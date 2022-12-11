Протягом доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру 12 населених пунктів Запорізької області

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 12 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Новоандріївка, Білогір'я, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Дорожнянка, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки.. Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

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