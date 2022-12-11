Російські військові за тиждень пошкодили майже двісті цивільних об’єктів у Миколаївській області
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Протягом тижня, з 4 по 11 грудня, вогневі удари російської армії по території Миколаївської області пошкодили 190 цивільних об’єктів. Найбільше постраждав житловий фонд.
Такі дані оприлюднили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
За тиждень, з 4 по 11 грудня, на території області були пошкоджені 117 об'єктів житлового фонду, 45 невійськових об'єктів, 27 об'єктів життєзабезпечення та один навчальний заклад.
Загалом станом на 11 грудня від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 14053 цивільних об’єкти.
З них:
- об’єкти житлового фонду — 9056;
- медичні заклади — 92;
- навчальні заклади — 389;
- заклади культури — 184;
- об’єкти промислових підприємств — 189;
- об’єкти життєзабезпечення: газопостачання — 1025, електропостачання — 881, водопостачання — 32, теплопостачання — 96;
- інші не військові об’єкти — 2109.
Без газопостачання залишились 6073 споживачі.
Припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 81 населеному пункті Баштанського та Миколаївського районів.
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