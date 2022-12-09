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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили нові санкції проти Росії через її військову співпрацю з Іраном

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Уряд Сполучених Штатів запроваджує санкції проти повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотних технологій та їх застосування по мирних містах України.

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу телефоном координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", - зауважив представник Білого дому.

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Він уточнив, що до цього переліку входять, зокрема, повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників. Крім того, до списку санкцій включений 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БПЛА.

Водночас, за словами Кірбі, в США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.

Автор: 

Іран (2019) росія (65010) санкції (11794) США (22643) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+6
Тіпа своїми озброєннями лупити по мирним містам то нормально. А от іранськими то вже санкції.
Чогось я в цьому світі не розумію...
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09.12.2022 20:13
+3
интересно другое, что за 9 месяцев войны они были не под санкциями...
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09.12.2022 20:16
+3
типу, іран - це ж країна-ізгой і взагалі фу-фу-фу! якщо з ними мати справу, то ой-йой-йой!
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09.12.2022 20:16
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Тіпа своїми озброєннями лупити по мирним містам то нормально. А от іранськими то вже санкції.
Чогось я в цьому світі не розумію...
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09.12.2022 20:13 Відповісти
Кацапське без допомоги закінчиться або затормозиться. Технологія не працює, а Іран робить послугу
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09.12.2022 20:16 Відповісти
Щоб не руйнували міста очевидно що санкції мусять бути на тих хто це робить. А тут санкції не за руйнування, а за використання при цьому іранських дронів.
Саме руйнування вроді як нічо страшного...
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09.12.2022 20:25 Відповісти
Ви прочитайте статтю. Там досить чітко написано. А орки уже в санкціях і надалі нові готують
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09.12.2022 20:35 Відповісти
типу, іран - це ж країна-ізгой і взагалі фу-фу-фу! якщо з ними мати справу, то ой-йой-йой!
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09.12.2022 20:16 Відповісти
все просто. Тут может пострадать израиль.
А это вам не какие-то украинцы, 3ий сорт. За них ирану и наваляют.
Хоть в чем-то нам повезло....
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09.12.2022 20:29 Відповісти
интересно другое, что за 9 месяцев войны они были не под санкциями...
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09.12.2022 20:16 Відповісти
по моему лучшая стратегия запхаты зразу на всю довжыну...
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09.12.2022 20:18 Відповісти
Кажуть, що москалі вже друкують картки на хліб, цукор, мило та пральний порошок.
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09.12.2022 20:23 Відповісти
Пекельні?

Чи такі, як на карточки "Мір" у Казахстані?

https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/473187
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09.12.2022 20:41 Відповісти
https://youtu.be/hjNwuk8-KAE ..

Немного о вяличии мавзолейных Шизофреников...
Ржу уже полчаса после просмотра...🤣🤣🤣🤣👆
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09.12.2022 21:17 Відповісти
За незаконные покупки у Ирана😅. А то что они бомбят Украину это нормально?
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10.12.2022 02:18 Відповісти
 
 