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За минулу добу росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 4 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 9 грудня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Костянтинівці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте: Росіяни обстрілювали Донеччину в центральній та північній частинах, 1 людина загинула, а 3 дістали поранення, - ОВА

За минулу добу росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

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жертви (1785) Донецька область (8386) Кириленко Павло (907)


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