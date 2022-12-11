Двом поліцейським з Луганщини, які перейшли на бік окупантів, загрожує довічне ув’язнення

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді двом працівникам поліції з Луганщини, які перейшли на бік ворога (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року оперуповноважений погодився "служити" в окупаційному "правоохоронному органі" на тимчасово окупованій території. Ще один підозрюваний — курсант Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. Весною 2022 року він почав співпрацювати з окупаційною "владою", зараз "служить" у "посаді" слідчого.

Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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