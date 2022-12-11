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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 140 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,

танків - 2942 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5920(+3) од,

артилерійських систем - 1928 (+1) од,

РСЗВ - 397 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 1613 (+10),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,

спеціальна техніка - 167 (+0).

Також читайте: Минулої доби вражено 8 пунктів управління, 11 районів зосередження ворога та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 140 осіб, 2942 танки, 1928 артсистем, 5920 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Зведення бавовни за ніч, December 11, від tZEinform:

В Севастополі (Балаклава, Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 5 Окремої бригади прикордонних кораблів (5 ОБРСКР, в/ч 2382 )

В Джанкої (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 39-о гелікоптерний полку 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу ЗС РФ.

В Сімферополі (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи в/ч 6922 (розвідзагін "Русь" військ національної гвардії РФ.

В Севастополі (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи в/ч 31334 (Центр військової інформації та комунікації)

В Севастополі (Балаклава, Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 5 Окремої бригади прикордонних кораблів (5 ОБРСКР, в/ч 2382 )

В Мелітополі (тот, Україна) на базі концентрації і переформатування (готельному комплексу "Привал мисливця") атаковані підрозділи 291-й гв. мс полку ЗС РФ
показати весь коментар
11.12.2022 11:29
+8
Генерал СВР, Воскресенье 11.12.2022г.,
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.
показати весь коментар
11.12.2022 11:38
+6
÷-400 в день, до Нового Року 20 днів......Горіть в пеклі москалі. А танки орки економлять, загнулися танкові війська
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11.12.2022 10:23
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Правила форума Рада форумчан
÷-400 в день, до Нового Року 20 днів......Горіть в пеклі москалі. А танки орки економлять, загнулися танкові війська
показати весь коментар
11.12.2022 10:23 Відповісти
ці двісті орків ввійшли в цей список?
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11.12.2022 10:26 Відповісти
90тис м*яса це така гора, що контенту завались. А тут контенту мінімум. Скоро там за мільйон перевалить.
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11.12.2022 10:30 Відповісти
Скоро юбилей 100 000
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11.12.2022 10:43 Відповісти
Пшел отседова, узкий!!!
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11.12.2022 11:01 Відповісти
11.12.2022 11:38 - тут?
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11.12.2022 11:39 Відповісти
На пляшкування, виродок лаптєлапий. Шнель-шнель!
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11.12.2022 18:39 Відповісти
Даёшь 100000 к НГ
показати весь коментар
11.12.2022 11:15 Відповісти
Зведення бавовни за ніч, December 11, від tZEinform:

В Севастополі (Балаклава, Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 5 Окремої бригади прикордонних кораблів (5 ОБРСКР, в/ч 2382 )

В Джанкої (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 39-о гелікоптерний полку 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу ЗС РФ.

В Сімферополі (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи в/ч 6922 (розвідзагін "Русь" військ національної гвардії РФ.

В Севастополі (Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи в/ч 31334 (Центр військової інформації та комунікації)

В Севастополі (Балаклава, Крим, тот, Україна) атаковані підрозділи 5 Окремої бригади прикордонних кораблів (5 ОБРСКР, в/ч 2382 )

В Мелітополі (тот, Україна) на базі концентрації і переформатування (готельному комплексу "Привал мисливця") атаковані підрозділи 291-й гв. мс полку ЗС РФ
показати весь коментар
11.12.2022 11:29 Відповісти
Генерал СВР, Воскресенье 11.12.2022г.,
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.
показати весь коментар
11.12.2022 11:38 Відповісти
 
 