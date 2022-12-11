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Новини За кордоном
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Косово (84) Сербія (256)

У Косово сталась стрілянина між демонстрантами та поліцією. Вучич хоче ввести до сусідньої держави сербських силовиків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

косово

Поліція частково визнаного Косова заявила про перестрілку з людьми з "певних злочинних угруповань", які перекрили кілька доріг на півночі країни та відкрили вогонь по правоохоронцях. На тлі напруженості влади Косово з членами сербської меншини президент Сербії Александар Вучич заявив про бажання розгорнути там сербських силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

10 грудня поліція частково визнаного Косова заявила про затримання на прикордонному пункті Яріньє підозрюваного, якого звинувачують у причетності до тероризму та посягання на конституційний лад.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Деяна Пантіча — колишнього співробітника поліції Косово, який разом з іншими колегами звільнився з посади у листопаді. Тоді сотні етнічних сербів на півночі Косово, зокрема працівники правоохоронних органів, подали у відставку, протестуючи проти рішень влади.

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У поліції заявили, що певні люди та групи у другій половині дня почали збиратися та встановлювати барикади з транспортних засобів та важкої техніки на дорогах для перешкоджання діям поліції та доставки підозрюваного до органів юстиції. Було заблоковано кілька доріг, зокрема національні дороги муніципалітетів Лепосавіч, Звечан і Зубін-Поток. Пізніше поліція Косова також тимчасово закрила для руху прикордонний пункт Брняк.

Правоохоронці Косова заявили, що "особи з певних злочинних угруповань" тричі обстріляли підрозділи поліції, які були на чергуванні, тож силовики відкрили вогонь у відповідь. Перші стрільці відступили та пішли в невідомому напрямку.

Інформації про поранених та пошкодження через цю перестрілку у поліції немає. Та видання N1 з посиланням на джерела заявило про постраждалих батька та сина, які стверджують, що їх побили поліцейські Косова.

За даними видання, біля муніципалітету Зубін-Поток близько 19:00 була чутна стрілянина, яка тривала 15 хвилин. А з боку міста Звечан з різницею в кілька хвилин пролунали два вибухи.

Також читайте: Косово відтермінувало штрафи для водіїв із сербськими номерами на 48 годин

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Сербам "нейметься" Як сказав мій знайомий, який був у Косово у 90-ті: "Мікрокацапи" У всій південній Європі силяться показать себе "старшим братом" і "затичкою у всіх дірках" Де не з"являться - вважають, що їм "всі зобов"язані" і повинні поважать їх та їхню думку"
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11.12.2022 01:14
+24
Братушки серби , мали велику надію , що кацапське бидло захопить Україну і прийде на поміч сербам в Косово . Якщо би кацапське бидло би завоювало Україну , то наступна війна було би на Балканах . Мадяри би стали троянским конем в НАТО . Но лани широкі , Дніпро і кручі . Стали поперек горла вам москалі ***…..!

Статі , ЗЕ повинен говорити постійно европейцям , що після України війна було би на Балканах
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11.12.2022 01:17
+20
просто їх давно не *******,забули видно...
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11.12.2022 01:17
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та нехай повбиваються ці серби ..такі самі уроди як мадяри і касаби
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11.12.2022 01:08 Відповісти
А він має такі повноваження вводити до сусідньої країни силовиків? Наскільки ми спілкуємося і з тими і з іншими, то ситуація там складна
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11.12.2022 01:10 Відповісти
Сербиямвсю дорогу угрожает силой Косову. Все время США и Евросоюз на время гасят этот конфликт. Но угроза войны все время существует.
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11.12.2022 01:34 Відповісти
Сербам "нейметься" Як сказав мій знайомий, який був у Косово у 90-ті: "Мікрокацапи" У всій південній Європі силяться показать себе "старшим братом" і "затичкою у всіх дірках" Де не з"являться - вважають, що їм "всі зобов"язані" і повинні поважать їх та їхню думку"
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11.12.2022 01:14 Відповісти
просто їх давно не *******,забули видно...
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11.12.2022 01:17 Відповісти
Братушки серби , мали велику надію , що кацапське бидло захопить Україну і прийде на поміч сербам в Косово . Якщо би кацапське бидло би завоювало Україну , то наступна війна було би на Балканах . Мадяри би стали троянским конем в НАТО . Но лани широкі , Дніпро і кручі . Стали поперек горла вам москалі ***…..!

Статі , ЗЕ повинен говорити постійно европейцям , що після України війна було би на Балканах
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11.12.2022 01:17 Відповісти
...та, це не Пани -- це чуби холопськи...
Така новина, що аж нудно з неї.
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11.12.2022 01:19 Відповісти
вучіч отримав черговий транш від пуйла. Відволікає увагу Європи від війни в Украіні.
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11.12.2022 01:31 Відповісти
Имперцы везде одинаковые
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11.12.2022 02:44 Відповісти
Юги такие же уроды как и московиты. Только маленькие. Нет от них покоя соседним странам.
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11.12.2022 04:46 Відповісти
Мало їм вкресали під час війни?
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11.12.2022 05:38 Відповісти
...и никто не замечает козлиные рога *********, торчащие из за баррикад
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11.12.2022 05:48 Відповісти
Нехай подивится той Вучич на фото останніх часів життя Мілошевича - дуже зворушливо та надихае на думки про вічність , ага..
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11.12.2022 08:55 Відповісти
А про яку сусідню країну йде мова?
косово це країна?
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11.12.2022 09:50 Відповісти
та да, якими б м*даками не були серби, забирати в них частину країни (Косово) не можна, бо на думку кацапів - длнр вони окупували по тому ж принципу
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11.12.2022 11:34 Відповісти
Може то і на краще для нас - хай би кацапи і туди влізли (Пардон - "пратянулі брацкую руку помощі"...)
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11.12.2022 12:03 Відповісти
 
 