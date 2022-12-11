УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12227 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
453 4
зерно (1225) корабель (1421) порт (618)

10 грудня з українських портів вийшли чотири судна з українською агропродукцією до Бельгії, Італії та Португалії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Українські порти в суботу залишили чотири суховантажні судна з кукурудзою, пшеницею та соняшниковим шротом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ), інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня чотири судна вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 143 480 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два суховантажні судна Patricia V (60 965 тонн кукурудзи) і Agios Nikolaos (33 тис. тонн пшениці) прямують до Бельгії.

Судно Tina S переправить до Португалії 30015 тонн кукурудзи. Судно Inase доставить 19,5 тис. тонн соняшникового шроту до Італії.

В українські порти також прямують п'ять суховантажів, які в суботу пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 10 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 494 463 тонни. Загалом на цей час було дозволено рух 1079 суден: 540 на прибуття в українські порти та 539 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка, - президент Литви

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ми так "голодуючих" підтримуємо?!!
показати весь коментар
11.12.2022 08:30 Відповісти
Порт немало электричества жрет при этом

Учитывая проблемы
показати весь коментар
11.12.2022 09:16 Відповісти
Португалія? Дивно,вона сама не тільки риба,але і агро. Італія то розумію,бо одна з Греції жалілася,що їх грецьку продукцію замінили на українську. Чому, Греція ж поряд. Резюме, Україна продає якісну і дешеву, тоді чому українці не в достатках
показати весь коментар
11.12.2022 10:10 Відповісти
вантажити пшеницю неграм електрика є! Для українських людей електрики нема. Вся суть ЗЕленого покидька
показати весь коментар
11.12.2022 11:57 Відповісти
 
 