційні органи можуть вийти на дійових осіб з Банкової і зробити всіх рівними перед законом. Відкат від децентралізації й життя у парадигмі "на все воля Банкової" веде до авторитаризму. А це точно не той шлях, за який воюють громадяни цієї держави", - резюмує авторка матеріалу.

Автор: 

Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92) ЧЕСНО (111) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+12
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
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09.12.2022 17:05
+11
ЗЕлуплені так не вважають.
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09.12.2022 17:01
+7
Можна тільки поаплодувати руху "Чесно" за позицію!
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09.12.2022 17:17
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Точно. ЗСУ воює не за Клоуна а за Україну.
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09.12.2022 16:57 Відповісти
ЗЕлуплені так не вважають.
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09.12.2022 17:01 Відповісти
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
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09.12.2022 17:05 Відповісти
Можна тільки поаплодувати руху "Чесно" за позицію!
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09.12.2022 17:17 Відповісти
Яким би хєровим не був мер Чернігова - його законно обрали мешканці цього міста. А ось Zeтварюки занадто ідуть по-бєспрєдєлу. Щось мені здається вони довийопуються.
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09.12.2022 17:34 Відповісти
Щоб ви знали, Атрощенко, можливо, найкращий мер Чернігова. Можливо і є в Україні більш доглянуті міста, але я таких не бачив. До речі, на останніх виборах мера за нього проголосувало більш ніж 77% городян.
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09.12.2022 17:59 Відповісти
Що вони ще повинні зробити такого, що не робили до цього, щоб довийпуватись? Ви за рейтінг Боневтіка в курсі?
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09.12.2022 22:15 Відповісти
Та після виборів 2019 любі рухи зельоної бригади ведуть виключно до авторитаризму.
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09.12.2022 19:03 Відповісти
Та їм заважає та децантралізація (у лиці незалежних голів ОТГ) «хапати» що захочеться, і вже роки два вони шукають спосіб її «згортання». А ще контроль над фінансами хотілось би.
Одним словом - покидьки.
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09.12.2022 19:44 Відповісти
 
 