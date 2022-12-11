Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму
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Партизанський рух "Атеш", до якого входять кримські татари і українці, заявив, що саме його активісти причетні до підпалу казарм із російськими військовими у смт Радянське у тимчасово окупованому Криму.
Про це йдеться у повідомлені в телеграм-каналі руху "Атеш", інформує Цензор.НЕТ.
"База мобілізованих армії РФ у смт Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали, як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас усе вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію РФ ізсередини", - йдеться в повідомленні.
Також вони повідомили, що там є жертви і пообіцяли незабаром опублікувати більше інформації.
Пожежа на базі росіян сталася в ніч з 10 на 11 грудня.
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не вiриш? тодi перехристись.))
а взагалi, вiриш ти,сiрОжа, чи нi, всiм начхати.
пшёл вон.
Здоров'я, Наснаги і Удач!
панове, прошу всiх подивитись !
уродженець Вiниччини, що розробляв плани анексii Криму та вiйни проти України, а нинi
один з рашистських кураторiв вторгнення.
https://youtu.be/GQLT9yU9vYw
манкурт. гнида, що повинна здохнути в страшних муках.
перший заступник начальника гру гш вс ерефiї. куратор війни в Україні в.алєксєєв
генерал паРаша-армії в.алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій росіянської армії на боці диктатора асада в Сирії. Вона перетворила в руїни сирійські міста, зокрема Алеппо, і поховала в ньому тисячі сирійських безневинних дітей і жінок…
І за це отримав засекреченим наказом у 2017-му звання героя паРаші.
Це він курував підрозділи спецслужб, які втручались у вибори США, кібератаки на Демократичну партію. Агентурна сітка під його керівництвом проводила дискредитацію американської виборчої системи.
Це він курував операцію з отруєння батька та доньки Скрипалів у Великобританії…
Зараз відповідає за розвідувальне забезпечення рашистської агресії проти України.
Організацію її координування засланими заздалегідь дрг для нанесення ракетних ударів по Україні. В тому числі і по рідній Вінниччині. І ця ракета може вцілити і у його рідний дім чи школу, в якій навчався. А може і в родичів, однокласників, односельчан.
Крім того, він курує легалізацію так званих гауляйтерів на окупованих територіях, створення фейкових республік.
Аналітики характеризують його як особливо жорстокого воєначальника. І як найбільше довіреного серед представників спецслужб ерефії, вхожих до пуйла.
Кажуть, що він супроводжував його у всіх знакових поїздках за кордон.
Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку - до Гаазького трибуналу. До речі, як і алєксєєва.
Бо проти нього, як і інших високопосадовців, порушено Міжнародним судом кримінальну справу. Проти нього введені санкції. Він, як і інші воєнначальники, наближені до пуйла, обласканий і елітною нерухомістю.
З міста реутова(пiд масквабадом) переселився до ма-аскви і придбав там елітну нерухомість та дороге авто. І це лише офіційні дані.