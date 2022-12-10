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Пентагон дав Україні "зелене світло" на використання дронів по території Росії, - The Times

дрон,алекс

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times.

"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянах". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - заявив представник американського оборонного відомства.

Стверджується, що це єдине обмеження.

"Воно передбачає, що цілями не повинні ставати російські сім'ї, і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов", - сказав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна атакувала російські авіабази "Енгельс-2" та "Дягілєво" модифікованими радянськими дронами, – Politico

Автор: 

Пентагон (1417) росія (65010) дрони (4652)


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Топ коментарі
+25
Не переживай за нас! Переживай краще за "своїх - "внутріМКАДівських" Що було "до того" - то було "до того" А що буде "зараз" - зовсім інша справа
Україна після 24 лютого остаточно перейшла від тези: "Та від"******* ви від нас!" до тези : "Ну, ВСЕ!!! Ви - ДОВИЙОБУВАЛИСЯ!" А Захід нам у цьому допоможе!
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10.12.2022 08:38
+23
Сколько вас специалистов повылазило. Знаете чем мы бъем, сколько, куда...
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10.12.2022 08:13
+22
Не, ну если он/она называет Свичблейды "сраными" только на основании того, что они несут боезаряд всего 3 кг и не долетают далее Белгородской области, то он/она реально "специалист" по дронам и вообще по военным вопросам..
Это типа того, как заявить - "Зачем мне ваш сраный пистолет, если из него даже танк подбить нельзя"
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10.12.2022 08:34
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Щастя яке -нарешті дозволили огризатись...
Блідь, наскільки я зрозумів - їпашим тим чим є, куди потрібно. І звісно - був час, було натхнення...
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10.12.2022 11:19 Відповісти
Намьок пойняли
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10.12.2022 12:25 Відповісти
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10.12.2022 12:26 Відповісти
"Зелене світло" звичайно добре, а як на рахунок дронів?. Бо ті, що дають штати, взагалі ніякої "по території" парашки шкодии не завдають. Якщо ж свої, то нам похер ваше "світло"Чи зелене, чи жовте...вбивають то нас.
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10.12.2022 12:29 Відповісти
США і так дають обмежено військову допомогу і така військова техніка більше як для оборони ніж для наступу
І Україна нікому не давала гарантій що вона не буде бити по Росії зброєю власного виробництва.
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10.12.2022 12:30 Відповісти
всем каментаторам абы ********* . а пан Залужный обойдется без каментариев
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10.12.2022 15:50 Відповісти
невероятно циничное и лицемерное заявление от сша, после того, как нам разваляли пол-страны. Спасибо дорогие союзники, что вы нам разрешаете стрелять в ответ. Очень благодарны.
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10.12.2022 17:06 Відповісти
Якіх дронів? на скількі всім зрозуміло то пентагон нам нічого не передавав із свого запасу grey eagle нам відказали передавати. Тому Україна може бити по цілям в россії без якогось дозволу від партнерів бо сам тон статті якісь не зрозумілий. Україна має право на захіст по 51 пункту статуту ООН навіть німці з цим згодні.
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10.12.2022 17:10 Відповісти
А раніше США забороняли нам із нашої зброї по РФ валити? Не забороняли. У чому новина?
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10.12.2022 18:56 Відповісти
Дано добро на убивание всех свинособак
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10.12.2022 19:07 Відповісти
З ЯКГО ЦЕ ПЕРЕПУГУ МИ ПИТАЛИ В США ЗАВДАВАТИ УДАРИ ПО КАЦАПІЇ ЧИ НІ ?
БРЄД ЖАРНАЛІСТІВ ТАЙМЗ.
Удари по Бєлгороду і іншим містам і містечкам ЗСУ наносили ще у лютому,
як по аеродрому під Ростовим, Точки У гарно злітали.
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10.12.2022 20:19 Відповісти
Теперь, пентагон, дело за малым, дать тактические ракеты для ударов по рашкинской территории.
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11.12.2022 01:01 Відповісти
гражданских Украина и не собиралась атаковать. нужно атаковать склады и аэродромы и места где производят дронов и ракеты и вообще всю военную промышленность уничтожить. Россия будет рада, когда Украина захватит ее, главное красиво преподать. Они же хотели быть одной страной с Украиной. Украина убьет власть России и СМИ свои поставит и очень бытро русские станут управляемые Украиной! Нужно пару поколений перевоспитать, чтобы в опыте зла у них не было и морали научить для общего блага!
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11.12.2022 02:30 Відповісти
пентагон дав зелене світло, а далекобійних ракет не дав, тому....

також якби Україна слухала пентагон минулого лютого, то вже би сьогодні взагалі не існувала, як держава, бо тоді пентагон також давав Україні, але вже тільки 2-3 днів!!!
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11.12.2022 08:25 Відповісти
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