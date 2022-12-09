Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ухвалити парламенту в першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні російської православної церкви та пов’язаних із нею релігійних організацій.

Про це заступник голови комітету, заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Рекомендували Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", – зазначила вона.

Народний депутат розповіла, що документ передбачає встановлення заборони діяльності російської православної церкви на території України, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури рпц, а також релігійних центрів, що входять до складу чи визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях рпц.

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Також у проєкті зазначається, що всі правочини, пов’язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково.

Окрім того, пропонується визначити особливості найменування релігійних організацій, зокрема можливість релігійної організації використовувати в своїй назві (як повній, так і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.