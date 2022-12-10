Над Миколаївщиною збито ворожі дрони, рашисти вдарили із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - ОВА
За інформацією повітряного командування "Південь"Повітряних Сил ЗС України, вночі, 10 грудня, їх підрозділами було збито десять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136/131": 4 - над Миколаївщиною, 4 - над Херсонщиною, 2 - над Одещиною.
Про це нагадує у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Миколаївському районі сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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Яр Холодний
показати весь коментар10.12.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 2
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