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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Закликами до переговорів Путін намагається представити Київ таким, що не бажає йти на компроміс, - ISW

путін

Президент Росії Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися.

Про це повідомляж Цензор.НЕТ із посилання на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін використовує розмови про переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах.

Він намагається використати будь-яке вікно переговорів і припинення вогню та, щоб дати російським військам час для відновлення та продовження операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи.

Однак, на думку експертів, швидке укладення угоди про припинення вогню, що дозволило б російським військам відпочити і переозброїтися цієї зими, є вкрай малоймовірним.

Переговори про тривале припинення вогню по всьому театру бойових дій потребують часу, зазначають в інституті. Росія і Україна надзвичайно далекі один від одного щодо умов будь-якої подібної угоди.

Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою російського Міністерства оборони і націоналістичної та провійськової спільноти блогерів.

Військові аналітики заявляють, що Путін, ймовірно, пробує зберегти позицію, яку він намагався займати протягом усього свого правління, коли він нібито знає про всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності.

Також читайте: Путін: "Спецоперація" триває, ніяких питань і проблем немає"

Автор: 

путін володимир (23773) переговори з Росією (1071) ISW (653)


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Топ коментарі
+11
ну так, територіальна цілісність і повна незалежність не підлягають обговоренню, я думаю, що західні партнери погоджуються з цим.
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10.12.2022 06:44
+7
Які ще компроміси з вбивцями?
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10.12.2022 06:47
+4
В стародавньому світі і в середньовіччя взимку, наскільки мені відомо, не воювали. Але з москалями треба воювати завжди, коли вони лізуть. І завжди душити москаля у собі! Тобто, наприклад, коли хочеш викинути сміття мимо урни, то кажи собі, що ти - не москаль!
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10.12.2022 07:01
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ну так, територіальна цілісність і повна незалежність не підлягають обговоренню, я думаю, що західні партнери погоджуються з цим.
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10.12.2022 06:44 Відповісти
Які ще компроміси з вбивцями?
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10.12.2022 06:47 Відповісти
Варто поширити вимоги України Офіційно, в ЗМІ різних країн і їхніми мовами. А ще хоч раз вднів 10 повторювати щоб нагадати. І продовжувати підтримувати ЗСУ
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10.12.2022 06:48 Відповісти
бо аргументів в ***** вже нема.
півневі дівізії, останній резерв 2гої армії, пішли в атаку!
хлопці досі не розуміють - а чому вони сраками вперед пруться?
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10.12.2022 06:58 Відповісти
В стародавньому світі і в середньовіччя взимку, наскільки мені відомо, не воювали. Але з москалями треба воювати завжди, коли вони лізуть. І завжди душити москаля у собі! Тобто, наприклад, коли хочеш викинути сміття мимо урни, то кажи собі, що ти - не москаль!
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10.12.2022 07:01 Відповісти
або забухать
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10.12.2022 07:25 Відповісти
Досить цих псевдоаналітичних висновків які смердять дурнуватими фантазіями. Україна не піде на компроміси, доки окупанти знаходяться на її території.
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10.12.2022 07:15 Відповісти
Спочатку геть з України, а потім перемовини.

А то вийде Мінськ-3.
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10.12.2022 07:15 Відповісти
Який компроміс, блд! Нах з пляжу!!
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10.12.2022 07:30 Відповісти
Захід про це знає. Ми про це знаєм. Так якого біса взагалі іде якась мова про переговори з х*йлом?
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10.12.2022 07:32 Відповісти
Зерновую сделку контролируют Султан Эрдоган..крыса мавзолейная просрала все... Лузер 21 века 🦍🦍🦍
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10.12.2022 08:17 Відповісти
Между тем нефть марки Urals упала до 42 за бочку...хмырь опять переиграл и Китай и Индию,,сообщает Блумберг🦍🦍👋🤣🤣🤣🤣
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10.12.2022 08:20 Відповісти
Спасибо, Капитаны Очевидность!

Украине надо везде пихать свой "мирный план", который начинается с вывода кацапских войск со всей территории Украины по состоянию на 2013 год. И всё - мы за мир, это кацапы против.
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10.12.2022 08:23 Відповісти
Премьер Индии категорически отказался от встречи с хмырем мавзолея...
А это значит путлер Капут по факту...💀☠️💀🦍🦍🦍
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10.12.2022 08:25 Відповісти
Блогеры Ютьюба поймали двойника путлера...был на Крымском мосту был один путлер.а через час путлер был уже в Москве..на ракете из Крыма прилетел

..🤣🤣🤣
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10.12.2022 08:30 Відповісти
Никаких компромисов с этим уплюдком не должно быть....Компромисом можно забрать воронеж...
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10.12.2022 09:34 Відповісти
Про шо з долбойо..ми говорити? 🤷‍♂️
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10.12.2022 10:04 Відповісти
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается....
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10.12.2022 15:16 Відповісти
Їх заклик до переговорів це заклик до капітуляції україни. Заклик Україні здатися
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11.12.2022 06:32 Відповісти
 
 