Членство України в НАТО потрібно обговорювати після закінчення війни, - МЗС Німеччини
Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни з Росією, але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Питання вступу України до НАТО – це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, не йдеться про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що. Отже, абсолютно ясно, що країни мають незалежне та суверенне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися. І це незалежне та суверенне право альянсу вирішувати, приймати певні країни чи ні", - наголосив Лінднер.
У той же час, сказав він, Німеччина готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Німецька громадськість надзвичайно добре підтримує нашу політику, коли йдеться про підтримку України, але також існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті, який найбільша опозиційна партія, партія колишньої канцлерки Меркель, також підтримує. Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - гуманітарною допомогою, у відбудові, а також - військовою допомогою", - зазначив представник МЗС ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І Захід, я думаю, від щирого серця нам співчуває і допомагає настільки, наскільки не боїться ядерної війни, бо що казати, ніхто не хоче жити у радіоактивній зоні.
Вони не були буфером, коли їх прийняли у НАТО?
Чи може Румунія, Угорщина та Болгарія мали афігенні армії та еконгміки?
Чи може в Угорщині, Румунії та Болгарії корупція не така, як в України?
Так от - ці країни якраз прийняли у НАТО та ЄС, не зважаючи на всі недоліки, саме тому, що вони буфер.
Інша справа, що у ЄС та НАТО вже є досвід роботи з довбойобами. І не факт, що їм потрібні на балансі ще одні.
Цих вони, що найменше, вже вивчили та знають, як їх на місце ставини. А з Україною вся ця пісня спочатку і розвороти вектору раз на 5 років диаметральні.
Сьогодні вони в НАТО та ЄС просяться, а завтра почнуть з РФ та Китаєм договори про співпрацю підписувати.
И как я говорю, надо меннять зак-во, чтобы держать неадекватов в стойле
не должна и не будет "сама по себе". Это просто опасно
Стали відомі плани путчистів - ті задумали влаштувати криваву розправу в Бундестазі й Федеральному уряді, захопити в заручники депутатів і ліквідувати канцлера й міністрів. Далі влаштувати хаос і... А далі сподівалися, що Німеччина й німці самі впадуть їм в обійми. Це до крайнощів нагадує трампівську спробу путчу у Вашингтоні із захопленням Капітолію. На результат в обох випадках могли сподіватися лише божевільні, хоча... Але схоже, що в основних закулісних ляльководів головним було якраз створення хаосу, безвладдя, шоку від кровопролиття. І головне: і тут, і там виринає звичний рашистський слід, а про головний принцип розслідування "кому вигідно?" - й говорити зайве. Просто уявіть собі, що б творилося в Європі, якби путчистам їх задум вдався бодай у першій кривавій частині... А головним бенефіціаром звісно була б москва.
Щодо раші, то у Вашингтоні роль її представників не надто розголошувалася - якось затушкувалася екстремістська група QAnon. А в Берліні все значно чіткіше. Уся ця авантюра обговорювалася змовниками пару десятків років, аж доки в 2021 році не появилися гроші й потужний організаційний ресурс. Тоді й почали вербувати військових та розширювати коло причетних. Серед основних рашистських агентів расєйська громадянка Віталіна Б. (про неї поки деталей не розголошують), яка виконувала основну роль в контактах із представниками рф, допомагаючи в цьому лідеру групи Генріху Рейссу (голова маргінального дворянського роду Тюрінгії Генріх ХІІІ). Сам провідник путчистів, за поки не підтвердженими даними, був під контролем ще КГБ СРСР (а хто тоді працював у резидентурі КГБ в Німеччині?) Він і перейшов у спадок до фсб рашистану, як амбітний і не надто мудрий корисний ідіот.
А ще однією агенткою раші була чільна заколотниця й "міністр юстиції" путчистів Бірґіт Мальзак-Вінкельман. Вона донедавна була депутаткою Бундестагу від агентурної прорашистської й неонацистської партії "Альтернатива для Німеччини". Зараз вивчається можлива причетність усієї партії до підготовки путчу. Ну, й дуже багато рашистських грошей, за які вербували бойовиків, купували й складували зброю та дорогі засоби спеціального зв'язку.
І от мені цікаво, цього разу німецька влада знову спробує замовчати масштаби, реальність загрози й основну роль москви в підготовці кривавого дійства? Перші два пункти вже ніби розкручуються цілком серйозно. Як на мене, то зараз у Європі мало б дуже багато що змінитися. Хоча, я мабуть невиправний оптиміст... https://t.me/Chornovil_official/10684 https://t.me/Chornovil_official/10684
https://www.youtube.com/channel/UCuBM6ylnaq5UAaH-V6GvpYA Viktoria https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgzvZQKjW-S5c7pZbrJ4AaABAg 13 часов назад
Рашисти використовували завжди шизопатичних, маргінальних людей для всяких розхитувань у суспільстві. Бо буцімто не звертайте увагу, вони ж несповна розуму, спочатку вони просто щось викрикують, потім залякують, а потім наслідки терористичних актів проти людей які не піддаються впливу.
Забули, скільки людей в на росії зробили революцію в 1917році)). Теж ніхто не вірив.
Коли обезцінюють реальну ситуацію, потім з маленької проблеми виростає велика
https://www.youtube.com/channel/UCkNXTwaPxUbAR219SdI090A Marina Klymenko https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgxLZVUzAfJ7Z67NGZ94AaABAg 13 часов назад
Ми на Киву також дивилися, як на маргінала, а що в залишку?. Добре, що спрацювали на випередження. путін показав, що може умовне лнр/дно зробити у будь-якій країні, включаючи США, пам'ятаємо штурм Капітолію
https://www.youtube.com/channel/UCckXIJb43ulJxffXAzPjekg Kostyantyn Kysilenko https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgwcmwfmdM636zyRv6Z4AaABAg 11 часов назад
В лютому 1917 року большевіки теж були маргіналами. Їм це не завадило через 8 місяців успішно вчинити збройний переворот.
https://www.youtube.com/channel/UC4SGq42CFdJGHjXuomykgUQ Roman K. https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgyW4g2tDStl6J2SFg54AaABAg 9 часов назад
"Пивний путч" у листопаді 1923 р. теж видавався бунтом "маргіналів", а менше ніж через 10 років Гітлер став рейхсканцлером
Бо, якщо президентом після війни буде ЗЄ, то просто не буде про що говорити.
Заходу не потрібен розпад мокшан, бо після цього ядерна зброя буде не в одного путлера, а у десяти таких як він і з кожним прийдеться якось домовлятись і співіснувати.
Тем более, что ещё каких-то 10 лет назад Украина даже не задумывалась о НАТО и второй год жила под пророссийским президентом.
Это ради такой Украины НАТО обязано размахивать шашками и не быть "ссыкунами"? Ради Украины, которая всего 3 года назад проголосовала за "перестать стрелять"?
Так что давайте по существу, а не потрындеть
Всю историю украинской нации на украинские земли кто-то посягал, а к моменту провозглашения независимости остался только один агрессор, готовый захватить эти земли военной силой. У Украины всю независимость стояла военная база того самого агрессора. У Украины на юго-востоке процветали зомби, голосовавшие за бандюковича, коверкавшие слово "Европа" и протестовавшие против НАТО. У Украины 8 лет стояли солдаты агрессора на её территории (Крым, ОРДЛО), а на пятом году всего этого Украина выбрала "перестать стрелять".
Вы всерьёз сейчас сравнили ситуации Украины со Швецией и Финляндией? Они разные на 101%. А ещё Швеция с Финляндией в ЕС с 1995 года, у них нет высочайшего уровня коррупции и попросту воровства во власти от мала до велика. Может, у них не задумывались про членство в НАТО, зато в Украине непозволительно много кто считал русских "братским" народом, а НАТО - теми, кто напал на бедненькую Югославию и "не за что" захватил Милошевича с Караджичем. Чуете разницу?
Как бы Вы ни сравнили - будет очень сильно не в пользу Украины. Потому надо благодарить и просить, а не требовать и претензии выставлять. И про Будапештский меморандум тоже не надо - когда путлер грозился применить по нам ЯО, ему и лично, и даже публично объяснили, что ответ будет военным, это всё, на что может рассчитывать не член НАТО, который отдал своё ЯО, для большего надо было всю историю двигаться в ЕС и НАТО, а не с рашкой заигрывать.
даже отвечать лень на этот примитивизм
Ну, а Шольцу, надо сначала навести порядок с Меркель, а не давать прогнозы другим.
Пусть мадам Ребинтроп публично покается за то что она 16 готовила русских.
Германия претендует быть лидером Нвропы?
Нот ту фаст.
Украина, Польша, прибалты еще не заняли свои места за столом Ялты 2