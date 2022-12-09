Кабмін рекомендує промисловому сектору перейти на роботу в нічну зміну, - Шмигаль
Уряд розглядає можливість переведення роботи промислових підприємств у нічні зміни.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Шмигаля, вже найближчим часом Міністерство енергетики України на виконання урядового доручення розробить схему із чіткими пріоритетами підключення споживачів до електропостачання. Першими до електромереж під’єднуватимуть об’єкти критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу.
"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - зазначив Прем’єр-міністр.
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А бійці на фронті завжди в нічну зміну.
- часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни;
- душ у коридорі та маленькі кімнати з низькими стелями;
- розбавляти "мівіну" теплою водою.
а там где непрерывный цикл - вообще всегда работают в 3 смены и в ночную тоже..
хлебопекарни многие тоже (тем более у многих стоит двухтарифный счетчик и ночью 50% цены)
З.І. Десь місяць назад той же ДТЕК звітував про скорочення споживання електроенергії в цілому по країні на -30 %... І якщо перевантаження вдень , то нах вимикати світло людям вночі ? Чи може промисловість у нас працює 24 години на добу , чи може люди приходять додому на 3 години і знов йдуть на роботу ? Тоді якого в людей світла немає по 18-20 годин на добу ??
Крім того, уже хтось розповідав, що 3 енергоблоки Рівненської та Хмельницької АЕС не працюють взагалі.
Про роботу ТЕС можна і не згадувати за прой..них, як зазвичай, запасах вугілля на зимовий період.