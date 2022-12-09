УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9885 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 498 15

Росія розосередила стратегічну військову авіацію після вибухів на аеродромах, - Повітряні сили ЗСУ

літак,аеродром

Повітряні сили РФ передислокували стратегічну авіацію вглиб країни після вибухів на військових аеродромах.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте новини, "бавовнятко" ходить по військових аеродромах, і окупанти кудись, як то кажуть, зникли. ...Військовою термінологією це називається "розосередили" по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, порозтягували (на летовища), де можливо її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - сказав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи на російських аеродромах сталися через низький рівень підготовки військових РФ, - ЗСУ

За його словами, пересічні росіяни і військові, які раніше заявляли, що спецоперація їх не стосується, вже зрозуміли, що не уникнути наслідків за агресію, яку засуджує весь світ - вона буде стосуватись кожного.

Автор: 

авіація (4116) росія (65010) аеродром (299) Повітряні сили (2616) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Далі буде ще цікавіше.
показати весь коментар
09.12.2022 22:39
+9
это была репетиция...)))
далі буде !!!!
показати весь коментар
09.12.2022 22:51
+7
виходить знищувати ракетні носії значно простіше і дешевше ніж закривати ППО кожен сарай
показати весь коментар
09.12.2022 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
во ашотам попёрло!))
показати весь коментар
09.12.2022 22:39 Відповісти
Далі буде ще цікавіше.
показати весь коментар
09.12.2022 22:39 Відповісти
вот побыстрей бы чмобье все так же обратно по просторам рассосалось... и заключительный этап: "вокзал-тюрьма, допросы-шухер-кутерьма" ...
показати весь коментар
09.12.2022 22:43 Відповісти
Це очікуванно і дуже шкода що беприпасів було замало і ефект був більше психологічний і медійний. Тепер кацапів навряд чи вдасться застати зненацька.
показати весь коментар
09.12.2022 22:48 Відповісти
это была репетиция...)))
далі буде !!!!
показати весь коментар
09.12.2022 22:51 Відповісти
Нічого, невеликими дронами дістанемо. Як я розумвю (хай виправлять, якщо помиляюсь), один наш такий дрон, може вразити 1-2 ворожі літаки.
показати весь коментар
10.12.2022 18:02 Відповісти
поджали хвоста кацманафты
показати весь коментар
09.12.2022 22:53 Відповісти
виходить знищувати ракетні носії значно простіше і дешевше ніж закривати ППО кожен сарай
показати весь коментар
09.12.2022 22:54 Відповісти
Вейшнорія таки доб"є москалів.
показати весь коментар
09.12.2022 23:24 Відповісти
Росія воює з НАТОю і ховає свої стратегічні бомбардувальники у Мурманську - у кількох десятках кілометрів від авіабаз НАТО у Норвегії
показати весь коментар
09.12.2022 23:28 Відповісти
Пуйло - як камінчик який спочатку дуже сильно кинули вздовж води і він спочатку підстрибував але втрачав швидкість, потім почав відштовхуватися від точки падіння міняти напрямок руху (а під горілочку парашийцці забувають що він брехав з телевізора пів року тому) і підстрибувати вище.
Тобто він не зупиниться сам бо знає що потоне.
Треба щоб сильно покурили у всіх його бункерах (вони й захищені ППО а не срані аеродроми) - коли на щура світити ліхтарем він завмирає і починає помилятися...
показати весь коментар
09.12.2022 23:44 Відповісти
Тепер їх буде НАБАГАТО складніше вполювати. Доведеться вигадувати щось кардинально нове. Ефект раптовості та несподіванки втрачено....
показати весь коментар
10.12.2022 00:10 Відповісти
вдарити по заводах, що виробляють ракети. вдаряйте їх протягом дня, щоб робітники відчули ту саму руйнівну силу, яку вони створюють проти інших.
показати весь коментар
10.12.2022 06:12 Відповісти
"Спугнули" а жаль.
показати весь коментар
10.12.2022 02:44 Відповісти
Цими нальотами показали, що вже можуть і в кремль навідатися.. То мабуть було б ще ефективніше. Навіть просто приземлення без вибуху в кремлі( там прості цивільні не ходять) або десь поряд щоб не могли замовчати. А далі цілком допускаю паніку... Або страх може увімкне декому залишки розуму. А повалення леп в районі Сибіру чи Уралу + затор на транссибірській залізниці додасть скрєпним радості
показати весь коментар
10.12.2022 06:59 Відповісти
 
 