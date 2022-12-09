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Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які можна відправити в Україну, - МЗС

patriot

Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які вона могла відправити в Україну.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО.

Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - пояснив Лінднер.

Також читайте: Німеччина не передаватиме системи ППО Patriot Україні, їх розгорнуть у Польщі

Нагадуємо, цього тижня міністри оборони Польщі та Німеччини оголосили про відновлення переговорів щодо розміщення ракет протиповітряної оборони системи Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.

Автор: 

Німеччина (7336) ППО (3166)


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Топ коментарі
+9
там керують американці, бо вся система (в цілому, інтегрована) належить США - отже, допоки американці не приймуть рішення, доти підлеглі виконавці (в цьому випадку - німці) будуть нести пургу в маси

коротко кажучи: США поки що петріотів нам не дають, а заяви німців абсолютно не важливі, краще б вони, звісно, сиділи тихо, проте політики не вміють заткнутися)
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10.12.2022 00:21
+7
звісно, жодних "військ НАТО" для обслуговування та використання систем петріот і не потрібно)

із цим легко впоралися б інженери (в широкому розумінні), що вони той петріот виготовляють - так би мовити: за цивільним контрактом (всі необхідні підписки вони вже надали в себе вдома в США)

німці несуть пургу - щось же мають нести, бо якось незручно для них виходить, а поляки знову почнуть тролити, безжальні сцуки такі)))
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10.12.2022 00:26
+6
не брешіть,для Поляків знайшли,будуть стояти і горобців страшити
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09.12.2022 23:54
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не брешіть,для Поляків знайшли,будуть стояти і горобців страшити
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09.12.2022 23:54 Відповісти
Поляки пропонували віддати їх Україні та шольци ще не зірвались з гачка *****.
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11.12.2022 02:46 Відповісти
що значить "немає на складах", коли вони й таких складів не мали ніколи?
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09.12.2022 23:57 Відповісти
Говорит что они часть своих перемещают в Польшу

Вместе с персоналом и т.п.
В Украину именно поэтому не могут (войска НАТО получается)
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10.12.2022 00:12 Відповісти
там керують американці, бо вся система (в цілому, інтегрована) належить США - отже, допоки американці не приймуть рішення, доти підлеглі виконавці (в цьому випадку - німці) будуть нести пургу в маси

коротко кажучи: США поки що петріотів нам не дають, а заяви німців абсолютно не важливі, краще б вони, звісно, сиділи тихо, проте політики не вміють заткнутися)
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10.12.2022 00:21 Відповісти
Так
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10.12.2022 00:26 Відповісти
звісно, жодних "військ НАТО" для обслуговування та використання систем петріот і не потрібно)

із цим легко впоралися б інженери (в широкому розумінні), що вони той петріот виготовляють - так би мовити: за цивільним контрактом (всі необхідні підписки вони вже надали в себе вдома в США)

німці несуть пургу - щось же мають нести, бо якось незручно для них виходить, а поляки знову почнуть тролити, безжальні сцуки такі)))
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10.12.2022 00:26 Відповісти
на додачу є ще 1 цікавий факт: система петріот, крім захисту від аеродинамічних/балістичних цілей противника, може ще й вистрілювати ракети середньої дальності першинг-2, яких на складах США (може навіть і у Польщі в операційному районі) точно досить

першинг-2 несе невеличку ядерну боєголовку (до 80 кілотонн) і має достатню дальність як до москви, так і до деяких бункерів *****

саме тому петріот краще тримати поруч із місцем зберігання першингів, ага)

саме тому (і тому - теж) США не поспішають нам передавати системи петріот
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10.12.2022 00:41 Відповісти
ну, знов...за рибу грощі...
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10.12.2022 00:05 Відповісти
А німеччина, вибачаюсь, воює? Чи її обстрілюють майже щотижня крилатими ракетами? Що означає "немає вільних систем ППО"???
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10.12.2022 00:06 Відповісти
Ну от нема. Що із цим можна зробити? Україна свої С300, Буки, Оси вдало реалізовувала усі роки незалежності. Німеччина-член НАТО, Україна-ні. До лютого 22 року більшість населення, а тим паче камарілья Зеленьского були проти вступу України до НАТО. Обьективно-ні Нмеччина, ні Франція нічого Україні не зобов'язані. Але завдяки добровільній допомозі західних країн- Україна таки має озброєння. А Петріот, поки що не дають...
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10.12.2022 00:29 Відповісти
Дятел и кому єто ти написал?
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10.12.2022 00:43 Відповісти
О, это шо еще за "мундиаль" вылезло? А ну, брысь под веник, уродец !
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10.12.2022 00:53 Відповісти
Суки, кому они сейчас нужнее, нам или Польше?
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10.12.2022 00:08 Відповісти
слушай, тут у меня проблемы, работу потерял. Не хочешь мне 1000 долларов перевести? Мне ведь

НУЖНЕЕ !
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10.12.2022 00:58 Відповісти
А у Польщу мали ?
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10.12.2022 00:11 Відповісти
І на прикриття Словаччини мали, і що?
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10.12.2022 00:32 Відповісти
Про дятел еще раз кому єто ти строчешь?
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10.12.2022 00:45 Відповісти
Так дайте не вільни .
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10.12.2022 03:44 Відповісти
Не можуть, вони і досі знаходяться під впливом кгб, яке їх шантажує. Добре, що хоч разом з московією на йдуть нас вбивати, як це вже було багато років тому.
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10.12.2022 10:12 Відповісти
Повна туфта-є озброєння, яке може бути "на складах", а є зброя, яка повинна бути на поготові ПОСТІЙНО, на чергуванні. Інакше в чому їхній сенс
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10.12.2022 06:17 Відповісти
Нам не надо со складов.
Можно из подсобки.
Можно из воинской части.
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10.12.2022 07:38 Відповісти
Решение о передаче Patriot может принять только США.
Незачем цепляться к Германии. Как и с танками НАТО - как только США официально заявит, что поддерживает передачу леопардов, и передаст хотя бы 1 занюханый абрамс - тогда можно требовать леопарды от Германии.
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10.12.2022 07:47 Відповісти
Германия сама ведет себя как хозяин Европы. Вот пусть и отвечает.
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10.12.2022 08:11 Відповісти
Призываю не поддаваться на кацапскую пропаганду, что кто-то ведёт себя как чей-то хозяин. Они так говорят и про США, что якобы США "командует" Европой. Это чтобы уязвить чувство национальной гордости людей из европейских стран, что они якобы подчиняются "заокеанскому хозяину".
Это - картина мира кацапов, потому что они сами видят себя как "хозяев" всех постсоветских стран. На Западе "хозяев" нет, там даже у мелкой прокацапской Венгрии есть право вето в ЕС и НАТО.
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10.12.2022 08:17 Відповісти
Вы очень наивный, если думаете что ЕС управляет кучка старых дурачков в Брюсселе.
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10.12.2022 08:23 Відповісти
Теории заговора, "массонское ложе" и им подобное - это очень увлекательно, но повторю - картина мира с одним хозяином и кучей рабов свойственна кацапской пропаганде, потому на их нарративы "хозяин-Германия" и "хозяин-США" призываю не поддаваться.
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10.12.2022 08:32 Відповісти
Кто там целовал в туз Германию за ее помощь? А теперь что? Продолжайте....
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10.12.2022 09:45 Відповісти
Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які вона могла відправити в Україну.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер ,

ТУПА ВІДМАЗКА.

НА БУДЬ-ЯКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ У ВИРОБНИКІВ ЧЕРГА ЗАМОВНИКІВ. особливо під час воєн.

ТОМУ НА СКЛАДАХ ЇЇ НЕМАЄ..
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10.12.2022 10:04 Відповісти
Німеччина дуже неадекватна країна. Хоча нічого дивного, бути стільки років під впливом кацапії та мати при владі штазі.
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10.12.2022 10:09 Відповісти
Ничего удивительного. Под руководством комсомолки полностью прокакали и обронку и армию.
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10.12.2022 17:23 Відповісти
 
 