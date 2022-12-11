Окупанти робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови, - Сили оборони Півдня
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Використовуючи іранські дрони-камікадзе, росіяни намагалися підлаштуватися до погодних умов, оскільки БПЛА чутливі до холоду.
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінфором.
"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташований Іран.
Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - йдеться в повідомленні.
За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.
Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.
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Они меньше и двигатель тише (роторный)
Но 15кг это тоже немало
Під час "паузи" погода була така сама як зараз.
"Противник відновив атаки за допомогою дронів-камікадзе "Shahed" і це свідчить, що морози не впливають на їхню роботу.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
"Противник відновив атаки за допомогою дронів-камікадзе вперше за три тижні. «Shahed-136/131». Ми бачимо, що сьогодні вночі їх застосували, і морози не впливають на їхню діяльність, треба бути готові і до цих викликів", - сказав речник.
Він зауважив, що не володіє інформацією чи це залишки першої партії, чи вже надійшла друга партія дронів з Ірану"
Для борьбы с морскими подлётами нужно бы буйки в море с акустическими датчиками на мотор шахидов.
Я пропонував налагодити виробництво аналогічних пристрoїв для підриву вантажівок, наприклад, типу Урал. Ніхто не відгукнувся. Для Shahed-ів вони підійшли би ще краще.