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Новини Війна
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Британія в ООН: Росія прагне отримати від Ірану ракети в обмін на безпрецедентну військову підтримку

вудворд

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія прагне отримати від Ірану "сотні балістичних ракет", пропонуючи натомість Тегерану "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки".

Під час спілкування із журналістами у п’ятницю перед засіданням Ради Безпеки ООН, Вудворд наголосила, що, купуючи в Ірану зброю, москва порушує відповідну резолюцію Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Цю зброю, нагадала вона, російські війська використовують для "завдання ударів по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі" в Україні.

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За словами постпреда Британії, починаючи з серпня Тегеран "передав москві сотні безпілотників".

"Поширення зброї Іраном становить реальну і суттєву загрозу далеко за межами регіону, для всієї міжнародні спільноти", - зазначила вона.

Автор: 

Велика Британія (5565) Іран (2019) ООН (3342) росія (65010)


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Топ коментарі
+4
А чем они , кроме ядерных технологий могут помочь Ирану? Если они у них ракеты и мопеды клянчат.
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09.12.2022 21:12
+3
Даже если бы у них это и было, они бы увидели, что детали к каждому оборудованию делают 60 заводов, из которых 40 в единственном числе, притом многие как были в Украине, так там и остались и нигде кроме них деталей нету. Это касается всех самолетов, вертолетов, ракет и кораблей. Ирану от этого никакого толку.

Скорее кредит за АЭС списать пообещали. Но тут такое дело, Турция не просто сказала кацапам, что за газ будет платить через 3 года (а потом еще через 3 и еще), но и скидку просто так попросила, притом задним числом. То есть просто кинет на бабки и все. Иран мог поступить аналогично, наплевав на кредит Росатому как террористической организации, отжав АЭС, ну а американцы дали бы свое ядерное топливо, которое лучше кацапского и притом прилично лучше.

А теперь Иран в шаге от военной операции из-за ядерной программы, спасает только то, что он хороший источник угрозы для саудитов и других стран, которые тоже живут в диктатуре тотальной. Спасает только то, как диктаторы самообсираются по неведомым причинам, принимая цепочку тотально неверных решений и даже китайский диктатор этого не избежал, убив экономику и продолжая убивать своими глупыми карантинами, которые приведут к полной утрате иммунитета у китайцев в конечном счете.
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09.12.2022 21:28
+1
Іранці, подумайте добре. Залишки того , що вам кацапи обіцяють, ЗСУ вже добивають. На...бе вас *****, бо нічим йому розраховуватись буде, а нафти вам своєї дівати нікуди. Не будете заважати, Україна швидше прибере вашого конкурента на чорному ринку нафти. Може ви не тим допомагаєте?
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09.12.2022 21:21
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А чем они , кроме ядерных технологий могут помочь Ирану? Если они у них ракеты и мопеды клянчат.
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09.12.2022 21:12 Відповісти
Кацапня пообіцяла ірану СУ 35 і С 400 ..
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09.12.2022 21:27 Відповісти
ну то може з приводу цього радбез зебереться нарешті з силами та й викине рашку з оон? що їй в оон робити, якщо вони резолюціями дупу витирає, та ще й пишається і викобенюється як стара п"яничка, мовляв в дупі я мала всі ваші резолюції.
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09.12.2022 22:35 Відповісти
Даже если бы у них это и было, они бы увидели, что детали к каждому оборудованию делают 60 заводов, из которых 40 в единственном числе, притом многие как были в Украине, так там и остались и нигде кроме них деталей нету. Это касается всех самолетов, вертолетов, ракет и кораблей. Ирану от этого никакого толку.

Скорее кредит за АЭС списать пообещали. Но тут такое дело, Турция не просто сказала кацапам, что за газ будет платить через 3 года (а потом еще через 3 и еще), но и скидку просто так попросила, притом задним числом. То есть просто кинет на бабки и все. Иран мог поступить аналогично, наплевав на кредит Росатому как террористической организации, отжав АЭС, ну а американцы дали бы свое ядерное топливо, которое лучше кацапского и притом прилично лучше.

А теперь Иран в шаге от военной операции из-за ядерной программы, спасает только то, что он хороший источник угрозы для саудитов и других стран, которые тоже живут в диктатуре тотальной. Спасает только то, как диктаторы самообсираются по неведомым причинам, принимая цепочку тотально неверных решений и даже китайский диктатор этого не избежал, убив экономику и продолжая убивать своими глупыми карантинами, которые приведут к полной утрате иммунитета у китайцев в конечном счете.
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09.12.2022 21:28 Відповісти
ядерное топливо, которое лучше кацапского и притом прилично лучше. - - я слышал такое: американское топливо дороже, ибо в россии придумали некий метод , который намного эффективнее и дешевле.
Также слышал, что перестройка реакторов с одного на другой вид топлива не очень надежна и дорога. То есть это фейки, насколько?
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10.12.2022 05:05 Відповісти
Іранці, подумайте добре. Залишки того , що вам кацапи обіцяють, ЗСУ вже добивають. На...бе вас *****, бо нічим йому розраховуватись буде, а нафти вам своєї дівати нікуди. Не будете заважати, Україна швидше прибере вашого конкурента на чорному ринку нафти. Може ви не тим допомагаєте?
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09.12.2022 21:21 Відповісти
Скорее всего, Иран понимает. Они давали БПЛА , надеясь на боевое применение. Какую рекламу они получили - разбитые гражданские объекты? Очень красиво...
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09.12.2022 21:30 Відповісти
Отримали замовлення з 30 країн на шахеди, дешево, але працює.
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09.12.2022 22:10 Відповісти
В наше время много фейковых новостей. Иран не Турция. Заказывать что-то у Ирана, это плевать в сторону США и Израиля...
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09.12.2022 22:19 Відповісти
Це не новина, а таємниця Полішинеля. Багатьом латинським, африканським та азійським країнам начхати на США і Ізраїль. Тим більш, що той шахед в більшості складається з компонентів компаній США, навіть скловолокно корпусіїу і то виробництва США.
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09.12.2022 22:32 Відповісти
С одной стороны да, с другой нет. Сомали плевать на США, но у них нет денег на беспилотники. А у кого есть, все-таки не раз подумает. Как-то плохо представляю себе Бразилию, закупающую БПЛА у Ирана. А Республика Конго - ну пусть берет, целых два.
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09.12.2022 22:38 Відповісти
5000 доларів за штуку знайдуть і бідні країни, в тому і сенс такої зброї. Сомалі поганий приклад. Там є проамериканські сили, яких визнали офіційно, є ісламісти, які просто мають силу і без міжнародної підтримки, пірати з якими боролися ісламісти ,але перестали, бо не хочуть допомагати тим, хто проти них,..
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10.12.2022 03:49 Відповісти
5000 доларів за штуку знайдуть і бідні країни - "зйисть-то он зйисть, да кто ж ему дасть" - Вы глубого ошибаетесь за 5000$. У шахида размах крыл под 3 метра. Это далеко не "мопед с динамитом", не надо понимать так буквально. Не буду строить из себя эксперта, но уверен что в ценнике 6 цифр.

У аятолл ОЧЕНЬ много врагов. Разменивать такой БПЛА за мелочь из кармана, да пусть лучше стоит на дежурстве и пугает врага!

P.S: да и Бог с ним, с тем Сомали
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10.12.2022 04:00 Відповісти
Цифра не моя, експерт так порахував, навіть з тим, що робота по виготовленню буде за ціною, як в США. Навіть було би 10000, це менше ********* пострілу з гранатомету.
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10.12.2022 15:09 Відповісти
БПЛА дешевле выстрела из граника. Не, бред какой-то. Шахид - оружие достаточно серъезное и 5 копеек стоит не может. А что 5000, что 10000$ для современной войны сущие копейки. Брешет експерт.
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10.12.2022 16:29 Відповісти
Дешевше, тому і диркотять на простих двигунах, і електроніка там дешева. Раз вбив координати і воно летить по GPS. Озвучив ціну https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky Сергій Любарський йому брехати нема сенсу, та і він настільки обережний в оцінкам, що завжди озвучує лише те, що не можна заперечити,. А йому дані дають експерти з США, в даному випадку теж з США, тому і ціну складання порахували, якщо би вони складались там. І в ірані нема агрохімій з притулами, які ціну помножать в рази і на порядки.
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10.12.2022 17:52 Відповісти
Ну, тогда давайте так. Не будем заочно обсуждать хорошего человека. Тем более, что и он не сам просчитал, а через третьих лиц. Неважно, сколько стоит этот козлит, главное, чтоб он больше не ходил в украинский огород.
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10.12.2022 18:00 Відповісти
Ізраїль вже висказався на цю тему. Треба і Сполученим штатам попередити - як що підуть іранські ракеті у Помийку - тоді і в Україну підуть АТАКМС. А краще - Томагавки. Ескалація так ескалація.
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09.12.2022 21:42 Відповісти
Діду соплі жує

Давно треба було бити рашку по руках екскалацією!
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10.12.2022 01:18 Відповісти
Гарматне м'ясо на залізо. Чудова угода. Нехай русня дохне.
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09.12.2022 21:53 Відповісти
 
 