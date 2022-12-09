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Новини Війна
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Війна в Україні може перерости у велику війну між НАТО і Росією, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив припущення, що бойові дії в Україні можуть стати війною між Росією та НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"В Україні жахлива війна. Це також війна, яка може стати повномасштабною війною, яка переросте у велику війну між НАТО і Росією. Ми працюємо над цим щодня, щоб уникнути цього", – сказав генсек НАТО у коментарі норвезькій телекомпанії NRK.

Столтенберг наголосив, що "немає сумніву, що повноцінна війна можлива", додавши, що важливо уникнути конфлікту, "який залучить більше країн Європи і стане повноцінною війною в Європі".

Також читайте: Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6431) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+74
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09.12.2022 22:21
+73
столтенберг, русские еще 9 мес. назад поняли какие вы сс*ны.
Не надо об этом постоянно напоминать
И еще, если они захотят, они все равно на вас нападут, независимо от того, будете вы працювати над цим щодня, щоб уникнути цього, или нет.
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09.12.2022 22:24
+46
***** воює з НАТОЮ в Україні, а НАТА на війну ще не явилась.
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09.12.2022 22:26
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Чучєло!!! Ця війна руками та життями українців йде вже 9-й місяць.
А те сциклиння, немощь - тільки почала прозрівати.
Дайте дальнобійну зброю, допоможіть з ППО- і ви вилікуєтесь від енурезу.
А ми - збережемо нашу Україну та наші життя.
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10.12.2022 11:02 Відповісти
Важко давати зброю якщо ти постійно в памперсах і вони постійно мокрі.
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10.12.2022 12:00 Відповісти
Ждем с нетерпением тогда дело пойдет быстрее .
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10.12.2022 11:57 Відповісти
Нічого не буде - Кацапія перевірила реакцію НАТО двома ракетами по Польщі.
Реакції нуль. Далі можуть бути ракети по країнам Балтики і Болгаріям з Румуніями.
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10.12.2022 20:01 Відповісти
А чому НАТО взагалі боїться воювати з Росією якщо НАТО найпотужніша армія світу і там є навіть така техніка що не дають Україні для ведення бойових дій.
Росія не захопила Київ за 3 дні як хотілося рашистам. Поступово ЗСУ звільнили значну частину Харківщини і правобережжя Херсонщини .
А ВСЯ ПРОБЛЕМА В ТЕХНІЦІ І В ШВИДКИХ ПОСТАВКАХ.
НАТО має багато унікальної військової техніки і в разі нападу Росії могли б дійсно розбити її за три дні тому що Росія це не СРСР.
Але НАТО чомусь боїться Росії.
Але ось цікаво Україна хоче вступити в НАТО але якщо НАТО боїться Росії і відкрито про це говорить то напевно НАТО і не прийшло б на захист у випадку нападу Росії і не тільки України а мабуть і країн ЄС -показали ПУТЛЕРУ свій страх.

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10.12.2022 12:15 Відповісти
переросте-не переросте. Раніше треба було нам всім думати, коли відносини з рф перезапускали, хоча ця правонаступниця срср не признала злочинів срср, не взяла на себе обов"язок виплачувати компенсації за злочини срср, навіть не вважали за потрібне просто вибачитися. Все одно ж перезапустили, поступилися принципами за ради бізнесу і що? багато зекономити вдалося?
"краще вже з мудрим втратити ніж з дурним знайти".
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10.12.2022 13:33 Відповісти


знищував герб України? тодi вiдправляйся, гнидо, в пекло !

Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" паРашаТБ

Бійці Збройних сил України ліквідували 19-річну гниду-колаборанта Іллю Гаманіна, який пішов добровольцем до лав "ЛНР" і воював проти української армії.

Ілля Гаманін, прищурений висiрок зайд, колаборант-бойовик, що раніше, влiтку, розбив малий Державний герб України на фасаді будівлі, був знищений пiд Бахмутом в кiнцi листопада.

Як уточнюють росіянські Telegram-канали, Гаманін був знищений 24 листопада.

Гаманін, студент медколеджу в Куп'янську "прославився" тим, що розбив молотком герб України на будинку культури у селі Петропавлівка.

Також Гаманін давав інтерв'ю кремлівським ЗМІ, де розповідав, що підтримує дії країни-агресора. Йому було висунуто підозру у нарузі над державними символами України та пропагандою війни.
наруга над гербом України сталася в селі Петропавлівка Куп'янського району в червнi цього року.




"Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, "хизуючись" своїми діями на камеру", - сказано в повідомленні прокуратури.


що цей "активіст" очолював проросіянську молодіжну організацію.
гнидi заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державними символами).

Наразі правоохоронці встанцвлюють особи інших фігурантів кримінального провадження.

"Досудове розслідування проводить СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області", - зазначили в прокуратурі.
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10.12.2022 14:34 Відповісти
Так трупак вже ж..
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10.12.2022 20:15 Відповісти
Гарна новина.
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10.12.2022 20:20 Відповісти
Случайно видел в сети ролик об этом крысином выродке-предателе, как он разбивал украинский герб. В конце ролика орковские причитания: "Илья Гаманин погиб за народ Донбасса под Бахмутом 24 ноября."

У этого Ильи Гаманина в свободной Украине впереди была яркая интересная жизнь, возможная учёба на медицинском факультете в прекрасном городе Одесса, стажировки в лучших медицинских клиниках в Лондоне, в Мюнхене, романтические путешествия с невестой в Неаполь и Венецию.

Выродок-крысёныш предал Украину, сбежал в Россию, там был мобилизован в армию агрессора, отправлен в качестве пушечного мяса под Бахмут, и в итоге в свои 19 лет уже гниёт в грязной мокрой могиле. Жизнь удалась..
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12.12.2022 09:25 Відповісти


нагорода знайшла хероя.
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12.12.2022 11:33 Відповісти
різниця тільки в тому,що зараз знищують українців - це неповноцінна війна. а як начне путлєр знищувать когось з європейських країн - це повноцінна війна? ЯКЕ ЛИЦЕМІРСТВО"
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10.12.2022 14:41 Відповісти
Ссыкуны гребанные, ну ок не хотите воевать, что мешало разместить патриоты хотя бы в западных областях, как оборонительное оружие "провоцирует" эскалацию?! Что там по "украинской" ракете в Польше"? Что там по санкциям против белараши, что там с вечно про-кацапской Венгрией, которая всюду ставит палки в колеса, это такая игра в доброго и плохого полицейского в НАТО по отношению к Украине? Пока что НАТО это лебедь щука и рак. Одни помогают надрывая живот (страны Балтии, Польша, Англия, США) другие ставят палки в колеса и названивают путлеру требуя от мира "гарантий безопасности" для терориста(!!!). Где конкретные, четкие, явные меры по усмирению ядерного терориста прямо посреди ЕВРОПЫ( если что в Украине географически центр Европы, в городе Чоп по моему). Военный блок суммарная мощность которого раз в ...думать больше кацапии ссытся, пусть не воевать, но выставить чёткие ультиматумы и красные линии для кацапии?! Что мешает конкретно поставить кацапии ультиматум, или вы прекращаете ракетные обстрелы или последуют конкретные военные последствия по уничтожение источников этих обстрелов? Холят и делают рашку, потом удивляются. Установили потолок цены на нефть в 60 у.е. , клоуны, ниче что это почти то, что прописано в бюджете кацапии? Как вы экономику то кацапии собрались разрушать с такими то "санкциями". Клепают новые ракеты кацапы и в ус не дуют. Ирану хоть бы хны так же.
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10.12.2022 17:52 Відповісти
Єдиний спосіб уникнути зіткнення НАТО з московією це збільшити військову допомогу Україні.
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10.12.2022 18:20 Відповісти
ЩЕ Б ДЛЯ НАГЛЯДНОСТІ ОБІСЦЯВСЯ 😁
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10.12.2022 19:57 Відповісти
Тобто це слід розуміти так: ми, НАТО, боїмося Росії, бо боїмося захищати кожний дюйм території НАТО?
Не мені давати поради таким політикам, як Столтенберг, і не звичайному нормальному суспільству певно. Але є таке суспільство, яке може трактувати ці фрази саме так, як я написав. І будуть трактувати.
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10.12.2022 20:28 Відповісти
ув. Дмитрий Лобов в 5 строчках блистательно и чётко изложил всю огромную проблему парадоксальной беспомощности самого мощного военного альянса за всю историю человечества.

Натовские начальники просто никогда не знали и не понимали, что такой гопникус советикус Путин: с гопником нельзя вести джентльменские переговоры, надо сразу бить гопнику в морду и в яйца. Только такой язык гопник понимает и уважает.
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12.12.2022 09:31 Відповісти
додавши, що важливо уникнути конфлікту, "який залучить більше країн Європи і стане повноцінною війною в Європі"...це відбувається за рахунок ......................... кого?На глянцах Заходу їх немає.
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10.12.2022 20:39 Відповісти
давно пора перерасти а не трындеть. задушили бы рашистов весной теперь бы спокойно встречали Рождество.
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11.12.2022 00:58 Відповісти
Если перестать трындеть, то будет абсолютное бездействие, Йенс на зарплате и вынужден изображать рабочий вид.
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11.12.2022 01:02 Відповісти
Україна прагне долучитися до лав сцикунів з НАТО?
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11.12.2022 06:54 Відповісти
війни між нато і мосКАЛЛями не може ні в якому разі!!! ви що?? війна може бути тільки в якихось там сиріях, грузіях чи Українах, але ні в якому разі не в країнах нато чи на мосКАЛЛях!!!

нато при найменшому пуку в їх бік з боку мосКАЛЛів зразу капітулює! це ж працює і в зворотній бік! ХАХАХАХААХ!!!
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11.12.2022 08:31 Відповісти
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