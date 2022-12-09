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Новини Санкції проти Росії Війна
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Іран може передати РФ балістичні ракети та запустити спільне виробництво БПЛА, - Білий дім

джон,кірбі

Адміністрація США констатує нарощування військової співпраці між Росією й Іраном та вважає, що Тегеран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Москві, а також створення в РФ спільної лінії виробництва дронів-камікадзе.

Про це сказав під час брифінгу в п’ятницю координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо, що підтримка Іраном російських військових буде тільки зростати ближчими місяцями. Ми навіть вважаємо, що Іран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії",- зауважив Кірбі.

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Він також підкреслив, що у Вашингтоні вивчають інформацію про можливість створення на території РФ спільної ірансько-російської лінії виробництва смертоносних безпілотників.

Водночас, за його словами, Росія також прагне взаємодіяти з Іраном щодо передачі власних військових технологій. У цьому контексті, Кірбі поінформував про можливі наміри Росії передати Тегерану гелікоптери, літаки й системи ППО. Зокрема, за його словами, навесні цього року іранські пілоти тренувалися в РФ на літаках Су-35.

Кірбі зауважив, якщо Іран отримає такі літаки, це може загострити ситуацію в регіоні Близького Сходу.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить, як я вже сказав, Україні, сусідам Ірану і, відверто, міжнародній спільноті. Ми будемо застосовувати наявні інструменти, щоби викрити, а також зупинити цю діяльність, і ми готові це зробити", - наголосив Кірбі.

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Представник Білого дому також підкреслив, що Росія й Іран вже порушили резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН шляхом незаконної передачі бойових БПЛА для ударів по мирних містах України. Тому США продовжать працювати із союзниками та партнерами, а також з ООН над тим, щоби притягнути їх до відповідальності. Зокрема, розглядається можливість "зібрати групу країн-однодумців для обговорення ірансько-російської військової співпраці".

Автор: 

Іран (2019) росія (65010) США (22643) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+21
А Білий дім не хоче передати Україні балістичні ракети та запустити спільне виробництво БПЛА?
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09.12.2022 20:45
+12
что вы. Это же настоящая эскалация! еще и путин нападет
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09.12.2022 20:54
+10
Иран с расией плюют на вас и эскалацию . А вы продолжайте тешить себя иллюзиями , что вы оплот демократии и правопорядка в мире .
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09.12.2022 20:47
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Кто то на этой планете способен помочь Украине ракетами?
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09.12.2022 20:44 Відповісти
Звісно ні. )(уйло скаже що допомагаюча сторона є стороною конфлікту і почне махати ЯЗ. А покажіть мені країну (крім нашої) яка до всерачки не боїться ЯЗ )(уйла?
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09.12.2022 21:26 Відповісти
Зачем это писать? Бук М1 и С300 имеют техническую возможность поражать баллистические цели. И поражают. Другое дело, что очень жесткие ограничения по скорости реагирования, высоте и дальности цели.
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09.12.2022 21:59 Відповісти
су-25 имеет ттх намного лучше чем американские Thunderbolt,а на деле это как сравнивать запорожец с мерседесом, так само и здесь,технические возможности могут какие угодно,а на деле пшик. Уже кстати пускали на Кривой Рог одну балистическую ракету,и наши заявили что за 1-2 минуты пво нереально обнаружить и навестись на такую ракету
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09.12.2022 22:05 Відповісти
Тролль, не звизди! Кто "заявил" троллятина? Гражданский чиновник? Так у нас, а тем более у вас на московии, чиновники каден день несут пургу. ПВО Украины успешно поразило половину Искандеров и процентов 70 Точек У выпущенных твоим пуцькиным по Украине.
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09.12.2022 22:10 Відповісти
А Білий дім не хоче передати Україні балістичні ракети та запустити спільне виробництво БПЛА?
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09.12.2022 20:45 Відповісти
что вы. Это же настоящая эскалация! еще и путин нападет
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09.12.2022 20:54 Відповісти
Это детский сад, Женя. Тебе не лень еще стебаться сотый раз одними и теми же словами? Или ты не понимаешь сути происходящего?
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09.12.2022 22:01 Відповісти
Одна статистика та аналітика. Конкретної допомоги яка б сприяла завершенню війни - немає
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09.12.2022 20:47 Відповісти
Иран с расией плюют на вас и эскалацию . А вы продолжайте тешить себя иллюзиями , что вы оплот демократии и правопорядка в мире .
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09.12.2022 20:47 Відповісти
Ваши санкции то комариные укусы
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09.12.2022 20:50 Відповісти
То-то твой пуцькин все время хочет их снять!
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09.12.2022 22:03 Відповісти
Санкції почнуться, коли дикуни почнуть чергову війну з Ізраїлем. Це стьоб.
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09.12.2022 22:14 Відповісти
А накласти санкції на десятки Боїнгів (Made in U.S.A.!), що прямо зараз бороздять простори мордовії параші, нє? Ну, перепрограмувати там якийсь мікроконтролерчик прямо у польоті, чи відвантажити лопатки до турбін (по каналах постачання запчастин) більші на 0.001 дюйма чи не з того сплаву? Чи ще якісь дієві санкції на мордор накинути?

І Ейрбас міг би приєднатися до колег-американців. Могли б щось придумати цікаве! Було б бажання.....
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09.12.2022 20:52 Відповісти
А как это влияет на бо4способность армии рф в Украине, или на росийский бюджет?
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09.12.2022 22:04 Відповісти
Ви уявляєте, що було б з транспортною інфраструктурою раші, якби в авіації лишилися тільки Ту-204 і сухіє "супєр"джети?

Авіація, тим більше для такої величезної території -- дуже суттєва частина економіки.
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09.12.2022 22:10 Відповісти
Суттєва, суттєва-иди отдохни. Муть и без тебя , тролли похожие на тебя строчат.
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09.12.2022 22:15 Відповісти
Схоже, що майбутні іранські ракети доведеться збивати "глибоким занепокоєнням".
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09.12.2022 20:54 Відповісти
,,Росія й Іран вже порушили резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН ,,
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Білий Дім порушив рішення обох палат Конгресу про надання Ленд-лізу Україні, згідно з яким Україна має отримати ППО, танки, літаки...
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09.12.2022 20:58 Відповісти
Выход простой. ******** по иСрану и передать Украине баллистические ракеты всех радиусов действия, и крылатых тоже.
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09.12.2022 21:20 Відповісти
В посольстве Ирана свет есть?
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09.12.2022 21:25 Відповісти
знову Білий дім про свою стурбованість стогне.
як казав Кіля Азіров : не треба скиглити, треба брати лопату.
Так може все таки БД возьме лопату і підрівняє корону на голові раші та аятол?
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09.12.2022 21:39 Відповісти
Рано чи пізно кацапи в тилу налагодять масове виробництво дешевих дронів, хоч з іраном, хоч без ірану.

Нажаль, це питання часу.
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09.12.2022 22:01 Відповісти
 
 