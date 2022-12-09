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Новини Війна
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Рада ЄС закликає посилити боротьбу з безкарністю РФ за війну проти України

рада,єс

Рада ЄС ухвалила 9 грудня резолюцію, яка закликає до посилення боротьби з безкарністю Росії за розв’язання агресивної війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила висновки щодо боротьби з безкарністю за злочини, скоєні через агресивну війну росії проти України. У своїх висновках Рада ЄС закликала країни-члени ухвалити заходи для повної імплементації визначення основних міжнародних злочинів та моделей відповідальності, які викладені у Римському статуті", - йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Європейської Ради.

Рада ЄС також звернулася до країн-членів з проханням дозволити застосування універсальної юрисдикції або інших форм внутрішніх судових процедур стосовно основних міжнародних злочинів, та створити умови для тісної судової співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Рада ЄС окремо закликала країни-члени надавати адекватну підтримку для створення та діяльності спеціалізованих підрозділів, призначенням яких є розслідування та покарання основних міжнародних злочинів на національному рівні. Країнам-членам також рекомендовано роз’яснити спільноті українських біженців ті можливості, які вони мають у наданні свідчень у країнах перебування, та посилити підтримку й захист на адресу жертв основних міжнародних злочинів у кримінальних провадженнях.

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"Рада ЄС також закликала країни-члени підтримати Офіс Генерального прокурора України та зважити можливість власної участі у ротаційній моделі за координації МКС. Рада звернулася до них із проханням зміцнити співробітництво з європейськими установами, такими як Євроюст, Європол, допоміжна Дорадча місія ЄС в Україні, для подальшого успішного просування в розслідуванні та у притягненні до відповідальності", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу Європейській Комісії доручено посилити фінансову, логістичну, технічну та тематичну підтримку для країн-членів, сприяти обміну кращим досвідом, знаннями та інформацією. Єврокомісія також має продовжувати підтримку національних та міжнародних механізмів із розслідування та збору доказів, особливо в тому, що стосується свідчень безпосередньо з поля бою.

Рада ЄС закликала відповідні європейські структури, включаючи Європол, Євроюст, правову Мережу проти геноциду та допоміжну Дорадчу місію ЄС в Україні продовжувати надавати підтримку та поради у цій роботі.

Автор: 

росія (65010) Євросоюз (13360)


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А Небензя заблокує.
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09.12.2022 17:58 Відповісти
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09.12.2022 17:58 Відповісти
Где ракеты дальнобойные, Где самолеты и танки обещанные???
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09.12.2022 17:59 Відповісти
Ви для початку вуглеводні припиніть в кацапів купувати. Бо платите шалені гроші *уйлу щодня для фінансування війни!
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09.12.2022 18:16 Відповісти
Краще б вступили в війну на боці України ніж весь час щось посилювати.
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09.12.2022 20:01 Відповісти
Пуйло - як камінчик який спочатку дуже сильно кинули вздовж води і він спочатку підстрибував але втрачав швидкість, потім почав відштовхуватися від точки падіння міняти напрямок руху (а під горілочку парашийцці забувають що він брехав з телевізора пів року тому) і підстрибувати вище.
Тобто він не зупиниться сам бо знає що потоне.
Треба щоб сильно покурили у всіх його бункерах (вони й захищені ППО а не срані аеродроми) - коли на щура світити ліхтарем він завмирає і починає помилятися...
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10.12.2022 00:01 Відповісти
 
 