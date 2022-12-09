США ввели санкції проти громадян РФ за фільтрацію, депортації й тортури на окупованих територіях Україні

Уряд США оголосив про введення санкцій проти російських чиновників, а також осіб, причетних до фільтрації на окупованих територіях України, тортур, переселення дітей, проведення псевдореферендумів та інших злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська та їхні ставленики почали процес, відомий як "фільтрація", який використовується для того, щоби піддавати цивільних осіб з України допитам та обшукам, примусовій передачі особистих даних, щоби з’ясувати будь-які зв’язки з українськими військовими чи урядом",- йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США

Окупаційні сили також вдаються до депортацій, викрадення людей та катування. А території поруч із фільтраційними мають ознаки масових поховань, зазначається у документі.

У цьому зв’язку в Мінфіні США заявили, що ввели санкції проти 4 представників влади РФ, причетних до планування й розгортання фільтраційних пунктів в Україні, 2 представників так званої "ДНР", а також російського ЦВК.

Так, до переліку обмежень увійшли представник адміністрації президента РФ Олег Нестеров та Євгеній Кім, які забезпечували фільтраційну діяльність у Маріуполі, а також сприяли проведенню російських псевдореферендумів на території України. Крім того, санкції введені проти Марини Середи, яка діяла в так званій "ДНР", а також Олексія Муратова, який контролював процеси фільтрації на Донеччині та діяв разом із Пушиліним.

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У чорному списку Мінфіну США також опинилися громадяни РФ Очур-Суге Монгуш та Людмилв Зайцева. Вони були причетні до тортур, а також викрадення й примусового переселення дітей з України.

Мінфін США також застосував санкції проти ЦВК Росії та всіх її 15 членів через їхню роль у фіктивних "референдумах" на тимчасово окупованій території України.