До нового пакета військової допомоги Україні увійшли боєприпаси для HIMARS, 80 тис. снарядів калібру 155 мм, - Пентагон

Черговий пакет військової допомоги Україні від США на суму $275 млн, зокрема, включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і 80 тис. 155-мілметрових артилерійських снарядів.

Про це йдеться в заяві Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, США мають намір передати Україні системи для боротьби з безпілотниками та засоби протиповітряної оборони, позашляховики HMMWV у комплектації машин швидкої допомоги та медичне обладнання, 150 електрогенераторів та похідне спорядження.

Згідно з пресрелізом, з 2014 року США надали Україні військову допомогу на суму приблизно $22,1 млрд, зокрема понад $19,3 млрд із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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