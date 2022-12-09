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Новини Війна
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Членство України в НАТО потрібно обговорювати після закінчення війни, - МЗС Німеччини

нато,україна,єс

Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни з Росією, але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Питання вступу України до НАТО – це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, не йдеться про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що. Отже, абсолютно ясно, що країни мають незалежне та суверенне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися. І це незалежне та суверенне право альянсу вирішувати, приймати певні країни чи ні", - наголосив Лінднер.

У той же час, сказав він, Німеччина готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Німецька громадськість надзвичайно добре підтримує нашу політику, коли йдеться про підтримку України, але також існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті, який найбільша опозиційна партія, партія колишньої канцлерки Меркель, також підтримує. Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - гуманітарною допомогою, у відбудові, а також - військовою допомогою", - зазначив представник МЗС ФРН.

Читайте також: Країни НАТО уникають питання щодо вступу України до Альянсу, - Politico

Автор: 

Німеччина (7349) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+8
Билять, как вы уже за@бали.
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10.12.2022 00:05
+7
"Африканський або оперетковий путч" у Німеччині, як зараз щодо нього пробують віджартуватися на рашці, набуває все зловісніших обрисів. Там уже далеко не 25 заарештованих фігурантів. І не понад 50 разом із розшукуваними. Випливає доволі широка структура, що мала опиратися на одну екстремістську організацію, одну прорашистську партію та численну спільноту "ображених історією". Її основу дійсно склали якісь напів божевільні ультраправі реконструктори старовини в політиці, які не визнають падіння влади кайзера та нинішньої ФРН і взагалі верзуть якісь нісенітниці. Але виринає вже кілька військових-спецпризначенців та численні повідомлення про спроби вербування силовиків у кількох країнах Європи.

Стали відомі плани путчистів - ті задумали влаштувати криваву розправу в Бундестазі й Федеральному уряді, захопити в заручники депутатів і ліквідувати канцлера й міністрів. Далі влаштувати хаос і... А далі сподівалися, що Німеччина й німці самі впадуть їм в обійми. Це до крайнощів нагадує трампівську спробу путчу у Вашингтоні із захопленням Капітолію. На результат в обох випадках могли сподіватися лише божевільні, хоча... Але схоже, що в основних закулісних ляльководів головним було якраз створення хаосу, безвладдя, шоку від кровопролиття. І головне: і тут, і там виринає звичний рашистський слід, а про головний принцип розслідування "кому вигідно?" - й говорити зайве. Просто уявіть собі, що б творилося в Європі, якби путчистам їх задум вдався бодай у першій кривавій частині... А головним бенефіціаром звісно була б москва.

Щодо раші, то у Вашингтоні роль її представників не надто розголошувалася - якось затушкувалася екстремістська група QAnon. А в Берліні все значно чіткіше. Уся ця авантюра обговорювалася змовниками пару десятків років, аж доки в 2021 році не появилися гроші й потужний організаційний ресурс. Тоді й почали вербувати військових та розширювати коло причетних. Серед основних рашистських агентів расєйська громадянка Віталіна Б. (про неї поки деталей не розголошують), яка виконувала основну роль в контактах із представниками рф, допомагаючи в цьому лідеру групи Генріху Рейссу (голова маргінального дворянського роду Тюрінгії Генріх ХІІІ). Сам провідник путчистів, за поки не підтвердженими даними, був під контролем ще КГБ СРСР (а хто тоді працював у резидентурі КГБ в Німеччині?) Він і перейшов у спадок до фсб рашистану, як амбітний і не надто мудрий корисний ідіот.

А ще однією агенткою раші була чільна заколотниця й "міністр юстиції" путчистів Бірґіт Мальзак-Вінкельман. Вона донедавна була депутаткою Бундестагу від агентурної прорашистської й неонацистської партії "Альтернатива для Німеччини". Зараз вивчається можлива причетність усієї партії до підготовки путчу. Ну, й дуже багато рашистських грошей, за які вербували бойовиків, купували й складували зброю та дорогі засоби спеціального зв'язку.

І от мені цікаво, цього разу німецька влада знову спробує замовчати масштаби, реальність загрози й основну роль москви в підготовці кривавого дійства? Перші два пункти вже ніби розкручуються цілком серйозно. Як на мене, то зараз у Європі мало б дуже багато що змінитися. Хоча, я мабуть невиправний оптиміст... https://t.me/Chornovil_official/10684 https://t.me/Chornovil_official/10684

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10.12.2022 00:18
+7
Після закінчення війни НАТО буде проситись вступити у союз з Україною, щоб почувати себе у безпеці.
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10.12.2022 00:23
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Билять, как вы уже за@бали.
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10.12.2022 00:05 Відповісти
та за@бали уже как и "Олафы", так и ваши "Эмманюэли" умноженные на "Викторов", которые "Орбаны"...
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10.12.2022 00:14 Відповісти
Да не будет никакого нато. Оружия дадут, денег подкинут чтоб совсем все не разбежались и на еду. Из Украины прекрасный буфер получается. Если буфер принять в нато, то это уже не буфер. ( А там от войны и до войны... В принципе если бы я был на месте озабоченцев я бы тоже так мыслил, чего уж греха таить. Это логично в нынешней ситуации.
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10.12.2022 00:10 Відповісти
@уй ти вгадав. Країни Балтії теж буфер, але вони в НАТО. Так що, за рюзьким кораблем. Україна буде в НАТО!
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10.12.2022 00:36 Відповісти
НАТО не потрібні якісь буфери, навіщо? Можливо, якби було рівне протистояння між НАТО і Росією, але фактично Захід боїться лише ядерної зброї. Захід просто очікує коли ресурси в РФ закінчатьсяя (а добувають вони їх дуже інтенсивно) і вона скине ядерну зброю, або розвалиться під її тягарем.
І Захід, я думаю, від щирого серця нам співчуває і допомагає настільки, наскільки не боїться ядерної війни, бо що казати, ніхто не хоче жити у радіоактивній зоні.
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10.12.2022 00:41 Відповісти
А як же Польща, Чехія, Румунія, країни Балтії, Болгарія?

Вони не були буфером, коли їх прийняли у НАТО?
Чи може Румунія, Угорщина та Болгарія мали афігенні армії та еконгміки?
Чи може в Угорщині, Румунії та Болгарії корупція не така, як в України?

Так от - ці країни якраз прийняли у НАТО та ЄС, не зважаючи на всі недоліки, саме тому, що вони буфер.

Інша справа, що у ЄС та НАТО вже є досвід роботи з довбойобами. І не факт, що їм потрібні на балансі ще одні.
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10.12.2022 02:19 Відповісти
поменять зак-во, убрать право вето у долбл*ов и всех делов
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10.12.2022 17:12 Відповісти
Питання в тому навщо Німеччині та Франції замість одних довбойобів, сидячих на їх шиї, інші.

Цих вони, що найменше, вже вивчили та знають, як їх на місце ставини. А з Україною вся ця пісня спочатку і розвороти вектору раз на 5 років диаметральні.
Сьогодні вони в НАТО та ЄС просяться, а завтра почнуть з РФ та Китаєм договори про співпрацю підписувати.
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10.12.2022 18:46 Відповісти
не пишие чушь. Никогда больше не будет никаких договоров с кацапией или китаем.
И как я говорю, надо меннять зак-во, чтобы держать неадекватов в стойле
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10.12.2022 18:52 Відповісти
А шо ЗЄ, Єрмак та Арахамія вже не у владі?
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10.12.2022 19:05 Відповісти
Будет, будет в НАТО. Так вопрос даже стоять не будет. Армия, победившая армию россии в открытом противостоянии, накачанная оружием по самое не могу,
не должна и не будет "сама по себе". Это просто опасно
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10.12.2022 00:17 Відповісти
"Африканський або оперетковий путч" у Німеччині, як зараз щодо нього пробують віджартуватися на рашці, набуває все зловісніших обрисів. Там уже далеко не 25 заарештованих фігурантів. І не понад 50 разом із розшукуваними. Випливає доволі широка структура, що мала опиратися на одну екстремістську організацію, одну прорашистську партію та численну спільноту "ображених історією". Її основу дійсно склали якісь напів божевільні ультраправі реконструктори старовини в політиці, які не визнають падіння влади кайзера та нинішньої ФРН і взагалі верзуть якісь нісенітниці. Але виринає вже кілька військових-спецпризначенців та численні повідомлення про спроби вербування силовиків у кількох країнах Європи.

Стали відомі плани путчистів - ті задумали влаштувати криваву розправу в Бундестазі й Федеральному уряді, захопити в заручники депутатів і ліквідувати канцлера й міністрів. Далі влаштувати хаос і... А далі сподівалися, що Німеччина й німці самі впадуть їм в обійми. Це до крайнощів нагадує трампівську спробу путчу у Вашингтоні із захопленням Капітолію. На результат в обох випадках могли сподіватися лише божевільні, хоча... Але схоже, що в основних закулісних ляльководів головним було якраз створення хаосу, безвладдя, шоку від кровопролиття. І головне: і тут, і там виринає звичний рашистський слід, а про головний принцип розслідування "кому вигідно?" - й говорити зайве. Просто уявіть собі, що б творилося в Європі, якби путчистам їх задум вдався бодай у першій кривавій частині... А головним бенефіціаром звісно була б москва.

Щодо раші, то у Вашингтоні роль її представників не надто розголошувалася - якось затушкувалася екстремістська група QAnon. А в Берліні все значно чіткіше. Уся ця авантюра обговорювалася змовниками пару десятків років, аж доки в 2021 році не появилися гроші й потужний організаційний ресурс. Тоді й почали вербувати військових та розширювати коло причетних. Серед основних рашистських агентів расєйська громадянка Віталіна Б. (про неї поки деталей не розголошують), яка виконувала основну роль в контактах із представниками рф, допомагаючи в цьому лідеру групи Генріху Рейссу (голова маргінального дворянського роду Тюрінгії Генріх ХІІІ). Сам провідник путчистів, за поки не підтвердженими даними, був під контролем ще КГБ СРСР (а хто тоді працював у резидентурі КГБ в Німеччині?) Він і перейшов у спадок до фсб рашистану, як амбітний і не надто мудрий корисний ідіот.

А ще однією агенткою раші була чільна заколотниця й "міністр юстиції" путчистів Бірґіт Мальзак-Вінкельман. Вона донедавна була депутаткою Бундестагу від агентурної прорашистської й неонацистської партії "Альтернатива для Німеччини". Зараз вивчається можлива причетність усієї партії до підготовки путчу. Ну, й дуже багато рашистських грошей, за які вербували бойовиків, купували й складували зброю та дорогі засоби спеціального зв'язку.

І от мені цікаво, цього разу німецька влада знову спробує замовчати масштаби, реальність загрози й основну роль москви в підготовці кривавого дійства? Перші два пункти вже ніби розкручуються цілком серйозно. Як на мене, то зараз у Європі мало б дуже багато що змінитися. Хоча, я мабуть невиправний оптиміст... https://t.me/Chornovil_official/10684 https://t.me/Chornovil_official/10684

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10.12.2022 00:18 Відповісти
ЦІКАВІ КОМЕНТИ

https://www.youtube.com/channel/UCuBM6ylnaq5UAaH-V6GvpYA Viktoria https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgzvZQKjW-S5c7pZbrJ4AaABAg 13 часов назад

Рашисти використовували завжди шизопатичних, маргінальних людей для всяких розхитувань у суспільстві. Бо буцімто не звертайте увагу, вони ж несповна розуму, спочатку вони просто щось викрикують, потім залякують, а потім наслідки терористичних актів проти людей які не піддаються впливу.
Забули, скільки людей в на росії зробили революцію в 1917році)). Теж ніхто не вірив.

Коли обезцінюють реальну ситуацію, потім з маленької проблеми виростає велика

https://www.youtube.com/channel/UCkNXTwaPxUbAR219SdI090A Marina Klymenko https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgxLZVUzAfJ7Z67NGZ94AaABAg 13 часов назад

Ми на Киву також дивилися, як на маргінала, а що в залишку?. Добре, що спрацювали на випередження. путін показав, що може умовне лнр/дно зробити у будь-якій країні, включаючи США, пам'ятаємо штурм Капітолію

https://www.youtube.com/channel/UCckXIJb43ulJxffXAzPjekg Kostyantyn Kysilenko https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgwcmwfmdM636zyRv6Z4AaABAg 11 часов назад

В лютому 1917 року большевіки теж були маргіналами. Їм це не завадило через 8 місяців успішно вчинити збройний переворот.

https://www.youtube.com/channel/UC4SGq42CFdJGHjXuomykgUQ Roman K. https://www.youtube.com/watch?v=Vg8ZX-h9t-Y&lc=UgyW4g2tDStl6J2SFg54AaABAg 9 часов назад

"Пивний путч" у листопаді 1923 р. теж видавався бунтом "маргіналів", а менше ніж через 10 років Гітлер став рейхсканцлером
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10.12.2022 00:27 Відповісти
Після закінчення війни НАТО буде проситись вступити у союз з Україною, щоб почувати себе у безпеці.
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10.12.2022 00:23 Відповісти
Ну так допомагайте більше - щоб після закінчення війни було кого приймать! Чи у вас якраз у ЦЬОМУ і є "вирішення проблеми прийняття України до НАТО"? "Нема країни - і приймать нікого!"
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10.12.2022 00:26 Відповісти
а на..й обговорювати членство України в НАТО ПІСЛЯ ВІЙНИ, ЯКЩО НАТІВСЬКІ ПРОРАШИСТСЬКІ ПРОПЛАЧЕНІ КУЙЛОМ ХМИРІ ,НЕ ХОТІЛИ ОБГОВОРЮВАТИ ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ ДО ВІЙНИ, НА ДОГОДУ КУЙЛУ ТОДІ І В ТОМУ ЧИСЛІ І ЗАРАЗ (щоб захистити український народ від війни і що привело до війни,як і в часі війни, що допомогло би українському народові у війні проти рашиста)????
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10.12.2022 00:35 Відповісти
Грьобані фашизди! До війни не хотіли нас приймати, під час війни не хочуть, та після війни хрін приймуть. Сцуки.
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10.12.2022 00:40 Відповісти
Грьобані фашизди! - не надо так. Европа сейчас - тыл Украины! Не "Украина - это Европа", больше "Европа - тыл Украины". Вот так, и это не мои слова.
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10.12.2022 00:50 Відповісти
Я теж хочу, щоб Україна була тилом Європи, а не лінією фронту.
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10.12.2022 09:00 Відповісти
Конечно, так было бы лучше. Но Польша, Финляндия были частью империи и свое себе они отвоевали. Кто мог подумать, что 21 век, а империя все та же...
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10.12.2022 16:32 Відповісти
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10.12.2022 01:14 Відповісти
Саме так.
Бо, якщо президентом після війни буде ЗЄ, то просто не буде про що говорити.
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10.12.2022 02:13 Відповісти
Та це і так зрозуміло. Після перемоги у війні й без жодних умов одразу візьмуть.
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10.12.2022 04:12 Відповісти
І в НАТО, і в ЄС
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10.12.2022 04:21 Відповісти
боюсь что не возьмут
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10.12.2022 17:28 Відповісти
Одна німецька ************ зі Штайзі, вже наобговорювалась. Результат ми всі бачимо. Тепре ще оцей тут бздуру якусь ліпить.
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10.12.2022 05:43 Відповісти
Та навряд чи саме НАТО в теперішньому вигляді (теж стосується і ЄС) будуть існувати після війни. Що було можливо добре "вчора" сьогодні показало свою не спроможність-одні мадяри чого варті...так що реорганізація неминуча, включаючи створення НОВОГО АЛЬЯНСУ, з новими членами. Реалії міняються-рашка здихає, але ще не здохла, так що загрози і виклики лишаються. Так, Україна не в НАТО, щоб за неї впряглись. Так, допомагають, прийняли наших людей, але...але їх не ********, не вони проливають кров, не їх дітей вбивають... і це в 21 столітті. І одна мантра-бо ми не в НАТО... про "кожен дюйм" ми вже наслухались. На часі перейти від "оборонного" Альянсу до "стримуючого" чи ще якось назвати, суть в тому, щоб була організація, яка може СКАЗАТИ І ЗРОБИТИ, -ПРИДУРКІВ В СВІТІ ЩЕ ДОСИТЬ.
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10.12.2022 06:09 Відповісти
НАТА потрібна зараз, а не після війни. Потім вона вже і нафіг не впала.
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10.12.2022 06:22 Відповісти
Невже? московія що, ніколи більше не нападе? Чи Україні дають зброю достатню для руйнування всієї кацапської імперії?

Заходу не потрібен розпад мокшан, бо після цього ядерна зброя буде не в одного путлера, а у десяти таких як він і з кожним прийдеться якось домовлятись і співіснувати.
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10.12.2022 08:28 Відповісти
А что? Взвешенная позиция. Это Украине нужно быть уверенной в своей победе, а Германия и остальные должны быть готовы ко всему, ситуация в мире может поменяться в любую минуту, а в Украине при власти остаётся кремлядь Ермак - тут всё может быть, от самого хорошего до самого плохого. И во время войны в НАТО не берут. Потому никаких претензий за это высказывание Германии быть не может.
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10.12.2022 08:26 Відповісти
это не взвешенная, а сс*вая позиция. Впрочем, ничего нового
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10.12.2022 17:30 Відповісти
Это жителям рассеи хочется воевать, потому что у них нет нормального благосостояния. А гражданам стран НАТО, у которых жизнь налажена, воевать совершенно не хочется, отсюда и взвешенная позиция.
Тем более, что ещё каких-то 10 лет назад Украина даже не задумывалась о НАТО и второй год жила под пророссийским президентом.

Это ради такой Украины НАТО обязано размахивать шашками и не быть "ссыкунами"? Ради Украины, которая всего 3 года назад проголосовала за "перестать стрелять"?
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21.12.2022 09:36 Відповісти
я вам больше скажу. Швеция с финляндией до 24.02 даже не задумывались о НАТО и были за за "перестать стрелять", а у нас несколько лет тому назад это уже было прописано в конституции.
Так что давайте по существу, а не потрындеть
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21.12.2022 21:57 Відповісти
При чём здесь Швеция с Финляндией?

Всю историю украинской нации на украинские земли кто-то посягал, а к моменту провозглашения независимости остался только один агрессор, готовый захватить эти земли военной силой. У Украины всю независимость стояла военная база того самого агрессора. У Украины на юго-востоке процветали зомби, голосовавшие за бандюковича, коверкавшие слово "Европа" и протестовавшие против НАТО. У Украины 8 лет стояли солдаты агрессора на её территории (Крым, ОРДЛО), а на пятом году всего этого Украина выбрала "перестать стрелять".

Вы всерьёз сейчас сравнили ситуации Украины со Швецией и Финляндией? Они разные на 101%. А ещё Швеция с Финляндией в ЕС с 1995 года, у них нет высочайшего уровня коррупции и попросту воровства во власти от мала до велика. Может, у них не задумывались про членство в НАТО, зато в Украине непозволительно много кто считал русских "братским" народом, а НАТО - теми, кто напал на бедненькую Югославию и "не за что" захватил Милошевича с Караджичем. Чуете разницу?

Как бы Вы ни сравнили - будет очень сильно не в пользу Украины. Потому надо благодарить и просить, а не требовать и претензии выставлять. И про Будапештский меморандум тоже не надо - когда путлер грозился применить по нам ЯО, ему и лично, и даже публично объяснили, что ответ будет военным, это всё, на что может рассчитывать не член НАТО, который отдал своё ЯО, для большего надо было всю историю двигаться в ЕС и НАТО, а не с рашкой заигрывать.
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23.12.2022 14:08 Відповісти
смешно читать этот бред.
даже отвечать лень на этот примитивизм
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23.12.2022 21:49 Відповісти
Примитивизм - это "нам все должны", "Запад зассал". Второе, кстати говоря, активно продвигали кацапские тролли с самого начала войны. Признай, что твои претензии безосновательны.
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25.12.2022 08:40 Відповісти
Сцикливі лідери ЄС навіть зараз бояться сказати щось проти кремля, вони після війни збираються тільки почати обговорювати питання про вступ України до НАТО, пздц.
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10.12.2022 11:03 Відповісти
Нато еще долгие годы будет ездить в Украину к ВСУ для изучения боевого опыта защитников Украины.

Ну, а Шольцу, надо сначала навести порядок с Меркель, а не давать прогнозы другим.

Пусть мадам Ребинтроп публично покается за то что она 16 готовила русских.

Германия претендует быть лидером Нвропы?
Нот ту фаст.

Украина, Польша, прибалты еще не заняли свои места за столом Ялты 2
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10.12.2022 17:16 Відповісти
 
 