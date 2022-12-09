Зеленський та Сунак обговорили "формулу миру", питання оборони та енергетики
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтримую регулярний діалог з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Курва! Та ти хоч по папірцю без помилок прочитай! Нє, вирішив випендриться!
То які ж то "ваші" міста та містечка, найвеличніше, якщо українські - не ваші? Дибіла кусок! Сподіваюсь подоляковці та інші 73% щасливі, бо є черговий привід "хоть паржать"!