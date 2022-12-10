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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українці борються не тільки за свою свободу, а й за майбутнє Європи, - держсекретар Мін’юсту Нідерландів ван дер Бург

нідерланди

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну показало, що безпека є, поки є дієва оборона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів з питань притулку і міграції Ерік ван дер Бург.

"Ми краще усвідомили те, що насправді вже давно знали в Західній Європі, але замовчували: ми у безпеці, лише доки у нас є дієва оборона. Окрім того, я цілком усвідомлюю, що український народ бореться не тільки за свою свободу, а й за майбутнє Європи. Я намагаюся стежити за розвитком усіх подій, наскільки це можливо", - сказав ван дер Бург.

Війна Росії в Україні спричинила одну з найбільших міграційних криз у світі. І попри всі намагання РФ змусити світ відвернутися від України, хвиля міграції викликала безпрецедентну солідарність.

"Через ганебний напад Росії на Україну (а слід також пам’ятати, що Росія на той момент вже окупувала Крим) почався дуже великий потік біженців. Тож це означало, що на додачу до стандартного прийому шукачів притулку нам довелося організовувати екстрений прийом біженців. Звісно, ми не вагалися, але зрозуміло, що це означало багато додаткової роботи. Нам довелося напружено працювати. Проте це ніщо порівняно з тим, через що доводиться проходити українцям. Тож ми були раді допомогти", - підкреслив він.

А також зазначив, що багато нідерландців прийняли у своїх домівках українських біженців.

"Багато українців знайшли притулок у домівках своїх родичів або друзів, які вже тут мешкали. Є також багато прикладів нідерландських сімей, які прийняли біженців у себе вдома. Також після початку повномасштабної війни наше міністерство разом із кількома неурядовими організаціями, серед яких Червоний Хрест та Армія Спасіння, започаткувало програму, спрямовану на безпечне розміщення українських громадян у нідерландських сім’ях. Я маю сказати, що дуже вражений тим, як українці та приймаючі нідерландці живуть разом. Звісно, іноді виникають певні труднощі, але дуже часто між ними виникають глибокі дружні стосунки", - розповів ван дер Бург.

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Автор: 

Європа (1799) Нідерланди (1560) Україна (5876)


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Единственное, за что можно похвалить нынешнюю власть - что хотя бы кому-то из европейцев вдолбили, что после Украины кацапы пойдут завоёвывать страны ЕС.
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10.12.2022 08:10 Відповісти
O! ))
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10.12.2022 15:35 Відповісти
ЦЕНЗОРу
Українці борються не тільки за свою свободу, а й за майбутнє Європи, - держсекретар Мін'юсту...
українською:
Українці ведуть боротьбу не тільки за свою свободу, а й за майбутнє Європи, - державний секретар Міністерства Юстиції
1) закінчення дієслів на "-ся" -- це дієслова зворотної дії (борються = борють себе);
2) 1917 р. більшовики вийшовши з тюрем 'боталі на фєнє' і цю псевдомову вони ввели в мову діловодства. Україна після 1991 р. так і не почала руху в напрямку українізації мови. Ви, зокрема, теж використовуєте московсько-комуністичну лексику. Прохїання припинити цей маразм! Немає в нашій мові держсекретаря і Мін'юсту (як такого немає і в усіх європейських мовах розвинутих народів). Пишіть по-україньски: державний секретар, Міністерство Юстиції.
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10.12.2022 08:19 Відповісти
Тільки в Нідерландах на консервації стоїть САУ німецьки, БТР, БМП, танки а голандия и 10 відсотків не дала, хоть би дали в аренду чи в лизинг
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10.12.2022 08:44 Відповісти
Я голландський політик, ліберал - демократ. Звідки ці дані? Розберемося
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10.12.2022 15:34 Відповісти
 
 