Пентагон дав Україні "зелене світло" на використання дронів по території Росії, - The Times
США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times.
"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянах". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - заявив представник американського оборонного відомства.
Стверджується, що це єдине обмеження.
"Воно передбачає, що цілями не повинні ставати російські сім'ї, і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов", - сказав чиновник.
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Блідь, наскільки я зрозумів - їпашим тим чим є, куди потрібно. І звісно - був час, було натхнення...
І Україна нікому не давала гарантій що вона не буде бити по Росії зброєю власного виробництва.
БРЄД ЖАРНАЛІСТІВ ТАЙМЗ.
Удари по Бєлгороду і іншим містам і містечкам ЗСУ наносили ще у лютому,
як по аеродрому під Ростовим, Точки У гарно злітали.
також якби Україна слухала пентагон минулого лютого, то вже би сьогодні взагалі не існувала, як держава, бо тоді пентагон також давав Україні, але вже тільки 2-3 днів!!!