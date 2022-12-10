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Новини Війна
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Над Миколаївщиною збито ворожі дрони, рашисти вдарили із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - ОВА

кім

За інформацією повітряного командування "Південь"Повітряних Сил ЗС України, вночі, 10 грудня, їх підрозділами було збито десять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136/131": 4 - над Миколаївщиною, 4 - над Херсонщиною, 2 - над Одещиною.

Про це нагадує у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Миколаївському районі сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кінбурнській косі залишилися тільки окупанти, цивільних немає, - Кім

Автор: 

армія рф (17277) Миколаївська область (2265) обстріл (28339) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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Кацапи все вишукують, де "хахли" морські дрони ховають Бо ще одного удару ЧФ не витримає і перетвориться остаточно з "флотилії" (якою став після потоплення "Москви") просто у "групу кораблів"
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10.12.2022 08:33 Відповісти
 
 