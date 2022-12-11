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Окупанти на Луганщині проводять обшуки у закладах освіти з метою виявлення та знищення книжок українською мовою, - Генштаб

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книги

Протягом останніх двох тижнів загарбники проводять обшуки у місцевих закладах освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вилучали українську літературу зі шкіл під час окупації Харківщини. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Нацизм та його прояви у реальному часовому вимірі.
паРашка - впірьод...!!!
Ногами...
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11.12.2022 08:11
+6
Це етнеоцид проти народу такого навіть не робили німецькі нацисти ,чому не зберуть радбез ООН адже те що творят ці варвари це неприпустимо в 21 столітті . А що в нас на "єдиному марафоні" фрі домі та ютуб каналах деяких блогерів не вилазят "хорошие русские" які вчать нас жити. Замість того що б позбутись всього російського,а замість непотрібного фрі дом зробити англомовний канал,що б показувати світу про геноцид українського народу.
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11.12.2022 08:35
+4
это еще раз доказывает - расия должны быть уничтожена, а ублюдочный руский язык - уничтожен... потому как кацапские "классики" типа толстого, достоевского и прочей мерзоты прославляли не человечность, а ублюдочность, оправдывая убийства других людей...
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11.12.2022 07:55
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это еще раз доказывает - расия должны быть уничтожена, а ублюдочный руский язык - уничтожен... потому как кацапские "классики" типа толстого, достоевского и прочей мерзоты прославляли не человечность, а ублюдочность, оправдывая убийства других людей...
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11.12.2022 07:55 Відповісти
А ти хоч Толстого читав? Наприклад - "Хаджи-Мурат"?
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11.12.2022 08:19 Відповісти
я то читав... и ти читав чи прочитав?
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11.12.2022 10:25 Відповісти
Я Толстого читав І уважно читав І не тільки те, що пропонувалося в рамках шкільної програми І навіть знаю, за який твір Льва Толстого до цих пір проклинає РПЦ
А ти ляпаєш язиком - як мокрими штаньми об асфальт, головою не думаючи
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11.12.2022 16:03 Відповісти
поц... навіть якщо ти його й читав, мізками того придурошного бороданя худого міг зрозуміти лише їбонутий кацапура... та й те - лише після пояснень кацапської цензури... а тому ти - це породження тієї колони, яка вештається за ольгінські гроші... не яр ти, а піздяр...
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11.12.2022 20:27 Відповісти
"Поца" і "піздяра" шукай у дзеркалі - так зручніше А якщо ти не знаєш (чи до тебе "не дійшла") антивоєнна, антицерковна (саме антицерковна, а не антирелігійна) та антиімперська політична позиція Льва Толстого - то це твої проблеми Не всім дано вміння мислить та аналізувать До речі - внуку імператора Австро-Угорської імперії Франца-Йосипа І, Вільгельму Габсбургу, його монархічне минуле не завадило буть послідовним українським націоналістом та українським поетом Василем Вишиваним
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11.12.2022 21:03 Відповісти
Так тут деякі за російську мову готові гризтися до кінця і ще навіть вважають себе патріотами. А виявляється, що це мова агресора, яку нас приніс окупант і вбивця разом з імперією, чи то московською(російською) чи радянською, разом зі знищенням всього українського. Їм так "удобно, они ето учили в школах и их родители говорили на етом языке". Де не з'явиться сьогодні ворог - знищує книги українською і нашу церкву. А сьогодні багато ходять в УПЦ, яка чомусь прибрала приставку "Московський патріархат" і моляться ворожою мовою і звичайно не до Бога, а до кирила і пуйла, бо де там Бог у цих ущербних і злих потвор?
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11.12.2022 08:25 Відповісти
Лев Толстой - ворог російської імперії і московських попів. Відповідно наш союзник. Воював в Криму і в Кавказі, але його погляди - це наші. Хаджи_Мурат не залишае ніких сумнівів хто ця людина.
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11.12.2022 09:37 Відповісти
Нацизм та його прояви у реальному часовому вимірі.
паРашка - впірьод...!!!
Ногами...
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11.12.2022 08:11 Відповісти
И что легче стало? Логика данного действия такая же как и установка памятников членину-эффекта ноль но хоть чем то заняты Книги напечатают а мозг в кацапский череп не вложишь-там телевизором место занято
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11.12.2022 08:22 Відповісти
Нацистська рпшк? ні,не чули...
Тьху,іпучі нацисти кацапські. Ну нічого, після війни, я маю надію, що Україна повністю попрощається з "ви єлікім іпучім язиком"
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11.12.2022 08:31 Відповісти
Це етнеоцид проти народу такого навіть не робили німецькі нацисти ,чому не зберуть радбез ООН адже те що творят ці варвари це неприпустимо в 21 столітті . А що в нас на "єдиному марафоні" фрі домі та ютуб каналах деяких блогерів не вилазят "хорошие русские" які вчать нас жити. Замість того що б позбутись всього російського,а замість непотрібного фрі дом зробити англомовний канал,що б показувати світу про геноцид українського народу.
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11.12.2022 08:35 Відповісти
Згоден, особливо бісить некто латиніна. Ця істота умудряється заперечувати розвал недорашки і активно захищає дождь. Із русні я би взяв Невзорова, Сотника, Муждабаєва і крапка.
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11.12.2022 09:46 Відповісти
А ми тут ніяк від московських попів спекатися не можемо. Все по одному виловлюємо. Ні щоб законодавчо заборонити! А скільки ще захисників "чєлюстєязичних" в нас виявляється, і ми з ними в демократію граємся. А прийшли кацапи і зразу знищують все українське.
І таке могло робитися по всій Україні!!
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11.12.2022 08:37 Відповісти
И забор от варваров надо продолжать строить, ничего в истории не меняется, увы
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11.12.2022 08:42 Відповісти
А кажуть, шо нацисти - ми! Кацапи вже нічим не відрізняються від фашистів гітлеровської Німетчини. Їм зосталось тільки збудувати газові камери для знищення українців, а так все один в один фашисти
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11.12.2022 10:38 Відповісти
 
 