США запровадили нові санкції проти Росії через її військову співпрацю з Іраном

Уряд Сполучених Штатів запроваджує санкції проти повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотних технологій та їх застосування по мирних містах України.

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу телефоном координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", - зауважив представник Білого дому.

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Він уточнив, що до цього переліку входять, зокрема, повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників. Крім того, до списку санкцій включений 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БПЛА.

Водночас, за словами Кірбі, в США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.