Державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підписаний Володимиром Путіним 5 грудня 2022 року закон про федеральний бюджет Росії є надто оптимістичним у своїх очікуваннях щодо доходів і видатків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter міністерства оборони Великої Британії.
На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.
Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.
"Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
А платити - доведеться !
Подписанный Путиным бюджет РФ на 2023 г. говорит о том, что санкции являются декоративными и недостаточными. Стабильность и объем доходов не вызывает беспокойства у Путина. Путин готов к долгосрочной войне на истощение. И речь идет об истощении ресурсов Запада (на поддержку Украины).
Не кажется ли уважаемому МО Британии, что такое сообщение было бы более уместным и актуальным ....