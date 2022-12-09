Рада ЄС закликає посилити боротьбу з безкарністю РФ за війну проти України

Рада ЄС ухвалила 9 грудня резолюцію, яка закликає до посилення боротьби з безкарністю Росії за розв’язання агресивної війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила висновки щодо боротьби з безкарністю за злочини, скоєні через агресивну війну росії проти України. У своїх висновках Рада ЄС закликала країни-члени ухвалити заходи для повної імплементації визначення основних міжнародних злочинів та моделей відповідальності, які викладені у Римському статуті", - йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Європейської Ради.

Рада ЄС також звернулася до країн-членів з проханням дозволити застосування універсальної юрисдикції або інших форм внутрішніх судових процедур стосовно основних міжнародних злочинів, та створити умови для тісної судової співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Рада ЄС окремо закликала країни-члени надавати адекватну підтримку для створення та діяльності спеціалізованих підрозділів, призначенням яких є розслідування та покарання основних міжнародних злочинів на національному рівні. Країнам-членам також рекомендовано роз’яснити спільноті українських біженців ті можливості, які вони мають у наданні свідчень у країнах перебування, та посилити підтримку й захист на адресу жертв основних міжнародних злочинів у кримінальних провадженнях.

Також читайте: Євросоюз засудив застосування армією РФ газових гранат в Україні

"Рада ЄС також закликала країни-члени підтримати Офіс Генерального прокурора України та зважити можливість власної участі у ротаційній моделі за координації МКС. Рада звернулася до них із проханням зміцнити співробітництво з європейськими установами, такими як Євроюст, Європол, допоміжна Дорадча місія ЄС в Україні, для подальшого успішного просування в розслідуванні та у притягненні до відповідальності", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу Європейській Комісії доручено посилити фінансову, логістичну, технічну та тематичну підтримку для країн-членів, сприяти обміну кращим досвідом, знаннями та інформацією. Єврокомісія також має продовжувати підтримку національних та міжнародних механізмів із розслідування та збору доказів, особливо в тому, що стосується свідчень безпосередньо з поля бою.

Рада ЄС закликала відповідні європейські структури, включаючи Європол, Євроюст, правову Мережу проти геноциду та допоміжну Дорадчу місію ЄС в Україні продовжувати надавати підтримку та поради у цій роботі.