Зеленський та Сунак обговорили "формулу миру", питання оборони та енергетики

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримую регулярний діалог з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", - йдеться в повідомленні.

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