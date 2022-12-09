Членство України в НАТО потрібно обговорювати після закінчення війни, - МЗС Німеччини

Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни з Росією, але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Питання вступу України до НАТО – це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, не йдеться про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що. Отже, абсолютно ясно, що країни мають незалежне та суверенне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися. І це незалежне та суверенне право альянсу вирішувати, приймати певні країни чи ні", - наголосив Лінднер.

У той же час, сказав він, Німеччина готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Німецька громадськість надзвичайно добре підтримує нашу політику, коли йдеться про підтримку України, але також існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті, який найбільша опозиційна партія, партія колишньої канцлерки Меркель, також підтримує. Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - гуманітарною допомогою, у відбудові, а також - військовою допомогою", - зазначив представник МЗС ФРН.

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