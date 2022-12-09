Британія в ООН: Росія прагне отримати від Ірану ракети в обмін на безпрецедентну військову підтримку
Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія прагне отримати від Ірану "сотні балістичних ракет", пропонуючи натомість Тегерану "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки".
Під час спілкування із журналістами у п’ятницю перед засіданням Ради Безпеки ООН, Вудворд наголосила, що, купуючи в Ірану зброю, москва порушує відповідну резолюцію Радбезу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Цю зброю, нагадала вона, російські війська використовують для "завдання ударів по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі" в Україні.
За словами постпреда Британії, починаючи з серпня Тегеран "передав москві сотні безпілотників".
"Поширення зброї Іраном становить реальну і суттєву загрозу далеко за межами регіону, для всієї міжнародні спільноти", - зазначила вона.
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Скорее кредит за АЭС списать пообещали. Но тут такое дело, Турция не просто сказала кацапам, что за газ будет платить через 3 года (а потом еще через 3 и еще), но и скидку просто так попросила, притом задним числом. То есть просто кинет на бабки и все. Иран мог поступить аналогично, наплевав на кредит Росатому как террористической организации, отжав АЭС, ну а американцы дали бы свое ядерное топливо, которое лучше кацапского и притом прилично лучше.
А теперь Иран в шаге от военной операции из-за ядерной программы, спасает только то, что он хороший источник угрозы для саудитов и других стран, которые тоже живут в диктатуре тотальной. Спасает только то, как диктаторы самообсираются по неведомым причинам, принимая цепочку тотально неверных решений и даже китайский диктатор этого не избежал, убив экономику и продолжая убивать своими глупыми карантинами, которые приведут к полной утрате иммунитета у китайцев в конечном счете.
Также слышал, что перестройка реакторов с одного на другой вид топлива не очень надежна и дорога. То есть это фейки, насколько?
У аятолл ОЧЕНЬ много врагов. Разменивать такой БПЛА за мелочь из кармана, да пусть лучше стоит на дежурстве и пугает врага!
P.S: да и Бог с ним, с тем Сомали
Давно треба було бити рашку по руках екскалацією!