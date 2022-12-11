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Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,пожежа

Партизанський рух "Атеш", до якого входять кримські татари і українці, заявив, що саме його активісти причетні до підпалу казарм із російськими військовими у смт Радянське у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у повідомлені в телеграм-каналі руху "Атеш", інформує Цензор.НЕТ.

"База мобілізованих армії РФ у смт Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали, як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас усе вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію РФ ізсередини", - йдеться в повідомленні.

Також вони повідомили, що там є жертви і пообіцяли незабаром опублікувати більше інформації.

Пожежа на базі росіян сталася в ніч з 10 на 11 грудня.

Також читайте: В окупованих Джанкої, Севастополі та Сімферополі пролунали вибухи. Росіяни кажуть, що працює ППО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Українським партизанм черговий респектище-давайте ще...
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11.12.2022 09:07
+31
Слава українським партизанам!!
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11.12.2022 09:09
+29
Хто б не зробив таку славну справу, то йому, чи їм, Хвала!
Здоров'я, Наснаги і Удач!
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11.12.2022 09:19
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Українським партизанм черговий респектище-давайте ще...
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11.12.2022 09:07 Відповісти
Тепер після цього сталінські репресії ще жорсткіше начнуться. Респект,партизани
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11.12.2022 10:04 Відповісти
татарским
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11.12.2022 11:39 Відповісти
Слава українським партизанам!!
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11.12.2022 09:09 Відповісти
шобы вам нюх сбить
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11.12.2022 09:18 Відповісти
.
не вiриш? тодi перехристись.))

а взагалi, вiриш ти,сiрОжа, чи нi, всiм начхати.
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11.12.2022 09:22 Відповісти
слышь,номерной кацап сирОжа,вопросы задавать будешь своей жОне-матрёхе.
пшёл вон.
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11.12.2022 10:15 Відповісти
Смажте орків, до тла, до пеплу. Слава Нації!!!
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11.12.2022 09:19 Відповісти
Хто б не зробив таку славну справу, то йому, чи їм, Хвала!
Здоров'я, Наснаги і Удач!
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11.12.2022 09:19 Відповісти
.

панове, прошу всiх подивитись !

уродженець Вiниччини, що розробляв плани анексii Криму та вiйни проти України, а нинi

один з рашистських кураторiв вторгнення.


https://youtu.be/GQLT9yU9vYw

манкурт. гнида, що повинна здохнути в страшних муках.

перший заступник начальника гру гш вс ерефiї. куратор війни в Україні в.алєксєєв

генерал паРаша-армії в.алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій росіянської армії на боці диктатора асада в Сирії. Вона перетворила в руїни сирійські міста, зокрема Алеппо, і поховала в ньому тисячі сирійських безневинних дітей і жінок…
І за це отримав засекреченим наказом у 2017-му звання героя паРаші.

Це він курував підрозділи спецслужб, які втручались у вибори США, кібератаки на Демократичну партію. Агентурна сітка під його керівництвом проводила дискредитацію американської виборчої системи.



Це він курував операцію з отруєння батька та доньки Скрипалів у Великобританії…

Зараз відповідає за розвідувальне забезпечення рашистської агресії проти України.
Організацію її координування засланими заздалегідь дрг для нанесення ракетних ударів по Україні. В тому числі і по рідній Вінниччині. І ця ракета може вцілити і у його рідний дім чи школу, в якій навчався. А може і в родичів, однокласників, односельчан.

Крім того, він курує легалізацію так званих гауляйтерів на окупованих територіях, створення фейкових республік.

Аналітики характеризують його як особливо жорстокого воєначальника. І як найбільше довіреного серед представників спецслужб ерефії, вхожих до пуйла.
Кажуть, що він супроводжував його у всіх знакових поїздках за кордон.
Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку - до Гаазького трибуналу. До речі, як і алєксєєва.
Бо проти нього, як і інших високопосадовців, порушено Міжнародним судом кримінальну справу. Проти нього введені санкції. Він, як і інші воєнначальники, наближені до пуйла, обласканий і елітною нерухомістю.
З міста реутова(пiд масквабадом) переселився до ма-аскви і придбав там елітну нерухомість та дороге авто. І це лише офіційні дані.
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11.12.2022 09:20 Відповісти
АлексЕЕВ - и этим все сказано... Всех на -ев, -ов - на палю : знают за шо.
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11.12.2022 09:48 Відповісти
кацапів треба тільки вбивати.
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11.12.2022 10:05 Відповісти
Український штаб партизанського руху сформований в роки другої світової в дії.у росіян генетичний алкоголізм,в українців спадкове партизанство. !!.поїзди,мости,аеродроми,казарми.все як завжди.ворог то з заходу,то з сходу, а пі..й.получають всі.
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11.12.2022 10:52 Відповісти
 
 