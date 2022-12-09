Війна в Україні може перерости у велику війну між НАТО і Росією, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив припущення, що бойові дії в Україні можуть стати війною між Росією та НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"В Україні жахлива війна. Це також війна, яка може стати повномасштабною війною, яка переросте у велику війну між НАТО і Росією. Ми працюємо над цим щодня, щоб уникнути цього", – сказав генсек НАТО у коментарі норвезькій телекомпанії NRK.

Столтенберг наголосив, що "немає сумніву, що повноцінна війна можлива", додавши, що важливо уникнути конфлікту, "який залучить більше країн Європи і стане повноцінною війною в Європі".

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