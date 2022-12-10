Закликами до переговорів Путін намагається представити Київ таким, що не бажає йти на компроміс, - ISW

Президент Росії Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися.

Про це повідомляж Цензор.НЕТ із посилання на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін використовує розмови про переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах.

Він намагається використати будь-яке вікно переговорів і припинення вогню та, щоб дати російським військам час для відновлення та продовження операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи.

Однак, на думку експертів, швидке укладення угоди про припинення вогню, що дозволило б російським військам відпочити і переозброїтися цієї зими, є вкрай малоймовірним.

Переговори про тривале припинення вогню по всьому театру бойових дій потребують часу, зазначають в інституті. Росія і Україна надзвичайно далекі один від одного щодо умов будь-якої подібної угоди.

Позиціонування Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою російського Міністерства оборони і націоналістичної та провійськової спільноти блогерів.

Військові аналітики заявляють, що Путін, ймовірно, пробує зберегти позицію, яку він намагався займати протягом усього свого правління, коли він нібито знає про всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності.

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