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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Постпред Британії при ООН Вудворд щодо звинувачень РФ про постачання зброї Україні: Іронія полягає в тому, що Росія веде війну із застосуванням зброї, отриманої з Ірану

вудворд

Представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія скликала засідання Радбезу для обговорення постачань озброєнь Україні, але при цьому сама отримує зброю з Ірану і шукає в інших країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Вудворд заявила на засіданні Радбезу ООН.

"Іронія, з огляду на тему цього засідання, полягає в тому, що Росія веде війну, у тому числі із застосуванням зброї, отриманої з Ірану в порушення резолюції 2231 і майже напевно намагається знайти зброю в інших країнах, на які не поширюються санкції, таких, як Північна Корея, оскільки її власні запаси скорочуються", - йдеться в повідомленні.

Попри заклики щодо припинення вогню, мирного діалогу та дипломатії, російський президент у середу двічі підтвердив, що вторгнення триватиме і що воно буде тривалим, додала постійна представниця Британії.

Вудворд нагадала, що Путін "також підтвердив неоімперіалістичний характер кампанії, заявивши, що, на відміну від Петра І, зробив Азовське море внутрішнім морем Росії".

Вона підкреслила, що за нинішніх умов Україна не має іншого вибору, ніж скористатися своїм правом на самозахист.

"У подібній ситуації всі ми вчинили б так само. І завдяки рішучому прагненню вижити Україна перемагає", - зазначила постпред.

За її словами, Велика Британія пишається підтримкою, яку надає українському народові, – військовою, гуманітарною, у відновленні критично важливої інфраструктури, зруйнованої російськими атаками.

Британія вітає мирні пропозиції України й закликає Росію "аналогічним чином взяти на себе зобов'язання щодо змістовного діалогу та переговорів, що ґрунтуватимуться на підтримці прав України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН", зауважила посол.

Також читайте: Найближчими тижнями Україна отримає системи ППО від Великої Британії, - Сунак

Автор: 

Велика Британія (5565) зброя (7446) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+9
петро перший, подихав в муках, не міг сцяти, орав як недорізана свиня. путіна чекає те саме.
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10.12.2022 07:30
+8
А обов'язково бути присутнім на засіданнях з абсурдними темами,які скликає країна-терорист? Це що,не можна проігнорувати?
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10.12.2022 07:18
+3
Іронія в тому що Україна почала озброюватись після того як кацапи вкрали Крим, а тепер дивуються.
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10.12.2022 07:16
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США попередили в п'ятницю, що Росія та Іран нарощують військову співпрацю до такої міри, яка є "шкідливою" для України та сусідів Ірану.

Посилаючись на оцінки розвідки, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки, який перетворює їхні відносини в повноцінне оборонне партнерство".

Кірбі заявив, що іранські пілоти проходять підготовку до польоту російських винищувачів Сухого Су-35, які, як очікується, будуть поставлені в наступному році. Це "значно зміцнило б військово-повітряні сили Ірану щодо його регіональних сусідів", сказав він.

Тим часом Кірбі заявив, що Іран, як повідомляється, розглядає можливість створення спільної лінії з виробництва дронів в Росії.
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10.12.2022 07:10 Відповісти
А де брати комплекуючі для Су-35 ?
Де брати саморізи та фанеру ?
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10.12.2022 07:50 Відповісти
Іронія в тому що Україна почала озброюватись після того як кацапи вкрали Крим, а тепер дивуються.
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10.12.2022 07:16 Відповісти
А обов'язково бути присутнім на засіданнях з абсурдними темами,які скликає країна-терорист? Це що,не можна проігнорувати?
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10.12.2022 07:18 Відповісти
Ніт-ніт! Це недемократично і не відповідає статуту оон, який був складений для того, щоб створювати імітацію бурхливої діяльності без реальних рішень.
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10.12.2022 07:30 Відповісти
петро перший, подихав в муках, не міг сцяти, орав як недорізана свиня. путіна чекає те саме.
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10.12.2022 07:30 Відповісти
Су-35 с ламповым наведением - это сила.
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10.12.2022 07:31 Відповісти
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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10.12.2022 09:07 Відповісти
Ну що , кляті москалі , отримали в ООН чергову порцію ляпасів по морді. , чи вам мало 😡
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10.12.2022 10:07 Відповісти
Заява терористів московії в ООН смішить тим, що, як наприклад, гітлер виступив би у Лізі Нації і вимагав припинити лендліз для радянського союзу і забороняв відкривати другий фронт. І ще в мене є запитання до Ізраїля. Вам московити повідомили, що ті ударні безпілотники, які іран готував ударити по Ізраїлу пуйло забрало і б'є по Україні і цим відвів загрозу для них? І це їх задовольнило? Ну-ну, вірте пуйлу, він ще нікого не обдурив і не доводив до білої гарячки.
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10.12.2022 10:43 Відповісти
 
 