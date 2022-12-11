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Російську міну було знешкоджено у Чорному морі біля берегів Румунії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,міна

У суботу військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували у їхніх водах.

Міноборони Румунії повідомило, що турецький вантажний корабель попередив ВМС про міну, що дрейфувала приблизно за 4,6 км на північ від румунського чорноморського порту Констанца.

Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Міна, знешкоджена в суботу, стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

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Автор: Марина Макєєва
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Тимчасово окупований Крим. Дуже трвожно але головне що панікі нєт…
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11.12.2022 09:24 Відповісти
Потрібно буде десятки років щоб знешкодити все вибухаюче залізяччя яким кацапня засіяла все і вся.
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11.12.2022 09:52 Відповісти
А це ще не напад на НАТО?
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11.12.2022 10:05 Відповісти
 
 