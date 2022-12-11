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Двом поліцейським з Луганщини, які перейшли на бік окупантів, загрожує довічне ув’язнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадники

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді двом працівникам поліції з Луганщини, які перейшли на бік ворога (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року оперуповноважений погодився "служити" в окупаційному "правоохоронному органі" на тимчасово окупованій території. Ще один підозрюваний — курсант Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. Весною 2022 року він почав співпрацювати з окупаційною "владою", зараз "служить" у "посаді" слідчого.

Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Двом поліцейським з Луганщини, які перейшли на бік окупантів, загрожує довічне ув’язнення 01
Двом поліцейським з Луганщини, які перейшли на бік окупантів, загрожує довічне ув’язнення 02

Автор: Марина Макєєва
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11.12.2022 09:29 Відповісти
Там і на неокупованій рашистами території зрадниками кишить. Запитайте у бійців, вони розкажуть як прокацапське бидло здає позиції ЗСУ і як їм кричать "чьо ви сюда прішлі".
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11.12.2022 09:36 Відповісти
Чим більше рускаізичного населення - тим більше зрадників
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11.12.2022 09:37 Відповісти
Птенцы авакова!!! А не пора бы заняться и самим армяшкой, а то ****** затаился и надеется что его забудут и не тронут!!!!!
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11.12.2022 09:39 Відповісти
Хм, а чого іншим зрадникам такі поблажки? Чи ''єта другоє"?!
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11.12.2022 10:00 Відповісти
А ті , хто ще в 14 році перейшли на бік окупанта в тій Горлівці , то їх навіть на миротворці немає
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11.12.2022 10:10 Відповісти
Миротворец это волонтерская организация... Если знаете таких, имеете данные на них, напишите в Миротворец и предоставьте информацию... И их после проверки внесут в базу Миротворца...
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11.12.2022 10:22 Відповісти
Полiцаї авакова по обьявлению
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11.12.2022 12:34 Відповісти
 
 