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Новини Судова реформа
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Посли G7 відреагували на відставку суддів КС: Перед призначенням нових - ухваліть реформу

кс

Посли країн "Групи семи" в п’ятницю прокоментували повідомлення про відставку трьох суддів Конституційного суду України, які були призначені за квотою Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"G7 взяли до уваги відставку трьох суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу", – йдеться в заяві послів G7.

Питання реформи Конституційного суду в Україні обговорюється понад два роки – після скандального рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Питання реформи впирається у вдосконалення процедури відбору суддів КСУ й недопущенні втручання в його діяльність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада хоче якнайшвидше змінити процедуру відбору кандидатів у судді КС: висновки Венеційської комісії уже прийшли, - Кондратюк

Зазначимо, що реформа Конституційного суду є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу. Згідно з аналізом консорціуму українських аналітичних центрів та аналітиків, у серпні сфера реформи КСУ була абсолютним аутсайдером, але нині почала рухатися. Експерти оцінили ситуацію на 3 з 10 балів.

У середу стало відомо, що Конституційний суд України на спеціальному засіданні підтримав відставку трьох суддів – Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка. Вони подали заяву про звільнення після зриву пленарного засідання з обрання голови КСУ. Усі троє суддів були призначені за квотою парламенту, тому незабаром Верховна Рада обиратиме нових суддів Конституційного суду.

Фахівці Фундації DEJURE, яка спеціалізується на судовій реформі, бачать у цьому небезпеку встановлення Офісом президента контролю над КСУ, оскільки більшість у парламенті належить президентській партії.

Посли "Групи семи" натомість вказують, що перед призначенням нових суддів необхідно ухвалити законопроєкт №7662 про реформу Конституційного суду. У першому читанні документ було ухвалено 6 вересня.

Згідно із законопроєктом, висунення суддів від Верховної Ради відбуватиметься на безпартійній основі, а для проведення конкурсу на посаду судді КСУ буде створена Дорадча група експертів, яка складатиметься із шести людей: по одній призначатимуть президент, уряд і парламент, ще три З’їзд суддів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги" готуються проголосувати законопроєкт, яким пропонують "кулуарні призначення" в КС замість прозорого відбору кандидатів, - Шабунін

Наприкінці листопада Венеційська комісія надала висновок щодо законопроєкту №7662, де оцінила його як такий, що загалом сприяє виконанню попередніх рекомендацій. Водночас українські експерти вважають, що рекомендації "Венеційки" в цьому випадку є шкідливими й можуть загальмувати рух України в ЄС.

Автор: 

G-7 G7 (1032) КС (1427) судова реформа (1459) суддя (1582)


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Топ коментарі
+6
Та ні. Зе призначить своїх. Кишенькових. По-іншому - ніяк.
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10.12.2022 00:05
+5
Саме так, тому ісудді склали повноваження достроково.У Ірини Завгородньої повноваження мали скінчитися лише через 5 років.https://zn.ua/ukr/POLITICS/tri-suddi-konstitutsijnoho-sudu-svojeju-vidstavkoju-viddali-ks-pid-povnij-kontrol-zelenskoho.html Три судді Конституційного суду своєю відставкою віддали КС під повний контроль Зеленського
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10.12.2022 00:11
+4
Суддів треба прислати із Кітаю із їхніми законами
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09.12.2022 23:56
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Суддів треба прислати із Кітаю із їхніми законами
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09.12.2022 23:56 Відповісти
Судей для Украины взять в коммунистическом Китае?!

так в Украине это уже было « при коммунистах «в УССР.

Если уж приглашать судей извне то лучше взять их из Великобритании
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10.12.2022 03:30 Відповісти
...кітайськи судді запросто ставлять корупціантів до "стеночкі" і на "радугу" і вал рухаеться конвеером /правда ті знову біруть хабарі то що/
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10.12.2022 05:31 Відповісти
Та ні. Зе призначить своїх. Кишенькових. По-іншому - ніяк.
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10.12.2022 00:05 Відповісти
Саме так, тому ісудді склали повноваження достроково.У Ірини Завгородньої повноваження мали скінчитися лише через 5 років.https://zn.ua/ukr/POLITICS/tri-suddi-konstitutsijnoho-sudu-svojeju-vidstavkoju-viddali-ks-pid-povnij-kontrol-zelenskoho.html Три судді Конституційного суду своєю відставкою віддали КС під повний контроль Зеленського
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10.12.2022 00:11 Відповісти
Саме тому ні про ЕС, ні про НАТО при зе нам і мріяти не варто.
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10.12.2022 00:27 Відповісти
...ему трохі лячно: багато наломал "піломатеріалу"
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10.12.2022 05:32 Відповісти
Правильно сказати не Зе, а ляльковод чи зевод призначить своїх, кішєнькових
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10.12.2022 14:50 Відповісти
Або Україна і Честь, або московія і брехня‼️💯🇺🇦⚔️❤️👏👍😡
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10.12.2022 01:21 Відповісти
Вместо старых трех лучше Вовков три
Ukraine
Pavlo Vovk (Vovk), Chairman of the Kyiv District Administrative Court
Pursuant to Section 7031(c), the Department of State is designating Vovk for soliciting bribes in return for interfering in judicial and other public processes. As part of this action, two immediate family members are also designated.("Combating Global Corruption and Human Rights Abuses").
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10.12.2022 07:56 Відповісти
Конституційний суд України повинен бути таким яким він є в США тому, що завдяки американським принципам судоустрою, судочинства і такому "суду" США і стали НадДержавою.
А ті всі шморгання із різними "Комісіями по відбору" - це все просто "біліберда ні про що"....
Комісія над Комісією, потім Новий орган над ще Новішим органом і так без кінця, тому що жодна Комісія і її члени не несуть жодної персональної відповідальності за суддю і його роботу і взагалі потім не мають на нього жодного впливу.
А Суддя - це просто жива людина, яка після всіх цих Комісій працює сам по собі, і плював він на всі ці Комісії тому, що тільки Конституція врегульовує його роботу....
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10.12.2022 14:17 Відповісти
 
 