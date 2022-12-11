В "Укроборонпромі" розповіли про нові безпілотники для ЗСУ: "У нас будуть камікадзе з можливістю повернення"

Україна активно працює над розробкою власних безпілотників, які є одним із найефективніших видів озброєнь у війні проти Росії.

Про це розповів керівник проєктів концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нинішня війна рухається у напрямку битви роботизованих безпілотних систем, і Україна активно працює над тим, щоб забезпечити ними своїх захисників у необхідній кількості. За словами представника "Укроборонпрому", вже незабаром ЗСУ отримають на озброєння новий безпілотник, який допоможе їм завдавати ударів по тилу противника.

Болдирєв зазначає, що дрон уже практично готовий і проходить випробування. За характеристиками БПЛА схожий на іранські дрони-камікадзе, але має деякі особливості, які роблять його унікальним.

"Він уже є. Я б назвав його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення", – сказав він.

Болдирєв пояснив, що можливість "повернення" означає те, що дрони зможуть атакувати ворожі цілі кілька разів. Дальність польоту нових БПЛА становить 1000 кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кілограмів.

В "Укроборонпромі" підкреслили, що розроблена модель безпілотників частково складається з деталей іноземного виробництва, проте розробка програмного забезпечення, засоби зв'язку із наземними станціями, складання та технічне обслуговування дронів здійснюється вітчизняними фахівцями.

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