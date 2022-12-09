"Відкат від децентралізації веде до авторитаризму", - рух "Чесно" розбирався у ситуації з відстороненням мера Чернігова

Гучні "автомобільні скандали", пов’язані з іменами мера Чернігова Владислава Атрошенка та заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, схожі за своєю суттю, але реакція влади на них і покарання зовсім різні. Влада демонструє вибірковість і реагує за принципом "на все воля Банкової", що веде до авторитаризму.

Про це йдеться у статті представниці руху "Чесно", головної редакторки сайту chesno.org Ірини Федорів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Останнім часом трапилося кілька скандальних історій, які варто порівняти між собою. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко їздив на авто, яке General Motors передав Україні зокрема і для того, щоб вивозити цивільних з зони бойових дій. Але ніяких цивільних з зони бойових дій Тимошенко не вивозив. На цьому авто возили його. Для того, щоб звільнити Тимошенка з посади не треба було чекати рішення суду. Він заступник – його може легко звільнити керівник. Але Тимошенко "свій", - нагадує авторка "автомобільний скандал" за участі Тимошенка.

Також вона зазначає: коли журналісти оприлюднили той факт, що Тимошенко пересувається на Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис, правоохоронці відкрили провадження. Але "їх цікавив не Тимошенко, а той, хто дав доступ журналістам "Української правди" до компрометуючого відео".

Атрошенка також звинувачують у використанні автомобіля не за призначенням. Його дружина 5 березня, під час обстрілів Чернігова, виїхала за кордон на службовому авто, а згодом мер Чернігова попросив службового водія перегнати дружині її власне авто і повернути службове.

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"Справу мера Чернігова розглядав Яворівський районний суд Львівської області. Підставою для розгляду став протокол НАЗК. Як повідомляють ЗМІ, суд заборонив Атрошенку займати посади у місцевому самоврядування упродовж року. Тобто він не може бути мером Чернігова. Редакція "Дзеркала тижня" наголошує на тому, що рішення стосовно Атрошенка з’явилося у День місцевого самоврядування й вважає це "символічним і тривожним" з огляду на процеси пов'язані із можливим відкатом від децентралізації", - йдеться у статті.

Постає питання, за яким принципом обирають політиків, яких треба притягати до відповідальності, пише Ірина Федорів.

"Єдине, що вселяє надію, це робота НАБУ і САП. Антикорупційні органи можуть вийти на дійових осіб з Банкової і зробити всіх рівними перед законом. Відкат від децентралізації й життя у парадигмі "на все воля Банкової" веде до авторитаризму. А це точно не той шлях, за який воюють громадяни цієї держави", - резюмує авторка матеріалу.