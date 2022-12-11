В "Укроборонпромі" розповіли про нові безпілотники для ЗСУ: "У нас будуть камікадзе з можливістю повернення"
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Україна активно працює над розробкою власних безпілотників, які є одним із найефективніших видів озброєнь у війні проти Росії.
Про це розповів керівник проєктів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нинішня війна рухається у напрямку битви роботизованих безпілотних систем, і Україна активно працює над тим, щоб забезпечити ними своїх захисників у необхідній кількості. За словами представника "Укроборонпрому", вже незабаром ЗСУ отримають на озброєння новий безпілотник, який допоможе їм завдавати ударів по тилу противника.
Болдирєв зазначає, що дрон уже практично готовий і проходить випробування. За характеристиками БПЛА схожий на іранські дрони-камікадзе, але має деякі особливості, які роблять його унікальним.
"Він уже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення", – сказав він.
Болдирєв пояснив, що можливість "повернення" означає те, що дрони зможуть атакувати ворожі цілі кілька разів. Дальність польоту нових БПЛА становить 1000 кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кілограмів.
В "Укроборонпромі" підкреслили, що розроблена модель безпілотників частково складається з деталей іноземного виробництва, проте розробка програмного забезпечення, засоби зв'язку із наземними станціями, складання та технічне обслуговування дронів здійснюється вітчизняними фахівцями.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо триндіти завчасно?
Наприклад, Ветеринар Данілов?
тоді це не камікадзе ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ
Я просто в шоці....
Не знайшов після оцінки ситуації - повернувся додому.
А навіщо оці заяви і як витікаюче з цього питання "А нах*я тоді мокшанам розвідка?" - я не розумію...
А то ж все сліпий траст
Ви не лише жадібні, але і хитрі!
То часом не ваше "нульове" немовля, літало подивитися "...а Что там у кацапов"? до Егельсу?
Як на "нульового" то вийшло непогано...
На 9 місяць війни?!
Та ви «гіганти мислі»!
Скільки, цікаво, бабла розпиляли?!
Що не так?
Може, тобі варто читати уважніше?
Тут коментують не те, що сказав Рєзніков, а слова Болдирєва, ні?
До того ж, очкастий адвокат багато чого говорив, особливо перед вторгненням і після нього. Тобто, брехав, і не раз.
Я особисто цим брехунам не вірю, ти-як хочеш…
"камикадзе с возможностью возвращения" должен иметь кодовое название "В.И. Ленин".
В смысле - вечно живой.
Але ми, українці, дуже жадібні люди. Джерело: https://censor.net/ua/n3386269
По-друге, щось мені підказує, що ця дурня була сказала не просто так, тому що дрон-камікадзе - це дуже дешева штука, вартістю десятки тис. долл. максимум. А нам будуть парити щось вартістю сотні тис. долл. під легендою, що він вміє повертатися.
По-третє, якщо дрон-камікадзе має реактивний двигун, то це називається крилата ракета!
Якщо хтось тут читає форум з тих, хто приймає рішення, забороніть приймати дрон-камікадзе вартістю дорожче 50 тис. долл.!
Подібна схема в авіації не новина.
Дрон-камикадзе - это одноразовая техника. Поэтому все лишние системы, всю лишнюю прочность нужно убрать посколько она просто взорвется при поражении цели. А для попытки возврата все это нужно оставить. Но при этом оно все равно взорвется при поражении цели. Такая концепция говорит не о жадности, а о глупости и растрате средств.