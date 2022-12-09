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Виконання Україною семи рекомендацій не означає початку перемовин про вступ до ЄС, - голова політичного відділу представництва ЄС Гебал

єс,євросоюз

Виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії дуже важливе, однак для початку перемовин при приєднання до ЄС необхідне одностайне рішення усіх країн-членів євроспільноти.

Про це голова політичного відділу Представництва ЄС в Україні Артур Гебал сказав у виступі на круглому столі на тему: "Вступний іспит для України: що маємо зробити для виконання рекомендацій ЄС", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що Представництво ЄС в Україні тісно і якісно співпрацює з українськими посадовцями щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії і вірить в їх реалізацію.

"Є різні зауваження, це нормальний робочий процес, але загалом виконання просувається… Звичайно, виконання семи рекомендацій дуже важливе насамперед для модернізації самої України і подальшого процесу європейської інтеграції. Але водночас це не означає автоматичного початку переговорів з ЄС - як ви добре знаєте, для цього потрібне одностайне рішення Ради Європейського Союзу, яке стане першим кроком для початку обговорення всіма країнами-членами", - сказав Гебал.

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Він також спрогнозував, що Єврокомісія дивитиметься на відданість України реалізації цих рекомендацій.

За його словами, Єврокомісія розглядає виконання наданих нею рекомендацій як докладання зусиль щодо реформування України і сподівається, що їх реалізація дійсно зможе наблизити Україну до ЄС.

"Ми цінуємо ту швидкість, з якою Україна проводить реформи, але також важливо, щоб це були якісні рішення і належні закони, аби потім не довелось їх змінювати", - застеріг голова політичного відділу Представництва ЄС в Україні.

Автор: 

членство в ЄС (1240) Євросоюз (13360)


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Топ коментарі
+12
Та кажіть вже прямо: поки зебіл протирає штани в кріслі президента -не буде ніякого ЄС. Всі зрозуміють. Та інакше і бути не може.
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09.12.2022 21:50
+4
Поки Угорщина зі своїми імперськими замашками у ЄС....
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09.12.2022 21:58
+3
"Насколько же Европа прогнила в консерватизме и левачестве, диву даешься" --- может вам не в Европу,а в США надо?
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09.12.2022 21:47
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Ну и когда они соберутся? В апреле следующего года?

То есть создать видеоконференцию и подписать всем документ за 5 минут для них непостижимо сложное дело? Насколько же Европа прогнила в консерватизме и левачестве, диву даешься. В воскресенье даже жратвы негде купить, надо искать места, ведь работать продавцом в воскресенье запрещено. Может Шольцу еще по факсу отправлять нужно документы и электронную почту он не принимает?
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09.12.2022 21:44 Відповісти
"Насколько же Европа прогнила в консерватизме и левачестве, диву даешься" --- может вам не в Европу,а в США надо?
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09.12.2022 21:47 Відповісти
Artur, не переживай так.

Процесс идет.
Доказано ВСУ.
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10.12.2022 03:18 Відповісти
Та кажіть вже прямо: поки зебіл протирає штани в кріслі президента -не буде ніякого ЄС. Всі зрозуміють. Та інакше і бути не може.
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09.12.2022 21:50 Відповісти
Поки Угорщина зі своїми імперськими замашками у ЄС....
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09.12.2022 21:58 Відповісти
Ви статтю читали взагалі?
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09.12.2022 22:09 Відповісти
вступ до ЄС це є не що інше як "наіпалово ЄС українського народу
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09.12.2022 22:39 Відповісти
Ви хотіли сказати "зеіпалово"?
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09.12.2022 23:16 Відповісти
ні ,я сказав те, що хотів сказати.Мова іде про український народ , котрий ЄС І НАТО просто напросто обманюють обіцянками.
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10.12.2022 00:29 Відповісти
Дивись комент нижче.
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10.12.2022 00:32 Відповісти
Притиснення свободи слова, переслідування опозиції, телефонне право. Не чіпати тих, хто голосує з владою, навіть якщо вони - прокацапськи покидьки. Поки це буде існувати в Україні - про ЄС, та НАТО не можна навіть мріяти.
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09.12.2022 22:43 Відповісти
думай (якщо є чим),в яких країнах НАТО є Притиснення свободи слова, переслідування опозиції, телефонне право. Не чіпати тих, хто голосує з владою, навіть якщо вони - прокацапськи покидьки.І ЯКЩО ТАКЕ Є.ТОДІ ЧОМУ УКРАЇНУ НЕ БРАТИ В НАТО???
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10.12.2022 00:46 Відповісти
Йдеться не про країни НАТО, а про Україну.
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10.12.2022 00:52 Відповісти
йдеться про те,по чому Ти ходиш,топчеш -"Притиснення свободи слова, переслідування опозиції, телефонне право. Не чіпати тих, хто голосує з владою, навіть якщо вони - прокацапськи покидьки....
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10.12.2022 15:28 Відповісти
Друга Угорщина нікому не потрібна.
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10.12.2022 01:01 Відповісти
Непрямий натяк єврочиновників кремлівським холуям, які засіли у владі в Україні, що в ЄС і НАТО їх ніхто не чекає.
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10.12.2022 22:48 Відповісти
 
 