Кислиця у Радбезі ООН: Звільнення територій є доказом того, що західна зброя використовується за призначенням

В Україні діє трирівнева система контролю та нагляду за озброєннями, що постачаються західними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради Безпеки.

"Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги", - пояснив дипломат.

Таким чином Кислиця відповів на звинувачення Росії у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни.

За його словами, Москва, аби видаватися переконливою, "загортає брехню в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри - все це має надати фейкам вигляду фактів".

Постпред нагадав, що РФ ще на початку вересня вже озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення. Однак після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни.

"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню - допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території, - наголосив Кислиця.

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