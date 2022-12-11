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В окупованому Маріуполі росіяни так і не розпочали опалювальний сезон, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону в Маріуполі. Комунальні служби в місті не працюють.

Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Вадим Бойченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочато. Люди сидять у холоді, замерзають, і ми бачимо написи і на під'їздах, і на квартирах: "SOS! Ми замерзаємо". Вся російська пропаганда розбилася об зиму, яка прийшла на територію України", - зазначив мер.

Бойченко наголосив, що забезпечити життєдіяльність Маріуполя та окупованих територій може лише українська влада. Російські загарбники ж ні на що не здатні. Єдине, що ворог зараз робить, - роздає місцевим жителям обігрівачі.

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"Люди вишиковуються у кілометрові черги, б'ються за ці обігрівачі, проходять цю принизливу процедуру. Але найстрашніше: аби включити обігрівач у розетку, потрібно, щоб була електрика. А електрики в обсязі, потрібному для проходження опалювального сезону, також немає. Вони і цей інструмент життєдіяльності не забезпечили. І, відповідно, ми бачимо десятки пожеж, які знищують ще хоч якесь житло в Маріуполі", - додав міський голова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Зате пам"ятник Леніну поставили
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11.12.2022 09:23
+1
Ломать-не строить.
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11.12.2022 09:17
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Орки і опалювання - речі не сумісні.
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11.12.2022 09:14 Відповісти
Ломать-не строить.
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11.12.2022 09:17 Відповісти
Зате пам"ятник Леніну поставили
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11.12.2022 09:23 Відповісти
кацаб це вбивця інформація для украінськиx манкуртів
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11.12.2022 09:34 Відповісти
в Мариуполе уничтожен "АЗОВ"! это для нас трагедия, а для зелёной шалупони - перемога! зачем им портить себе праздник, вспоминать о сопутствующих жертвах?
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11.12.2022 11:26 Відповісти
Було би дивно, якби дали опалення
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11.12.2022 09:46 Відповісти
А що орки? Зелень теж не влаштувала обігірів. Прикрилися війною і виправдовуються. + помста західній Україні від зелених пацаків.
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11.12.2022 10:27 Відповісти
Я ще памʼятаю влітку були сюжети з Маріуполя і питали у людей, чому вони не їдуть звідти, то вони відповідали, що ще не накупались в морі і зараз тепло і все нормально.
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11.12.2022 11:25 Відповісти
Дочекались таки асвабадителей: від води, електрики, тепла. Русский мір, однако.
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11.12.2022 12:18 Відповісти
Я бы рекомендовал Мэру, читать прессу, смотреть видео. Рах уж там не находится.
А то некрасиво получается. Видео и местные СМИ говорят совсем о другой картине.
Да проблемы у некоторых есть, но уж не так как написано.
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11.12.2022 12:24 Відповісти
 
 