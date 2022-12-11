Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 140 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
танків - 2942 (+2) од,
бойових броньованих машин - 5920(+3) од,
артилерійських систем - 1928 (+1) од,
РСЗВ - 397 (+0) од,
засоби ППО - 211 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),
крилаті ракети - 592 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,
спеціальна техніка - 167 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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В Севастополі (Балаклава, Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 5 Окремої бригади прикордонних кораблів (5 ОБРСКР, в/ч 2382 )
В Джанкої (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 39-о гелікоптерний полку 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу ЗС РФ.
В Сімферополі (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи в/ч 6922 (розвідзагін "Русь" військ національної гвардії РФ.
В Севастополі (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи в/ч 31334 (Центр військової інформації та комунікації)
В Севастополі (Балаклава, Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 5 Окремої бригади прикордонних кораблів (5 ОБРСКР, в/ч 2382 )
В Мелітополі (тот, Україна) на базі концентрації і переформатування (готельному комплексу "Привал мисливця") атаковані підрозділи 291-й гв. мс полку ЗС РФ
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.