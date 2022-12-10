Постпред Британії при ООН Вудворд щодо звинувачень РФ про постачання зброї Україні: Іронія полягає в тому, що Росія веде війну із застосуванням зброї, отриманої з Ірану
Представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія скликала засідання Радбезу для обговорення постачань озброєнь Україні, але при цьому сама отримує зброю з Ірану і шукає в інших країнах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Вудворд заявила на засіданні Радбезу ООН.
"Іронія, з огляду на тему цього засідання, полягає в тому, що Росія веде війну, у тому числі із застосуванням зброї, отриманої з Ірану в порушення резолюції 2231 і майже напевно намагається знайти зброю в інших країнах, на які не поширюються санкції, таких, як Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються", - йдеться в повідомленні.
Попри заклики щодо припинення вогню, мирного діалогу та дипломатії, російський президент у середу двічі підтвердив, що вторгнення триватиме і що воно буде тривалим, додала постійна представниця Британії.
Вудворд нагадала, що Путін "також підтвердив неоімперіалістичний характер кампанії, заявивши, що, на відміну від Петра І, зробив Азовське море внутрішнім морем Росії".
Вона підкреслила, що за нинішніх умов Україна не має іншого вибору, ніж скористатися своїм правом на самозахист.
"У подібній ситуації всі ми вчинили б так само. І завдяки рішучому прагненню вижити Україна перемагає", - зазначила постпред.
За її словами, Велика Британія пишається підтримкою, яку надає українському народові, – військовою, гуманітарною, у відновленні критично важливої інфраструктури, зруйнованої російськими атаками.
Британія вітає мирні пропозиції України й закликає Росію "аналогічним чином взяти на себе зобов'язання щодо змістовного діалогу та переговорів, що ґрунтуватимуться на підтримці прав України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН", зауважила посол.
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Посилаючись на оцінки розвідки, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки, який перетворює їхні відносини в повноцінне оборонне партнерство".
Кірбі заявив, що іранські пілоти проходять підготовку до польоту російських винищувачів Сухого Су-35, які, як очікується, будуть поставлені в наступному році. Це "значно зміцнило б військово-повітряні сили Ірану щодо його регіональних сусідів", сказав він.
Тим часом Кірбі заявив, що Іран, як повідомляється, розглядає можливість створення спільної лінії з виробництва дронів в Росії.
Де брати саморізи та фанеру ?
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