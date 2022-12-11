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В "Укроборонпромі" розповіли про нові безпілотники для ЗСУ: "У нас будуть камікадзе з можливістю повернення"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укроборонпром

Україна активно працює над розробкою власних безпілотників, які є одним із найефективніших видів озброєнь у війні проти Росії.

Про це розповів керівник проєктів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішня війна рухається у напрямку битви роботизованих безпілотних систем, і Україна активно працює над тим, щоб забезпечити ними своїх захисників у необхідній кількості. За словами представника "Укроборонпрому", вже незабаром ЗСУ отримають на озброєння новий безпілотник, який допоможе їм завдавати ударів по тилу противника.

Болдирєв зазначає, що дрон уже практично готовий і проходить випробування. За характеристиками БПЛА схожий на іранські дрони-камікадзе, але має деякі особливості, які роблять його унікальним.

"Він уже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення", – сказав він.

Болдирєв пояснив, що можливість "повернення" означає те, що дрони зможуть атакувати ворожі цілі кілька разів. Дальність польоту нових БПЛА становить 1000 кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кілограмів.

В "Укроборонпромі" підкреслили, що розроблена модель безпілотників частково складається з деталей іноземного виробництва, проте розробка програмного забезпечення, засоби зв'язку із наземними станціями, складання та технічне обслуговування дронів здійснюється вітчизняними фахівцями.

Також читайте: "Подарунки для окупантів": Укроборонпром показав перші снаряди 152 мм. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
ми, українці, дуже жадібні люди - це не про українців. Скоріше жадібні лише чуваки з укроборонпрому (який було створено для відмивання бабла, якраз для жадібних чуваків).
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11.12.2022 09:42
+27
У нас будуть камікадзе з можливістю повернення

тоді це не камікадзе ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ
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11.12.2022 09:45
+25
Ця зброя має стати сурпризом.
Навіщо триндіти завчасно?
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11.12.2022 09:43
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ми, українці, дуже жадібні люди - це не про українців. Скоріше жадібні лише чуваки з укроборонпрому (який було створено для відмивання бабла, якраз для жадібних чуваків).
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11.12.2022 09:42 Відповісти
Шо-та обнуленные сьодни возбудились.
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11.12.2022 09:44 Відповісти
еще бы никнулся radarmouredcar
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11.12.2022 10:03 Відповісти
у вас рівень інтелекту обнулився : цілих 2 повідомлення про мій нік, і нічого по суті.
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11.12.2022 11:47 Відповісти
Звісно, тут доцільно сказати «заощадливі» або «хазяйновиті». ле маємо те що маємо…
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11.12.2022 11:09 Відповісти
Ця зброя має стати сурпризом.
Навіщо триндіти завчасно?
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11.12.2022 09:43 Відповісти
Триндять, зазвичай, щоб налякати або підняти бойовий дух. Реальні справи, реальні озброєння так не роблять і не анонсують. Тільки після застосування...
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11.12.2022 09:58 Відповісти
ну т.е. прутень спочатку повинен застосувати ядерку а вже потім про неї триндіти? Вони знають що і для чого роблять.
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11.12.2022 13:29 Відповісти
Хто і що знає?
Наприклад, Ветеринар Данілов?
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11.12.2022 13:31 Відповісти
Або показуйте вже на дiлi, або мовчiть поки що....
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11.12.2022 09:45 Відповісти
У нас будуть камікадзе з можливістю повернення

тоді це не камікадзе ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ
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11.12.2022 09:45 Відповісти
Якщо "керівник проектів" настільки неосвічена людина, то що можна сказати за інших в Укроборонпромі??
Я просто в шоці....
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11.12.2022 10:13 Відповісти
Це багаторазові камікадзе...
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11.12.2022 11:13 Відповісти
Все просто - знайшов визначену ціль - камікадзе.

Не знайшов після оцінки ситуації - повернувся додому.
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11.12.2022 12:13 Відповісти
Якщо з поверненням то це вже не камікадзе, а бомбувальники.
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11.12.2022 09:45 Відповісти
І долетить, і повернеться, перевірено..
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11.12.2022 09:46 Відповісти
молодец Пашинский! зеленожопые его ненавидили, как и пороха
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11.12.2022 09:46 Відповісти
А до чого тут Пашинський?
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11.12.2022 10:52 Відповісти
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11.12.2022 17:02 Відповісти
Новина звучить по дебільному , хоча чи може бути інакше якщо керує Укроборонпромом клінічний ідіот Мілованов ?
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11.12.2022 09:53 Відповісти
з тим, що дебіл - згоден, але тут не укроборонпром винен в тому, як написали журналісти.
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11.12.2022 13:31 Відповісти
теперь и у нас есть "мопедьі" на реактивной тяге.....
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11.12.2022 09:53 Відповісти
Будуть, незабаром, скоро - улюблені слова...
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11.12.2022 09:54 Відповісти
Я би рекомендував 'глашатаям" Укроборонпрому поприпарковувати язики у затишне місце. І поки нема серії і поставок у військо - не колихати ефір. Бо продуктивність цієї уонтори занадто низька, а піару навпаки...
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11.12.2022 09:54 Відповісти
без твоїх порад взагалі ніяк... може тобі в радники податись?
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11.12.2022 13:32 Відповісти
в нас буде все. тільки не мішайте нашим хлопцям уберіть москалів зрадників від влади..
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11.12.2022 09:55 Відповісти
дрон Ямамура?
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11.12.2022 09:59 Відповісти
Кац 200. Нова назва
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11.12.2022 09:59 Відповісти
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11.12.2022 10:00 Відповісти
Мені більше подобається дізніватись про нові розробки "Укроборонпрома" з новин у рубріці "на болотах знов якась бавовна"...
А навіщо оці заяви і як витікаюче з цього питання "А нах*я тоді мокшанам розвідка?" - я не розумію...
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11.12.2022 10:01 Відповісти
Мож это многоходовочка, шобы пыня упразднил свою разведку, а потом рот - на замок.
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11.12.2022 15:15 Відповісти
А три роки до нападу шашлики жарили..!
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11.12.2022 10:03 Відповісти
І п'ять років рошени на кожному перехресті в Києві відкривали і в Борисполі заводи і в Яготині . А от патронний завод ніяка собака не побудувала за ВІСІМ років
А то ж все сліпий траст
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11.12.2022 13:39 Відповісти
Ну так в'їбіть вже по мааацкве ...
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11.12.2022 10:08 Відповісти
Проти бункерів та підземних заводів 75 кг вибухівки - мало буде. А що ти ще такого військово-цікавого у москві знайшов?
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11.12.2022 10:22 Відповісти
Розмовляти чемно спочатку навчись ...
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11.12.2022 10:28 Відповісти
Тебе за взірець взяти?
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11.12.2022 22:48 Відповісти
Там ще мавзолей з леніним є, на якого зомбоорки досі дрочать, і де ху#ло собі напевно місце бачить після того, як здохне. Уявляє себе настільки великим, що думає, і на нього будуть багато десятиліть дрочити. То ж для них святиня набагато цінніша будь якої лаври.
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11.12.2022 10:36 Відповісти
за мавзолей прутень скине ядерку на воронеж)))
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11.12.2022 13:33 Відповісти
Конкретизуйте ціль?
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11.12.2022 10:27 Відповісти
А що ти так переживаєш за мацкву? Що сама звідти чи козломорді родичі там? Концерво, в мацкве сотні цілей які зв'язані з недовійсками кацапстана. Почекай , скоро тобі наглядно покажуть ці цілі.
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11.12.2022 10:51 Відповісти
Есть инфа о двух типах дронов - ,, Сокол 300,, оборонпрома и ,, левые ,, дроны очень похожие на самолёт братьев Райт ( по характеристикам тоже). Будут снабжать армию гамном арахамии , по цене американских ударных дронов- бабло на войне пахнет кровью. Постыдились бы показывать ,, кукурузники,, и заряжать в армию. Но у многих совести нет ни миллиграмма. За такие показы и поставки нужно бить морды , в лучшем случае.
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11.12.2022 10:15 Відповісти
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11.12.2022 11:35 Відповісти
Ой хлопці...
Ви не лише жадібні, але і хитрі!
То часом не ваше "нульове" немовля, літало подивитися "...а Что там у кацапов"? до Егельсу?
Як на "нульового" то вийшло непогано...
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11.12.2022 10:18 Відповісти
Один дрон?!
На 9 місяць війни?!
Та ви «гіганти мислі»!
Скільки, цікаво, бабла розпиляли?!
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11.12.2022 10:21 Відповісти
Резніков тільки пару днів назад доповідав (на Цензорі також це друкували), що за останній місяць ЗСУ прийняли до експлуатації 7 зразків бпла українського виробництва та ще біля 20 заявок роглядаються. Раніше було 1-2 заявки на рік. Тож слідкуй за новинами уважніше.
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11.12.2022 10:44 Відповісти
Він уже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Джерело: https://censor.net/ua/n3386269

Що не так?
Може, тобі варто читати уважніше?
Тут коментують не те, що сказав Рєзніков, а слова Болдирєва, ні?
До того ж, очкастий адвокат багато чого говорив, особливо перед вторгненням і після нього. Тобто, брехав, і не раз.
Я особисто цим брехунам не вірю, ти-як хочеш…
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11.12.2022 12:41 Відповісти
вот это взрочнули кацапов, так вздрочнули... даже если просто словами - все-равно приятно...
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11.12.2022 10:27 Відповісти
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
"камикадзе с возможностью возвращения" должен иметь кодовое название "В.И. Ленин".
В смысле - вечно живой.
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11.12.2022 10:29 Відповісти
на вечір треба почитати..як вечірню казку для малят
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11.12.2022 10:38 Відповісти
гребанний московський наратив - Українці найщедріші люди на Землі, тому й тримаємось проти цієї величезної Орди. Меценати, волонтери виносять на своїх плечах усі проїби ледарів з УКРОБОРОНПРОМУ👇

Але ми, українці, дуже жадібні люди. Джерело: https://censor.net/ua/n3386269
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11.12.2022 10:40 Відповісти
Какую то ересь несет етот чувак. Если дрон будет возвращаться то он уже не камикадзе. Во вторых чтобы дрон вернулся нужно в два раза уменьшать боевую часть для дополнительного бака топлива. В третьих вернуться после задания будет намного труднее так как за он засветится на территории врага и за ним будет охота.
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11.12.2022 10:43 Відповісти
З можливістю смертельного вбивства
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11.12.2022 10:44 Відповісти
Ото зе-сценарісти формулювання вичавили. Самі себе переплюнули. Камікадзе, які повертаються до місця запуску! Креативщики, ля!
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11.12.2022 10:55 Відповісти
Зелені кловани.
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11.12.2022 12:32 Відповісти
Я розумію що зелена плєсєнь проїдає мозок, але нести таку дурню ((( Нахіба такі дрони камікадзе які не виконують завдання? Це щоб підняти ціну за якоби " супер технологію повернення"? Ну це їб@@уніше навіть за мільярд дерев та ммм разом взятих.
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11.12.2022 10:57 Відповісти
******* по кремлю, сделать фото, и вернутся домой, гарна новина.
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11.12.2022 11:00 Відповісти
По-перше, дурницю про "камікадзе" з "можливістю повертатися" вище вже розібрали.
По-друге, щось мені підказує, що ця дурня була сказала не просто так, тому що дрон-камікадзе - це дуже дешева штука, вартістю десятки тис. долл. максимум. А нам будуть парити щось вартістю сотні тис. долл. під легендою, що він вміє повертатися.
По-третє, якщо дрон-камікадзе має реактивний двигун, то це називається крилата ракета!

Якщо хтось тут читає форум з тих, хто приймає рішення, забороніть приймати дрон-камікадзе вартістю дорожче 50 тис. долл.!
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11.12.2022 11:06 Відповісти
Щось забагато у нас балакунів. Наприклад, блогер Буданов, який звиздить що і де треба і не треба, замість справою ,яку керує, займатись. Я вважаю, що посадові особи, котрі перебувають у керівництві силових органів чи біля того керівництва - типу Буданова чи Геращенка - не повинні бути водночас блогерами. Треба вибирати щось одне! Інтерв'ю можна коли-не-коли дати, але гавкати не треба щодня й багато!
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11.12.2022 11:17 Відповісти
WHEN?
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11.12.2022 11:36 Відповісти
Нужные и современные дроны Укроботонпрома выпускать не будут. Не смотря на результаты , будут выпускать и поставлять армию , мегагавно арахамии за бешеные деньги. Бабло не пахнет..
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11.12.2022 11:55 Відповісти
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11.12.2022 14:05 Відповісти
Може все ж таки не жадібні, а хазяйнуваті?
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11.12.2022 13:53 Відповісти
Теоретично, можливо зробити один великий дрон, який буде доставляти кілька міні- дронів у визначене місце. Потім цей великий дрон запустить міні-камікадзе, а сам повернеться додому.
Подібна схема в авіації не новина.
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11.12.2022 14:04 Відповісти
Хотели ****...ся да обос...сь.
Дрон-камикадзе - это одноразовая техника. Поэтому все лишние системы, всю лишнюю прочность нужно убрать посколько она просто взорвется при поражении цели. А для попытки возврата все это нужно оставить. Но при этом оно все равно взорвется при поражении цели. Такая концепция говорит не о жадности, а о глупости и растрате средств.
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11.12.2022 17:23 Відповісти
А еще говорит что уровень компетенции керівника проєктів концерну "Укроборонпром" - дно.
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11.12.2022 23:59 Відповісти
Чого дивуватись із спеців ОПрому. Там русня заточена на розпил, як і в рашці. В 1941 році якісь дегенерати придумали використовувати собак для боротьби з німецькими танками- зробити їх камікадзе. Суть була проста -собак навчали їсти під танками з увімкненими моторами. А потім голодними з мінами з антенним підривачем випускали на танки. Німці швидко розкусили циркові фокуси і при появи собак вимикали мотори. Собаки, як ті ж камікадзе, повертались назад а тоді інструктори "робили ноги" і прудко втікали, правда не всі. Що сталось з тими дегенератами невідомо. Потім горе історики писали, що так знищили аж 300 танків. Славні були часи для кулібіних. Навіть замначгенштабу Ватутін у липні 1941 року підписав наказ про заготовку грязь-глини для закидання оптичних приладів. А пару років назад "специ" з з ОПрому хотіли поставити на озброєння снайперські 3 лінійки ( з планкою Пікатіні) хоча ще перед 1 світовою її визнавали непридатною. Славні часи повертаються.
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14.01.2023 04:11 Відповісти
 
 