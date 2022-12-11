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Унаслідок вечірніх ударів по ворожих базах у Мелітополі загинуло приблизно 200 окупантів, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Унаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти, що за метушня?

Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х.

Місцеві жителі повідомляють:

  • За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів.
  • Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
  • "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
  • Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі "швидкі" завертають до моргу.

Як кажуть, в добрий шлях", - написав Федоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі пролунало декілька вибухів, горить будівля, де збирались загарбники, - мер Федоров. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
От і слава Богу.
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11.12.2022 06:56
+12
Перші хвилини після прильоту в штаб рашистів у Мелітополі.

https://t.me/oleksiihoncharenko/29110
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11.12.2022 07:53
+11
Осталось увидеть новость от Гайдая про то что до Креминной осталось 1.8 км и утро можно назвать спокойное, без проишествий.

На самом деле шучу, Слава ЗСУ! Даже если убили наполовину меньше все равно гарно!
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11.12.2022 07:51
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От і слава Богу.
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11.12.2022 06:56 Відповісти
Перші хвилини після прильоту в штаб рашистів у Мелітополі.

https://t.me/oleksiihoncharenko/29110
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11.12.2022 07:53 Відповісти
Як то кажуть - Gute Fahrt! До моргу, орки!
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11.12.2022 07:30 Відповісти
Морг-- для орка ,то така роскіш. ,як для шпікулянта-офіс фірми, на Уолл-Стріт.
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11.12.2022 07:44 Відповісти
Осталось увидеть новость от Гайдая про то что до Креминной осталось 1.8 км и утро можно назвать спокойное, без проишествий.

На самом деле шучу, Слава ЗСУ! Даже если убили наполовину меньше все равно гарно!
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11.12.2022 07:51 Відповісти
Що цікаво схоже це не звичні ракети хімарс. Ціль на межі враження, установка мала б стояти практично на нулі. Та й наслідки влучань судячи з відео дуже серйозні. Або дали нам щось дальнє або все ж десь виготовляють вільху м.
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11.12.2022 08:12 Відповісти
Федоров користується автоперекладачем, чи сам недостатньо обізнаний?
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11.12.2022 08:19 Відповісти
мосКАЛЛі кажуть, що демобілізувалось тільки 2, тому можна сміливо казати, що як мінімум 20 вже якби фсьо....
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11.12.2022 08:23 Відповісти
Гарний улов.Хаймарси дуже єфективні!
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11.12.2022 08:43 Відповісти
ты шнурок иди на путина со своей рекламой...
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11.12.2022 09:24 Відповісти
200 дохлих тіктокерів.
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11.12.2022 09:42 Відповісти
Интересный факт , зимой , могилизация чмобиков , пойдёт большими компаниями, потому что , что бы их эффективно согреть и они не разбежались их надо держать компактно . А Украинцы ,наоборот всегда умели разсредоточится и быстро собраться а одном месте, из-за большой мотивации, выгнать врага . Над Украинцами ,не нужны надсмоторщики ,что бы отвоевывать свою землю.
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11.12.2022 10:52 Відповісти
ни капли жалости после ударов ублюдков по казармам украины Яворівське і Десна где погибли больше сотни украинских солдат и офицеров в расположении части !
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11.12.2022 10:54 Відповісти
 
 