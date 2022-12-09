Росія розосередила стратегічну військову авіацію після вибухів на аеродромах, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили РФ передислокували стратегічну авіацію вглиб країни після вибухів на військових аеродромах.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ви знаєте новини, "бавовнятко" ходить по військових аеродромах, і окупанти кудись, як то кажуть, зникли. ...Військовою термінологією це називається "розосередили" по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, порозтягували (на летовища), де можливо її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - сказав Ігнат.
За його словами, пересічні росіяни і військові, які раніше заявляли, що спецоперація їх не стосується, вже зрозуміли, що не уникнути наслідків за агресію, яку засуджує весь світ - вона буде стосуватись кожного.
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далі буде !!!!
Тобто він не зупиниться сам бо знає що потоне.
Треба щоб сильно покурили у всіх його бункерах (вони й захищені ППО а не срані аеродроми) - коли на щура світити ліхтарем він завмирає і починає помилятися...