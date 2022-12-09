Війна в Україні може перерости у велику війну між НАТО і Росією, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив припущення, що бойові дії в Україні можуть стати війною між Росією та НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"В Україні жахлива війна. Це також війна, яка може стати повномасштабною війною, яка переросте у велику війну між НАТО і Росією. Ми працюємо над цим щодня, щоб уникнути цього", – сказав генсек НАТО у коментарі норвезькій телекомпанії NRK.
Столтенберг наголосив, що "немає сумніву, що повноцінна війна можлива", додавши, що важливо уникнути конфлікту, "який залучить більше країн Європи і стане повноцінною війною в Європі".
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А те сциклиння, немощь - тільки почала прозрівати.
Дайте дальнобійну зброю, допоможіть з ППО- і ви вилікуєтесь від енурезу.
А ми - збережемо нашу Україну та наші життя.
Реакції нуль. Далі можуть бути ракети по країнам Балтики і Болгаріям з Румуніями.
Росія не захопила Київ за 3 дні як хотілося рашистам. Поступово ЗСУ звільнили значну частину Харківщини і правобережжя Херсонщини .
А ВСЯ ПРОБЛЕМА В ТЕХНІЦІ І В ШВИДКИХ ПОСТАВКАХ.
НАТО має багато унікальної військової техніки і в разі нападу Росії могли б дійсно розбити її за три дні тому що Росія це не СРСР.
Але НАТО чомусь боїться Росії.
Але ось цікаво Україна хоче вступити в НАТО але якщо НАТО боїться Росії і відкрито про це говорить то напевно НАТО і не прийшло б на захист у випадку нападу Росії і не тільки України а мабуть і країн ЄС -показали ПУТЛЕРУ свій страх.
"краще вже з мудрим втратити ніж з дурним знайти".
знищував герб України? тодi вiдправляйся, гнидо, в пекло !
Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" паРашаТБ
Бійці Збройних сил України ліквідували 19-річну гниду-колаборанта Іллю Гаманіна, який пішов добровольцем до лав "ЛНР" і воював проти української армії.
Ілля Гаманін, прищурений висiрок зайд, колаборант-бойовик, що раніше, влiтку, розбив малий Державний герб України на фасаді будівлі, був знищений пiд Бахмутом в кiнцi листопада.
Як уточнюють росіянські Telegram-канали, Гаманін був знищений 24 листопада.
Гаманін, студент медколеджу в Куп'янську "прославився" тим, що розбив молотком герб України на будинку культури у селі Петропавлівка.
Також Гаманін давав інтерв'ю кремлівським ЗМІ, де розповідав, що підтримує дії країни-агресора. Йому було висунуто підозру у нарузі над державними символами України та пропагандою війни.
наруга над гербом України сталася в селі Петропавлівка Куп'янського району в червнi цього року.
"Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, "хизуючись" своїми діями на камеру", - сказано в повідомленні прокуратури.
що цей "активіст" очолював проросіянську молодіжну організацію.
гнидi заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державними символами).
Наразі правоохоронці встанцвлюють особи інших фігурантів кримінального провадження.
"Досудове розслідування проводить СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області", - зазначили в прокуратурі.
У этого Ильи Гаманина в свободной Украине впереди была яркая интересная жизнь, возможная учёба на медицинском факультете в прекрасном городе Одесса, стажировки в лучших медицинских клиниках в Лондоне, в Мюнхене, романтические путешествия с невестой в Неаполь и Венецию.
Выродок-крысёныш предал Украину, сбежал в Россию, там был мобилизован в армию агрессора, отправлен в качестве пушечного мяса под Бахмут, и в итоге в свои 19 лет уже гниёт в грязной мокрой могиле. Жизнь удалась..
нагорода знайшла хероя.
Не мені давати поради таким політикам, як Столтенберг, і не звичайному нормальному суспільству певно. Але є таке суспільство, яке може трактувати ці фрази саме так, як я написав. І будуть трактувати.
Натовские начальники просто никогда не знали и не понимали, что такой гопникус советикус Путин: с гопником нельзя вести джентльменские переговоры, надо сразу бить гопнику в морду и в яйца. Только такой язык гопник понимает и уважает.
нато при найменшому пуку в їх бік з боку мосКАЛЛів зразу капітулює! це ж працює і в зворотній бік! ХАХАХАХААХ!!!