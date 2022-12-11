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Окупанти робили паузу у використанні іранських дронів через погодні умови, - Сили оборони Півдня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Використовуючи іранські дрони-камікадзе, росіяни намагалися підлаштуватися до погодних умов, оскільки БПЛА чутливі до холоду.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінфором.

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташований Іран.

Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - йдеться в повідомленні.

За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

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Автор: Наталя Джума
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Іранські БПЛА чутливі до холоду --ватніки
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11.12.2022 08:08 Відповісти
Гуменюк з Півдня,а ось Ігнат заявив,що ніякі морози на дрони не діють. 15 прилетіло ж недавно.
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11.12.2022 10:12 Відповісти
5 із 15 проскочили - треба визнати, що для камікадзе це непогано. Але погано для нас, з цими газонокосилками треба щось робити.
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11.12.2022 08:12 Відповісти
Вероятно Shahed-131
Они меньше и двигатель тише (роторный)
Но 15кг это тоже немало
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11.12.2022 08:16 Відповісти
Яка брєдятіна.
Під час "паузи" погода була така сама як зараз.
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11.12.2022 08:13 Відповісти
Получается, чтобы находиться в воздухе больше часа-двух нужно антиобледенитель иметь. Поэтому они будут стараться запускать их с короткого расстояния - Крыма, Мелитополя, Донецка. Значит вырисовывуются определенные направления и цели для наших остатков Точки У. И где ставить зенитки и ополчение с рогатками, т.к. автоматы населению кинопродюссеры боятся дать.
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11.12.2022 08:21 Відповісти
Угу.
"Противник відновив атаки за допомогою дронів-камікадзе "Shahed" і це свідчить, що морози не впливають на їхню роботу.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Противник відновив атаки за допомогою дронів-камікадзе вперше за три тижні. «Shahed-136/131». Ми бачимо, що сьогодні вночі їх застосували, і морози не впливають на їхню діяльність, треба бути готові і до цих викликів", - сказав речник.

Він зауважив, що не володіє інформацією чи це залишки першої партії, чи вже надійшла друга партія дронів з Ірану"
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11.12.2022 08:38 Відповісти
Мне кажется, что наиболее успешно они при атаке с моря - при полёте над землёй их могут обнаружить наблюдатели, а на траекторию выезжать мобильные группы.
Для борьбы с морскими подлётами нужно бы буйки в море с акустическими датчиками на мотор шахидов.
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11.12.2022 10:33 Відповісти
Ви будете сміятися, але щоб не тривожити дружину, я розробив та використовую такий пристрій, котрий будить мене уночі, коли я починаю хропіти . Він реагує тільки на мій храп.
Я пропонував налагодити виробництво аналогічних пристрoїв для підриву вантажівок, наприклад, типу Урал. Ніхто не відгукнувся. Для Shahed-ів вони підійшли би ще краще.
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11.12.2022 13:06 Відповісти
 
 