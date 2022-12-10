Над Миколаївщиною збито ворожі дрони, рашисти вдарили із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - ОВА

За інформацією повітряного командування "Південь"Повітряних Сил ЗС України, вночі, 10 грудня, їх підрозділами було збито десять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136/131": 4 - над Миколаївщиною, 4 - над Херсонщиною, 2 - над Одещиною.

Про це нагадує у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Миколаївському районі сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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