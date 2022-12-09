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Новини Війна
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Зеленський та Сунак обговорили "формулу миру", питання оборони та енергетики

сунак

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримую регулярний діалог з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

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Cлово " формула " для Зеленського занадто складне .
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09.12.2022 17:37 Відповісти
Для нього складно все. Он навіть сьогодні воно сказало (лослівно): "Українські міста ТА наші міста і містечка..."
Курва! Та ти хоч по папірцю без помилок прочитай! Нє, вирішив випендриться!

То які ж то "ваші" міста та містечка, найвеличніше, якщо українські - не ваші? Дибіла кусок! Сподіваюсь подоляковці та інші 73% щасливі, бо є черговий привід "хоть паржать"!
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09.12.2022 18:12 Відповісти
Не було коли ваві-піаністу грамоту вчити; москалів на мацквє розважав.
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09.12.2022 18:16 Відповісти
Складне та не нове. Формулу Штанмайєра він вже підписував. А в цій запропонованій ним на G20 формулі, він скромно пропустив репарації. Вибирає формули з невідомими для України і корисні для рашки.
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09.12.2022 21:58 Відповісти
А формула проста та єдина--#бошити москалів по буднях та на свята, зранку, вдень та ввечері, до обіду та після. "Гарний" москаль--мертвий москаль. Слава Украіні та іі ЗС!
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09.12.2022 18:13 Відповісти
У стані війни повинна бути формула перемоги. Формулу миру, будемо при бажанні, шукати років через 100 мінімум.
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09.12.2022 19:46 Відповісти
 
 