Іран може передати РФ балістичні ракети та запустити спільне виробництво БПЛА, - Білий дім

Адміністрація США констатує нарощування військової співпраці між Росією й Іраном та вважає, що Тегеран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Москві, а також створення в РФ спільної лінії виробництва дронів-камікадзе.

Про це сказав під час брифінгу в п’ятницю координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо, що підтримка Іраном російських військових буде тільки зростати ближчими місяцями. Ми навіть вважаємо, що Іран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії",- зауважив Кірбі.

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Він також підкреслив, що у Вашингтоні вивчають інформацію про можливість створення на території РФ спільної ірансько-російської лінії виробництва смертоносних безпілотників.

Водночас, за його словами, Росія також прагне взаємодіяти з Іраном щодо передачі власних військових технологій. У цьому контексті, Кірбі поінформував про можливі наміри Росії передати Тегерану гелікоптери, літаки й системи ППО. Зокрема, за його словами, навесні цього року іранські пілоти тренувалися в РФ на літаках Су-35.

Кірбі зауважив, якщо Іран отримає такі літаки, це може загострити ситуацію в регіоні Близького Сходу.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить, як я вже сказав, Україні, сусідам Ірану і, відверто, міжнародній спільноті. Ми будемо застосовувати наявні інструменти, щоби викрити, а також зупинити цю діяльність, і ми готові це зробити", - наголосив Кірбі.

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Представник Білого дому також підкреслив, що Росія й Іран вже порушили резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН шляхом незаконної передачі бойових БПЛА для ударів по мирних містах України. Тому США продовжать працювати із союзниками та партнерами, а також з ООН над тим, щоби притягнути їх до відповідальності. Зокрема, розглядається можливість "зібрати групу країн-однодумців для обговорення ірансько-російської військової співпраці".