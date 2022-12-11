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Поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості", - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Європейський Союз стурбований тим, що між Туреччиною та РФ посилюються економічні відносини, попри російську війну проти України та міжнародні санкції щодо країни-агресора.

Про це йдеться у листі високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля до парламенту Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови європейської дипломатії, якого цитує медіагрупа Funke, поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості".

Крім того, поточна політика Туреччини "не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії" також викликає занепокоєння.

Згідно зі звітом, Боррель зазначив, що ЄС та Туреччина утворюють митний союз і таким чином забезпечують вільне переміщення товарів, у тому числі товарів "подвійного призначення", які можуть використовуватись у цивільних та військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг, попередив дипломат.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
а окрім стурбованості??? слово-паразит евросоюза
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11.12.2022 07:52
+4
Вот это точно

Даже не слово а действие
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11.12.2022 07:58
+4
Як зазначає AFP, деякі західні компанії зараз, швидше за все, використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свою продукцію в Росію. У зв'язку з цим влада США пригрозила Анкарі "вторинними санкціями".
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11.12.2022 08:09
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а окрім стурбованості??? слово-паразит евросоюза
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11.12.2022 07:52 Відповісти
Вот это точно

Даже не слово а действие
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11.12.2022 07:58 Відповісти
Это слово из словаря политиков. Чтобы выразить всё, что им разрешено выражать (действие, как правильно замечено ниже), достаточно и 30 слов.
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11.12.2022 08:07 Відповісти
Даешь Эллочку-людоедочку в каждом кресле!
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11.12.2022 09:12 Відповісти
Давно не чули, ти гля, знову "стурбованість"...видно нічого Європу не навчило, навіть уламки ракет в Польщі. напевно дійте ЦІЛА РАКЕТА, І ДЕСЬ В КОНКРЕТНОМУ МІСЦІ...
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11.12.2022 07:58 Відповісти
Если бы она посреди Варшавы врядли было по другому

Это же "случайно" " не повод" и тому подобное
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11.12.2022 08:00 Відповісти
Ничего в политике не происходит случайно. И об этом сказано давно, и сказано тем, кто был в политике очень долго.
И по этой простой причине ничего в мире людей не происходит случайно.
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11.12.2022 08:12 Відповісти
Не факт...як-не-як Польща все таки член НАТО, і якщо б "проковтнули", то слідуюча на радість москалям таки б прилетіла і ще десь. Тоді на всьому НАТО можна було б поставити хрест. Сумніваюсь, щоб вони дозволили так себе обплювати
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11.12.2022 11:07 Відповісти
Як зазначає AFP, деякі західні компанії зараз, швидше за все, використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свою продукцію в Росію. У зв'язку з цим влада США пригрозила Анкарі "вторинними санкціями".
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11.12.2022 08:09 Відповісти
стурбованність,стурбованністю стурбується
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11.12.2022 08:10 Відповісти
Таке враження, що ЄС надіється на "пєтька не трогай, само прайдьот" ***** надіється на традиційне "авось".Так починались Світові війни
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11.12.2022 08:12 Відповісти
То, что нам так объясняли историки, совсем не значит, что так и было на самом деле.
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11.12.2022 08:14 Відповісти
Бугагагага. Блазень.
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11.12.2022 08:14 Відповісти
Турки в рашки закупили С - 400 і норм .
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11.12.2022 08:25 Відповісти
Внезапно, на хрена туркам С-400?
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11.12.2022 08:34 Відповісти
В них терки з Іраном .
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11.12.2022 08:46 Відповісти
Відчуття, що Анкара хоче закупити кацапію по знижених цінах. Просто вигода і тільки для Туреччини
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11.12.2022 10:15 Відповісти
А крім стурбованості, великої стурбованості, надзвичайної стурбованості, надзвичайної стурбованості .... він більше нічого не може?! ІМПОТЕНТИ
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11.12.2022 10:24 Відповісти
OH YEAH.

Стурбованість. Велика.
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11.12.2022 10:32 Відповісти
ЯКЩО заборонити ЄС в офіційних зверненнях і документах використовувати словосполучення "привід для великої стурбованості" ,то цю прорашистську шарагу ,котра "відгодувала" рашиста- терориста фінансами і не тільки, для ведення війни в Україні можна розігнати, як організацію ,котра на протязі багатьох років фінансувала і фінансує рашистського терориста і його холуїв.
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11.12.2022 10:36 Відповісти
Кто разгонять будет?
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11.12.2022 11:54 Відповісти
ті ,хто розганяють.Початок є з Англією
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11.12.2022 12:19 Відповісти
Большая озабоченность это как ссать против ветра.
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11.12.2022 10:57 Відповісти
 
 