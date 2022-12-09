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До лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині доправлено 50 поранених найманців, - Генштаб

пвк,вагнерівці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість поранених окупантів н Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: 

найманці рф (2050) Луганська область (4876)


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Щоб вони всі здохли , бо ми іх на нашу землю не кликали 😡
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09.12.2022 22:10 Відповісти
хоть мне это желание нравится очень сильно...!
но по логике, пусть ещё больше на паРашу вернётся калечных свиноцабак...
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09.12.2022 22:38 Відповісти
Жаль что не дохлых.
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09.12.2022 22:12 Відповісти
 
 