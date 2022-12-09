Колишнього ведучого "Дождя" Коростельова, який сказав, що телеканал допомагає армії РФ, внесли до "чорного списку", - МВС Латвії
Міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс розглянув пропозицію Служби держбезпеки та вніс до так званого чорного списку колишнього ведучого телеканалу "Дождь" Олексія Коростелева, висловлювання якого про підтримку російської армії викликали скандал і призвели до анулювання ліцензії "Дождя" в Латвії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Коростельов працював із Грузії, він не має латвійської візи чи посвідки на проживання, тому його не можна притягнути до відповідальності в Латвії, можна лише заборонити йому в'їзд.
Протягом місяця Коростельов має право оскаржити це рішення в Адміністративному окружному суді.
"Попри пояснення, які пізніше навели представники телевізійного каналу, на думку Служби, неприпустимо поширювати в інформаційному просторі Латвії інформацію, яка закликає громадськість підтримувати російські окупаційні сили", - зазначає видання.
Нагадаємо, 1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.
Влада Латвії оштрафувала "Дождь" на 10 тис. євро за слова про допомогу російській армії, а також за те, що телеканал позначив окупований Крим на карті як територію РФ.
Також російський телеканал "Дождь" позбавили ліцензії на мовлення в Латвії.
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но почему у вас два олигархаов утина работает ???? и один из них исполнитель мин обороны параши
что не так с не рабами ?? может бы вы выкинете дружков путина ??
или как ???
рабы
они уже лет 9 работают у вас
но вам стало известно
Про Иванашвилли мы без вас разберёмся
Иваншвили не помогает армии орков , в отличии от Вас
не рабы Латыши рабы россияецы и мы
ДБ
учите грузинский и читай наши СМИ
Хоча нам друзі зараз ой як треба!
пишите диссертацию на эту тему
Вчера Бабченко про них высказался предельно точно. Там нечего добавить.
https://www.youtube.com/watch?v=SMk788-WJ84