Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які можна відправити в Україну, - МЗС

Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які вона могла відправити в Україну.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО.

Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - пояснив Лінднер.

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Нагадуємо, цього тижня міністри оборони Польщі та Німеччини оголосили про відновлення переговорів щодо розміщення ракет протиповітряної оборони системи Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.