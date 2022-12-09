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Новини Допомога Україні Війна
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До нового пакета військової допомоги Україні увійшли боєприпаси для HIMARS, 80 тис. снарядів калібру 155 мм, - Пентагон

снаряди

Черговий пакет військової допомоги Україні від США на суму $275 млн, зокрема, включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і 80 тис. 155-мілметрових артилерійських снарядів.

Про це йдеться в заяві Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, США мають намір передати Україні системи для боротьби з безпілотниками та засоби протиповітряної оборони, позашляховики HMMWV у комплектації машин швидкої допомоги та медичне обладнання, 150 електрогенераторів та похідне спорядження.

Згідно з пресрелізом, з 2014 року США надали Україні військову допомогу на суму приблизно $22,1 млрд, зокрема понад $19,3 млрд із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також читайте: Пентагон зробив великі замовлення на 155-мм снаряди для ЗСУ, - Reuters

Автор: 

боєприпаси (2265) зброя (7446) Пентагон (1417) США (22643)


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Супер новина для наших воінів і всієі Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.12.2022 22:07 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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09.12.2022 22:08 Відповісти
москалі теж порадіють 80 тис. снарядам калібру 155 мм
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09.12.2022 22:32 Відповісти
80 тысяч это серьезно.

Скоро увидим их в деле.

God bless America and Ukraine.
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10.12.2022 03:08 Відповісти
 
 