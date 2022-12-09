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Новини
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Колишнього ведучого "Дождя" Коростельова, який сказав, що телеканал допомагає армії РФ, внесли до "чорного списку", - МВС Латвії

коростельов

Міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс розглянув пропозицію Служби держбезпеки та вніс до так званого чорного списку колишнього ведучого телеканалу "Дождь" Олексія Коростелева, висловлювання якого про підтримку російської армії викликали скандал і призвели до анулювання ліцензії "Дождя" в Латвії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Коростельов працював із Грузії, він не має латвійської візи чи посвідки на проживання, тому його не можна притягнути до відповідальності в Латвії, можна лише заборонити йому в'їзд.

Протягом місяця Коростельов має право оскаржити це рішення в Адміністративному окружному суді.

"Попри пояснення, які пізніше навели представники телевізійного каналу, на думку Служби, неприпустимо поширювати в інформаційному просторі Латвії інформацію, яка закликає громадськість підтримувати російські окупаційні сили", - зазначає видання.

Нагадаємо, 1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.

Влада Латвії оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро за слова про допомогу російській армії, а також за те, що телеканал позначив окупований Крим на карті як територію РФ.

Також російський телеканал "Дождь" позбавили ліцензії на мовлення в Латвії.

Також читайте: МЗС Латвії про позбавлення ліцензії телеканалу "Дождь": У нас свобода слова, але законів треба дотримуватися

Автор: 

Латвія (1345) чорний список (86) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+11
Очередной хороший узкий оказался длб бл. Какая неожиданность!(нет)
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09.12.2022 18:33
+8
Коростелев проболтался и спалил всю контору. В итоге он плохой, а "Дождь" хороший?
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09.12.2022 18:52
+8
Vsjo otlichno, Dozdj bolshe vopshe nebudit unas Latvija litj nacistko-fashistkuju propagandu roSSiji i obesnili chto xoroshie rosijani tolko 200...
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09.12.2022 19:18
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09.12.2022 18:28 Відповісти
Очередной хороший узкий оказался длб бл. Какая неожиданность!(нет)
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09.12.2022 18:33 Відповісти
Краще би до чорного мішка.
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09.12.2022 18:34 Відповісти
Байки про хороших росціян розвінчані. Хороший сруцкий - ................... )(уйлова ванішвілівська маріонетка з Грузії так не вважає, але це на совісті грузин.
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09.12.2022 18:36 Відповісти
так само як русские ещенарожалки переживают за своих абортьішей, после того, как те ушли на фронт. а до єтого не пускать мужиков на фронт - мозгов не хватает. так и у єтого дождя: не помагают не попасть на фронт, а реально помагают убивать украинцев тем, что чмобикам помагают вьіживать.
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09.12.2022 18:51 Відповісти
Если бы россияне сами снесли своих вертухаев и воров у власти вместе с остальными дондонами и стали навести порядок сами у себя, они потеряли бы меньше людей чем было убито в боях с ВСУ и по другим обстоятельствам, связанным с т.н. СВО. Плюс сохранили бы репутацию и будущее страны. Но что возьмёшь с потомственными рабами?
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09.12.2022 20:57 Відповісти
латыши не рабы
но почему у вас два олигархаов утина работает ???? и один из них исполнитель мин обороны параши
что не так с не рабами ?? может бы вы выкинете дружков путина ??
или как ???
рабы
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09.12.2022 22:53 Відповісти
Если такие имеется и о них стало известно, значит службе безопасности они уже известны. И в удобном момент будет посланы лесом. Впрочем займитесь Иванишвили и его приспешниками, пока Грузию тот не отдали ***** за безценок. И заканчивайте приём россиян, а то скоро Кремлю для аншлюса даже танков не понадобится. Просто сделает референдум по максимуму голосов.
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09.12.2022 23:29 Відповісти
о них стало известно
они уже лет 9 работают у вас
но вам стало известно
Про Иванашвилли мы без вас разберёмся
Иваншвили не помогает армии орков , в отличии от Вас
не рабы Латыши рабы россияецы и мы
ДБ
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09.12.2022 23:34 Відповісти
никто тут не сделает референдумов наши спец службы работают
учите грузинский и читай наши СМИ
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09.12.2022 23:35 Відповісти
Коростелев проболтался и спалил всю контору. В итоге он плохой, а "Дождь" хороший?
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09.12.2022 18:52 Відповісти
Vsjo otlichno, Dozdj bolshe vopshe nebudit unas Latvija litj nacistko-fashistkuju propagandu roSSiji i obesnili chto xoroshie rosijani tolko 200...
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09.12.2022 19:18 Відповісти
Відомо, що українці (?) можуть запросто з друга зробити ворога, як зараз, коли із-за однієї паршивої вівці роблять ворожим весь канал, котрий ту вівцю негайно викинув...
Хоча нам друзі зараз ой як треба!
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09.12.2022 22:20 Відповісти
Та він просто розголосив те. що є. Ці дожді ФСБшна креатура.
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09.12.2022 19:39 Відповісти
это большая победа на путиным
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09.12.2022 20:21 Відповісти
Хороших рюZkих не существует и национальности такой тоже..миф этот создал Джугашвили в 1932 году,когда начали выдавать новую пурпурныю книжечку типа паспорт СССР дохлого..до этого года в документах совков писали Великоросс...
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09.12.2022 20:22 Відповісти
вы большой специалист по национальностям
пишите диссертацию на эту тему
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09.12.2022 20:49 Відповісти
Кстати Эстония сделала тоже самое что и Латвия..крысам мавзолейным запрещено вешать Пургу вонючуюю и пропаганду дерьма с вонизмом от мавзолейных Шизофреников...
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09.12.2022 20:28 Відповісти
Кстати штаб-квартира Дождя находится в Голландии...😝а не на вонючке Мацковии...
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09.12.2022 20:31 Відповісти
во Франции она находиться молодец ты
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09.12.2022 20:44 Відповісти
Не парься мавзолейный..свою информацию я проверяю очень дотошно,, прежде чем сюда кнопить😝😝😝хрюкни. Путлер Капут..сцышь...🤣🤣🤣
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09.12.2022 20:51 Відповісти
Тупе, аж світиться
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09.12.2022 22:22 Відповісти
как не раз писал Аркадий Бабченко в ********* нет оппозиции а есть имперцы в другой обёртке.ну может быть по моему мнению,Новодворская,Немцов,Политковская ещё тянут на оппозиционеров.а вообще настоящий оппозиционер по моему мнению всегда русофоб и ненавистник *********.
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09.12.2022 21:20 Відповісти
Это точно. Или заядлый ымперец или анти-русский. Другого не получится.
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09.12.2022 21:43 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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09.12.2022 21:39 Відповісти
Московляне считает себя пупом земли и работники "Дождья" не исключение. Другие народа для них считается унтерменшами, которых можно игнорировать и унижать как захочется. Их не раз предупреждали, что они находится в другой стране, где прежнее имперская наглость и высокомерие не прокатит. Не реагировали. Нам это окончательно надоело. Пусть едет там где можно срать на местную историю и законы. Но это точно не будет у нас.

Вчера Бабченко про них высказался предельно точно. Там нечего добавить.
https://www.youtube.com/watch?v=SMk788-WJ84
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09.12.2022 21:41 Відповісти
mne nravitsya telekanal dozhd ,no za slova nado otvechat,libo ty za ukrainu libo za rashku -nel'zya byt' poseredine.
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09.12.2022 21:53 Відповісти
А тем временем украинцы на каналах в Zello транслируют российский наратив и рассказывают что надо разговаривать с россиянами.Канал Майдан Київ.Владелец Тарпан с Днепра,редкий сволочь.
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09.12.2022 21:58 Відповісти
https://uatv.ua/uk/dozhd-prypynyvsya-chomu-v-********-baltiyi-zablokuvaly-opozytsijnyj-rosijskyj-telekanal/
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09.12.2022 22:02 Відповісти
Так надо весь состав дождя внести в черный список, Коростелев же просто проболтался о том, что делает дождь
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09.12.2022 23:56 Відповісти
Да ничего они не поддерживают. Видно было что этот Коростелев просто хотел притвориться своим для кацапов, но неудачно выразился. Как без этого в чем-то убеждать русских? Дура владеющая каналом начала увольнять, а потом извиняться и просить работников вернуться обратно. Эмоциональные латыши запретили работать каналу который живет и базируется в Латвии. В общем идиотизм в квадрате.
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10.12.2022 02:28 Відповісти
Эмоциональные латыши...
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10.12.2022 12:36 Відповісти
обычный кацапский ******* рядящийся в оппозиционера!
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10.12.2022 19:08 Відповісти
 
 