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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Саме зараз треба створити міжнародний воєнний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України, - генпрокурор Костін

костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликає якнайшвидше створити міжнародний воєнний трибунал для розгляду фактів злочину агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, відповідну заяву Костін зробив під час виступу на Міжнародній правозахисній конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Провідні міжнародні інституції визнали Росію терористичною державою та закликали до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Він має бути створений саме зараз, під час війни. Це продемонструє непохитність України та міжнародної спільноти у прагненні притягнути до відповідальності за злочин агресії", - переконаний генпрокурор.

Крім того, за його словами, трибунал "створить додатковий тиск на російські еліти і може прискорити внутрішньополітичні зрушення у Росії, що допоможе наблизити нашу спільну перемогу".

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Автор: 

трибунал (260) Костін Андрій (267)


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09.12.2022 19:41 Відповісти
ну можна і так...але точно в'їбати по цілі також непогано..
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09.12.2022 19:41 Відповісти
Пане Костін, звернить увагу на депортацію українців до раши. Раша займается депортацією націй всі роки імперії. До сіх пір їм нихто морду не набив .

окрему справу в трибунале потрібно зробити про депортацію і винищення націй РАШЕЮКримські татари підтримають таку справу
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09.12.2022 19:46 Відповісти
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09.12.2022 19:47 Відповісти
🔸🔸🔸Юрий Журавель
Я вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста своїм підлабузництвом і потуранням ерефії, долучився до депортації українського народу на територію ворога.
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09.12.2022 19:48 Відповісти
та брось...вся верхушка жыдоугрофиннобурятии щаз фуражку алоизовича примеряет...
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09.12.2022 19:53 Відповісти
 
 