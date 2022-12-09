Кабмін рекомендує промисловому сектору перейти на роботу в нічну зміну, - Шмигаль

Уряд розглядає можливість переведення роботи промислових підприємств у нічні зміни.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом Міністерство енергетики України на виконання урядового доручення розробить схему із чіткими пріоритетами підключення споживачів до електропостачання. Першими до електромереж під’єднуватимуть об’єкти критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу.

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"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - зазначив Прем’єр-міністр.