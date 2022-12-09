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Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій

депутат,вр,рада,верховна

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ухвалити парламенту в першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні російської православної церкви та пов’язаних із нею релігійних організацій.

Про це заступник голови комітету, заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Рекомендували Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", – зазначила вона.

Народний депутат розповіла, що документ передбачає встановлення заборони діяльності російської православної церкви на території України, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури рпц, а також релігійних центрів, що входять до складу чи визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях рпц.

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Також у проєкті зазначається, що всі правочини, пов’язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково.

Окрім того, пропонується визначити особливості найменування релігійних організацій, зокрема можливість релігійної організації використовувати в своїй назві (як повній, так і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.

Автор: 

ВР (14949) заборона (1449) РПЦ (511) УПЦ МП (1207) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+20
сподіваюсь це початок великих змін по викоріненню коллаборантів у релігійній громаді України
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09.12.2022 17:12
+16
Це зловісне кубло кацапської розпусти імені НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ вже давно треба було гнати ссяними тряпками і сраними віниками.

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09.12.2022 17:41
+13
Теж сподіваюсь, що це не буде чергове пердіння в борошно, імітація бурхливої діяльності, щоб налякати москалопопів, притиснути їх, зробити з ними гешефт із розподілу пожертв між арахламідіями, і далі закривати очі на їх антиукраїнську діяльність
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09.12.2022 17:17
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Правила форума Рада форумчан
сподіваюсь це початок великих змін по викоріненню коллаборантів у релігійній громаді України
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09.12.2022 17:12 Відповісти
МВД Латвии добавило в «черный список» ведущего «Дождя», говорившего о помощи армии РФ.
Представление главе МВД внесла Служба государственной безопасности Латвии, которая назвала неприемлемыми слова Коростелева, озвученные в эфире «Дождя» 1 декабря: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
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09.12.2022 18:58 Відповісти
Легких шляхів для вирішення складних проблем не існує
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10.12.2022 09:38 Відповісти
Внести на розгляд і голосування негайно! Якщо "Слугам" дадуть із ОП команду -
конституційна більшсть без проблем.
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09.12.2022 17:16 Відповісти
Теж сподіваюсь, що це не буде чергове пердіння в борошно, імітація бурхливої діяльності, щоб налякати москалопопів, притиснути їх, зробити з ними гешефт із розподілу пожертв між арахламідіями, і далі закривати очі на їх антиукраїнську діяльність
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09.12.2022 17:17 Відповісти
Не знаю, як щодо борошна, а у калюжу може бути, якщо усі ці падлюки з рпц швиденько перебіжать до ПЦУ і продовжать там свою "святу" справу. Наприклад "громада переходить, але просить залишити того ж священника", тощо.
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09.12.2022 17:38 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/Issleduem/zar.php даремно сподіваться
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10.12.2022 09:37 Відповісти
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09.12.2022 17:17 Відповісти
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09.12.2022 17:18 Відповісти
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09.12.2022 17:21 Відповісти
Теперь, муйло накормит кырыла "новичком", как не справившегося с внедрением в жистю программы сруцкАГА МИГА.
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09.12.2022 17:23 Відповісти
Це зловісне кубло кацапської розпусти імені НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ вже давно треба було гнати ссяними тряпками і сраними віниками.

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09.12.2022 17:41 Відповісти
А особо гундяйствующіх попів треба без зайвих антімоній відразу відправляти за порєбрік.
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09.12.2022 17:44 Відповісти
Та ти шо. А ваший он три роки на піаніні грав - мало прутня не стоптав, бідося.
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09.12.2022 18:18 Відповісти
А ваш з першого дня правління взагалі засцяв хоч щось робити з цього питання, доки носом ні тюкнули у калюжу . Бо не не на часі було, як завжди. Бо Оман, Трускавець, Буковель...
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09.12.2022 18:52 Відповісти
ну наконец то!
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09.12.2022 18:28 Відповісти
бути людиною а не манкуртом майор соловей
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09.12.2022 19:18 Відповісти
Ну таки можуть - якщо захотять!
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09.12.2022 19:50 Відповісти
Складається враження, що автори законопроекту не читали Конституції України та не знайомі з принципами права. Єдиний можливий зміст такого закону - це ліквідація УПЦ МП та всіх її організацій. Все інше - фантазії невігласів.
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09.12.2022 20:09 Відповісти
Невігласи якраз вважають, що безбожники зможуть розібратися в питаннях віри.
Дуб дубом
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10.12.2022 09:32 Відповісти
Слава Богу!
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09.12.2022 21:41 Відповісти
Велика надія в мене на заборону використання слова "православна". Але боюсь, що це будуть трактувати як заборону тільки для нових релігійних організацій
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10.12.2022 07:56 Відповісти
Ха ха... Вони хутко переобуються в Київський, цей процес давно пішов. Людей не переробиш, а це заединщики, що коряться церковному керівництву, замість Христової науки про незалежність помісної церкви
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10.12.2022 09:29 Відповісти
Beloded Viktor ну нащо ви несете маячню? Ісус нічого про ніяку церкву не вчив і не проповідував. Ні про залежну церкву , ні про незалежну і помісну. В часи Ісуса християнської церкви як такої не було.
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10.12.2022 12:06 Відповісти
За словами Ісуса, церква, як посередник, взагалі не потрібна.

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10.12.2022 19:12 Відповісти
 
 