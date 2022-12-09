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Новини Війна
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Упродовж тижня морпіхи знищили 80 окупантів, 2 танки, 5 РЗСВ, 8 мінометів, 5 БПЛА та 1 сховище з боєприпасами

техніка

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

За уточненими даними в період з 02.12.2022 по 08.12.2022 наші воїни знищили: особового складу – 80 окупантів, танків – 2,БМП - 2, САУ – 1, причепної артилерії – 6, РСЗВ – 5, ЗРК – 1, мінометів – 8, АТТ – 1, БПЛА – 4, а також 1 сховище з боєприпасами.

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Упродовж тижня морпіхи знищили 80 окупантів, 2 танки, 5 РЗСВ, 8 мінометів, 5 БПЛА та 1 сховище з боєприпасами 01

Автор: 

ВМС (1381) знищення (7180) техніка (1824)


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09.12.2022 17:48 Відповісти
Хлопці не брешіть!!! цифру знищених РСЗВ з 22.11.22 Генштаб не міняв. 395 як була, так і залишилась.
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09.12.2022 17:55 Відповісти
 
 