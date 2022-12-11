Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом останніх двох тижнів загарбники проводять обшуки у місцевих закладах освіти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Игорь Вазианский
показати весь коментар11.12.2022 08:11
+6 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар11.12.2022 08:35
+4 Joshua Merlin
показати весь коментар11.12.2022 07:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А ти ляпаєш язиком - як мокрими штаньми об асфальт, головою не думаючи
паРашка - впірьод...!!!
Ногами...
Тьху,іпучі нацисти кацапські. Ну нічого, після війни, я маю надію, що Україна повністю попрощається з "ви єлікім іпучім язиком"
І таке могло робитися по всій Україні!!