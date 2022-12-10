Пентагон дав Україні "зелене світло" на використання дронів по території Росії, - The Times

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times.

"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянах". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - заявив представник американського оборонного відомства.

Стверджується, що це єдине обмеження.

"Воно передбачає, що цілями не повинні ставати російські сім'ї, і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов", - сказав чиновник.

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