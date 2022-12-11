Окупанти робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови, - Сили оборони Півдня

Використовуючи іранські дрони-камікадзе, росіяни намагалися підлаштуватися до погодних умов, оскільки БПЛА чутливі до холоду.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінфором.

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташований Іран.

Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - йдеться в повідомленні.

За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

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