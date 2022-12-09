До лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині доправлено 50 поранених найманців, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про кількість поранених окупантів н Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії", - зазначається у повідомленні.

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