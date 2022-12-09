Виконання Україною семи рекомендацій не означає початку перемовин про вступ до ЄС, - голова політичного відділу представництва ЄС Гебал
Виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії дуже важливе, однак для початку перемовин при приєднання до ЄС необхідне одностайне рішення усіх країн-членів євроспільноти.
Про це голова політичного відділу Представництва ЄС в Україні Артур Гебал сказав у виступі на круглому столі на тему: "Вступний іспит для України: що маємо зробити для виконання рекомендацій ЄС", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Дипломат зазначив, що Представництво ЄС в Україні тісно і якісно співпрацює з українськими посадовцями щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії і вірить в їх реалізацію.
"Є різні зауваження, це нормальний робочий процес, але загалом виконання просувається… Звичайно, виконання семи рекомендацій дуже важливе насамперед для модернізації самої України і подальшого процесу європейської інтеграції. Але водночас це не означає автоматичного початку переговорів з ЄС - як ви добре знаєте, для цього потрібне одностайне рішення Ради Європейського Союзу, яке стане першим кроком для початку обговорення всіма країнами-членами", - сказав Гебал.
Він також спрогнозував, що Єврокомісія дивитиметься на відданість України реалізації цих рекомендацій.
За його словами, Єврокомісія розглядає виконання наданих нею рекомендацій як докладання зусиль щодо реформування України і сподівається, що їх реалізація дійсно зможе наблизити Україну до ЄС.
"Ми цінуємо ту швидкість, з якою Україна проводить реформи, але також важливо, щоб це були якісні рішення і належні закони, аби потім не довелось їх змінювати", - застеріг голова політичного відділу Представництва ЄС в Україні.
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Процесс идет.
Доказано ВСУ.