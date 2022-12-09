Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які можна відправити в Україну, - МЗС
Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які вона могла відправити в Україну.
Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО.
Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - пояснив Лінднер.
Нагадуємо, цього тижня міністри оборони Польщі та Німеччини оголосили про відновлення переговорів щодо розміщення ракет протиповітряної оборони системи Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.
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В Украину именно поэтому не могут (войска НАТО получается)
коротко кажучи: США поки що петріотів нам не дають, а заяви німців абсолютно не важливі, краще б вони, звісно, сиділи тихо, проте політики не вміють заткнутися)
із цим легко впоралися б інженери (в широкому розумінні), що вони той петріот виготовляють - так би мовити: за цивільним контрактом (всі необхідні підписки вони вже надали в себе вдома в США)
німці несуть пургу - щось же мають нести, бо якось незручно для них виходить, а поляки знову почнуть тролити, безжальні сцуки такі)))
першинг-2 несе невеличку ядерну боєголовку (до 80 кілотонн) і має достатню дальність як до москви, так і до деяких бункерів *****
саме тому петріот краще тримати поруч із місцем зберігання першингів, ага)
саме тому (і тому - теж) США не поспішають нам передавати системи петріот
НУЖНЕЕ !
Можно из подсобки.
Можно из воинской части.
Незачем цепляться к Германии. Как и с танками НАТО - как только США официально заявит, что поддерживает передачу леопардов, и передаст хотя бы 1 занюханый абрамс - тогда можно требовать леопарды от Германии.
Это - картина мира кацапов, потому что они сами видят себя как "хозяев" всех постсоветских стран. На Западе "хозяев" нет, там даже у мелкой прокацапской Венгрии есть право вето в ЕС и НАТО.
Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер ,
ТУПА ВІДМАЗКА.
НА БУДЬ-ЯКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ У ВИРОБНИКІВ ЧЕРГА ЗАМОВНИКІВ. особливо під час воєн.
ТОМУ НА СКЛАДАХ ЇЇ НЕМАЄ..