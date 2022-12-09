Британія в ООН: Росія прагне отримати від Ірану ракети в обмін на безпрецедентну військову підтримку

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія прагне отримати від Ірану "сотні балістичних ракет", пропонуючи натомість Тегерану "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки".

Під час спілкування із журналістами у п’ятницю перед засіданням Ради Безпеки ООН, Вудворд наголосила, що, купуючи в Ірану зброю, москва порушує відповідну резолюцію Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Цю зброю, нагадала вона, російські війська використовують для "завдання ударів по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі" в Україні.

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За словами постпреда Британії, починаючи з серпня Тегеран "передав москві сотні безпілотників".

"Поширення зброї Іраном становить реальну і суттєву загрозу далеко за межами регіону, для всієї міжнародні спільноти", - зазначила вона.