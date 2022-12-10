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Окупанти посилюють контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, - Центр національного спротиву

крим

Російські загарбники посилюють контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Про це повідомляєЦентр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Там (В АР Крим. – Ред.) російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців. Для цього будуть проведені вибіркові обшуки в квартирах та будинках кримчан. Акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що росіяни мають перевірити підвали та гаражі, а також телефони і комп’ютери з метою пошуку інформації, яка вкаже на співпрацю із ЗСУ.

За даними центру, такі заходи пов’язані з отриманими Кремлем даними закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові. Зокрема, навіть ті мешканці, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви.

Це стосується й тих росіян, хто був переселений до Криму впродовж 8 років окупації.

"Російське військово-політичне керівництво розуміє, що українські партизани відіграли важливу роль у звільненні Херсону від російських окупаційних військ. Тому намагаються знайти нові методи боротьби з підпіллям", – переконані в ЦНС.

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Автор: 

Крим (14135)


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Зате цим відкривають широке поле діяльності для диверсій та акцій у своєму тилу. Район транссибу, ЛЕП, і ще багато іншого. Слава ЗСУ!
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10.12.2022 07:03 Відповісти
Знають що Крим вкрадений тому і бояться.
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10.12.2022 07:11 Відповісти
 
 