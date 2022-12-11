Державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну, - британська розвідка

Підписаний Володимиром Путіним 5 грудня 2022 року закон про федеральний бюджет Росії є надто оптимістичним у своїх очікуваннях щодо доходів і видатків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter міністерства оборони Великої Британії.

На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.

Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.

"Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - йдеться у повідомленні.

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