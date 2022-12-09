Саме зараз треба створити міжнародний воєнний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України, - генпрокурор Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликає якнайшвидше створити міжнародний воєнний трибунал для розгляду фактів злочину агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, відповідну заяву Костін зробив під час виступу на Міжнародній правозахисній конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Провідні міжнародні інституції визнали Росію терористичною державою та закликали до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Він має бути створений саме зараз, під час війни. Це продемонструє непохитність України та міжнародної спільноти у прагненні притягнути до відповідальності за злочин агресії", - переконаний генпрокурор.

Крім того, за його словами, трибунал "створить додатковий тиск на російські еліти і може прискорити внутрішньополітичні зрушення у Росії, що допоможе наблизити нашу спільну перемогу".

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