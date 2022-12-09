США запровадили нові санкції проти Росії через її військову співпрацю з Іраном
Уряд Сполучених Штатів запроваджує санкції проти повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотних технологій та їх застосування по мирних містах України.
Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу телефоном координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", - зауважив представник Білого дому.
Він уточнив, що до цього переліку входять, зокрема, повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників. Крім того, до списку санкцій включений 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БПЛА.
Водночас, за словами Кірбі, в США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.
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Чогось я в цьому світі не розумію...
Саме руйнування вроді як нічо страшного...
А это вам не какие-то украинцы, 3ий сорт. За них ирану и наваляют.
Хоть в чем-то нам повезло....
Чи такі, як на карточки "Мір" у Казахстані?
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/473187
Немного о вяличии мавзолейных Шизофреников...
Ржу уже полчаса после просмотра...🤣🤣🤣🤣👆