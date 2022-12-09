До лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині доправлено 50 поранених найманців, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість поранених окупантів н Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії", - зазначається у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но по логике, пусть ещё больше на паРашу вернётся калечных свиноцабак...