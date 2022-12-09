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Кабмін рекомендує промисловому сектору перейти на роботу в нічну зміну, - Шмигаль

шмигаль

Уряд розглядає можливість переведення роботи промислових підприємств у нічні зміни.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом Міністерство енергетики України на виконання урядового доручення розробить схему із чіткими пріоритетами підключення споживачів до електропостачання. Першими до електромереж під’єднуватимуть об’єкти критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міненерго доручено розробити чіткі пріоритети включення електропостачання, - Шмигаль

"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - зазначив Прем’єр-міністр.

Автор: 

Кабмін (14078) промисловість (593) електроенергія (6185) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+14
А комендантську годину у день зробити.
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09.12.2022 20:10
+10
Верховна "зРада" теж вночі працюватиме?
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09.12.2022 19:59
+10
Працювала в Чехії,на підприємстві 3 зміни.
Українці,словаки,чехи,венгри...ніяких проблем...
Ті,хто працювать не хочуть,починають висказувать невдоволення...

А бійці на фронті завжди в нічну зміну.
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09.12.2022 20:08
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Відтепер кафе та магизини працбватимуть за графіком 23:00 -- 6:00..
Вдень все замовляйте онлайн. Отримаєте на НП...
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09.12.2022 19:58 Відповісти
Кафе та магазини це промисловість?
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09.12.2022 20:11 Відповісти
от я теж здивований
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09.12.2022 21:41 Відповісти
Верховна "зРада" теж вночі працюватиме?
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09.12.2022 19:59 Відповісти
Та вообще народу свет отключите. Долоебы зелёные,к 24 следующего года спешите Украину сдать,посколько в этом не вышло. Методы только другие. Народ довести до кипения хотите.
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09.12.2022 20:02 Відповісти
орк їнх!
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09.12.2022 20:42 Відповісти
"Устал от войны"?
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09.12.2022 20:54 Відповісти
Він тут на роботі, зраду висмоктує )
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09.12.2022 21:03 Відповісти
Російською кремлівський наратив. Я і не дивуюсь. Бажаю СБУ вирахувати тебе і взяти за сраку.
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09.12.2022 21:00 Відповісти
Або за інші бубенчікі...
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09.12.2022 21:08 Відповісти
То что зеленые - долбоебы - это к сожалению факт. А вот то что в после начала полносмасштабной войны, в котором они виноваты - у населения нет света - их прямой вины нет. Вина на тех кто пошел голосовать, подумав жопой, в 2019 году. Тогда армия, мова, вира - для вас было ни о чем - теперь то же самое выгребаем только куда дороже. И не в деньгах
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09.12.2022 22:28 Відповісти
Працювала в Чехії,на підприємстві 3 зміни.
Українці,словаки,чехи,венгри...ніяких проблем...
Ті,хто працювать не хочуть,починають висказувать невдоволення...

А бійці на фронті завжди в нічну зміну.
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09.12.2022 20:08 Відповісти
Медики ствержують, що робота у н1чний час шк1длива для людей, бо це руйнуе наш " б1олог1чний годинник" , знижуе д1яльн1сть 1ммунно1 системи _ це я читала вже давно та добре не пам1ятаю б1льш докладно. Але зробила соб1 висновок : намагатися уноч1 спати, а не працювати. Хоча продовжую робити уноч1 нев1дкладн1 реч1, розум1юч1 удар по здоров"ю. Також мене турбуе, що важко буде зробити повне св1томаскування, п1дприемства можуть стати занадто добре вираховуемими ц1лями. Тому я проти 1де1 переходу на роботу у н1чний час. Не можна пор1внювати мирну Чех1ю та 11 добробут з умовами життя укра1нц1в у ц1 часи, ми ж не хочемо замучити наш нар1д та скоротити в1к нав1ть тим, хто не на фронт1
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10.12.2022 00:10 Відповісти
Моя мама - Медик,все своє життя пропрацювала в хірургічному відліленні,у нічні зміни теж.Не драматізуйте.
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10.12.2022 08:23 Відповісти
А комендантську годину у день зробити.
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09.12.2022 20:10 Відповісти
малорос їнх!
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09.12.2022 20:43 Відповісти
сам туди крокуй. я сало в себе на черкащині їв коли тебе мабуть мамка не планувала.
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09.12.2022 20:55 Відповісти
то видно, що з тебе малороса зробили, в радянській московії.
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09.12.2022 21:25 Відповісти
Шмыгаль гарантирует,что ночью не будет экстренных отключений?
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09.12.2022 20:11 Відповісти
Тільки планові.
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10.12.2022 20:04 Відповісти
А Буковель і Конча-Заспа вся світится цілодобово. Це як розуміти.
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09.12.2022 20:19 Відповісти
кожен день їду мимо кончі ... в кого генератор, в того і горить. інету нема. дорога ледве освітлена
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09.12.2022 20:22 Відповісти
Щось не дуже віриться, невже себе любимих світла лишили.
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09.12.2022 20:25 Відповісти
дорога відкрита, 43 автобус в допомогу ( по мінімуму доїхати), очі власні
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09.12.2022 20:32 Відповісти
Знову нема зради (
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09.12.2022 21:05 Відповісти
а вночі комендантська година...
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09.12.2022 20:20 Відповісти
Шахтарів треба загнати на роботу в нічні зміни. Наразі на них обмеження не росповсюджуються. Ідея нормальна, але є одне але - ліміти споживання, які надаються міненерго та нек укренерго для енергокомпаній недостатні навіть вночі. А генерувати ідеї можна, але потрібен комплексний підхід. Бо отримаємо нічний максимум навантажень, замість вранішнього і вечірнього.
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09.12.2022 20:22 Відповісти
ви далекі від шахтарів. це непреривне виробництво. у шахті що вдень, що вночі сонце не світить
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09.12.2022 20:24 Відповісти
Здається це ви далекі від шахтарів. Наразі їм пофіг на все - працювали як і працюють ( війна-не війна). Ще й скаржаться на низьку напругу.. На пропозиції змінити графік роботи, щоб не працювати у вранішній і вечірній максимум на повну потужність - вони просто не реагують. На них обмеження не розповсюджуються. Тут котельні, дома з електроопаленням в мороз вимикають, багатоповерхівки з ліфтами... а керівництву шахт пофігу. Як працювали на максиммумі о 17-00 та о 9-00-10-00 так і працюють. Можна ж ремонтні зміни, добичні зміни змістити. Крім того електрика вночі дешевша в рази..
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09.12.2022 20:51 Відповісти
якщо ви такі близькі, вам і карти в руки
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09.12.2022 21:54 Відповісти
Дякую за довіру...
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09.12.2022 22:20 Відповісти
Рекомендації для промислового сектору:
- часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни;
- душ у коридорі та маленькі кімнати з низькими стелями;
- розбавляти "мівіну" теплою водою.
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09.12.2022 20:24 Відповісти
Ось не потрібно стьобу.. наші великі енергоємкі підприємства просто не звикли економити... Шахту любу або металлургійний комбінат відвідайте, тец, тес... Побачите яка там "теплоізоляція".. чим обігріваються побутові приміщення.. які в них "вікна".. що таке електричний "козел" вивчите... Для європейців таке марнотрацтво дикість..
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09.12.2022 22:25 Відповісти
Що *** відвідайте?.. вже нічого цього нема -- розїбошено москалями..
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10.12.2022 20:07 Відповісти
Не треба брехати... зараз йде битва за ліміти споживання електрики поміж промисловими підприємствами.
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11.12.2022 11:27 Відповісти
Читаю цей анонс і думаю,як Україна виживає,воює і тримається. У нас сніг перший, холодно,сиро,але є світло,тепло,вода....Просто плачу,а від таких горе керівників ще більше боляче за людей
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09.12.2022 20:29 Відповісти
Це щоби депутати Кабміну могли сутками, як сир в маслі кататися?
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09.12.2022 20:39 Відповісти
шмигаль, чючєло ссучєне, вночі теж світло вимикають.
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09.12.2022 20:43 Відповісти
дурник, вони давно перейшли
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09.12.2022 20:46 Відповісти
Навіть тут повно ображених маленьких малоросів, дайте нормальним людям працювати, і виживати, навіть в ночі!
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09.12.2022 20:50 Відповісти
У тебе з голівонькою все добре , чи ти вчора вивчила слово "малорос" ? Якого ти розходилася як холодний самовар , ти в курсі що вночі теж електроенергію вимикають , чи тобі з нічного клубу не видно цього ? ((
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09.12.2022 21:20 Відповісти
Не вона (він) одна. Мабуть таку методичку роздали по ботофермі
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10.12.2022 23:10 Відповісти
Все правильно він каже
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09.12.2022 21:06 Відповісти
Що там правильного якщо і уночі потужностей не вистачає ? Було б уночі все так чудово хто б тобі у нічний час графіки вимкнення доводив ?
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09.12.2022 21:22 Відповісти
Що пропонуєш конкретно? Пи*діти - не мішки носити.
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09.12.2022 21:43 Відповісти
Конкретно тобі - закрити хайло і чекати пропозицій від енергетиків скільки і у яких регіонах в нічний час вивільняється енергетичних потужностей , звісно якщо вони нині десь є незадіяні , а тоді вже вирішувати питання роботи в нічний час промислових підприємств там де це можливо ; судячи з відімкнення майже во всій території держави - читай що майже ніде ((
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09.12.2022 22:34 Відповісти
Якщо ти можеш поміняти лампочку, то це ще не означає що ти розбираєшся в енергетиці. )))
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09.12.2022 22:44 Відповісти
Киздіти не мішки тягати
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09.12.2022 21:23 Відповісти
а некоторые так и работают...
а там где непрерывный цикл - вообще всегда работают в 3 смены и в ночную тоже..
хлебопекарни многие тоже (тем более у многих стоит двухтарифный счетчик и ночью 50% цены)
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09.12.2022 21:26 Відповісти
у нас шо така окуєна промисловість стала , шо треба людям зовсім світло відключити нах..

З.І. Десь місяць назад той же ДТЕК звітував про скорочення споживання електроенергії в цілому по країні на -30 %... І якщо перевантаження вдень , то нах вимикати світло людям вночі ? Чи може промисловість у нас працює 24 години на добу , чи може люди приходять додому на 3 години і знов йдуть на роботу ? Тоді якого в людей світла немає по 18-20 годин на добу ??
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09.12.2022 22:39 Відповісти
Це все байки про міфічні перевантаження, дефіцит генерації, тощо. Ніхто ж не публікує достовірних даних на якій потужності працюють атомні енергоблоки.
Крім того, уже хтось розповідав, що 3 енергоблоки Рівненської та Хмельницької АЕС не працюють взагалі.
Про роботу ТЕС можна і не згадувати за прой..них, як зазвичай, запасах вугілля на зимовий період.
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10.12.2022 23:31 Відповісти
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09.12.2022 23:01 Відповісти
Сволочами они были, сволочами и остались. Коррупция в полном расцвете; будущие клиенты судов (наши "можновладц1") таким манером уже обеспечили себе оправдетельные приговоры.
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10.12.2022 00:27 Відповісти
Красиві гасла. А що робити Західним регіонам, в яких світло подають тільки декілька годин на добу. Два рази по дві голини днем, і три години вночі? Маю там декілька клієнтів з різних регіонів. Вони бізнес в нуль звести не можуть. Все збиткове. Якими словам там говорять, сюди не написати.
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10.12.2022 12:02 Відповісти
Особливо Гетьманцев, який жодного дня не працював у промисловисті/на виробництві, чи пан Шмигаль, який обмежений у свої знаннях, це ті хто мають вирішити долю промисловості України? Можна вже зупинятись і зачинятись, бо говорити немає з ким. Працюю на виробництві бетонів - дають 2 рази в день по 2 години з перервою в 4 години. Іи думаєте так можливо працювати? Ні. Завод зупиняється, люди будуть без з/п. Це никого не хвилює - ні люди, ні нове житло, ні релокація/нові промислові проекти. Працюйте вночі? Але кому потрібний бетон вночі?
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10.12.2022 15:03 Відповісти
І рашистських ракет не потрібно щоб вдарити по всьому населенню і повністю добити економіку України.
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10.12.2022 23:39 Відповісти
 
 