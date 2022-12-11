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Державний бюджет Росії на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,обмеження,санкції

Підписаний Володимиром Путіним 5 грудня 2022 року закон про федеральний бюджет Росії є надто оптимістичним у своїх очікуваннях щодо доходів і видатків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter міністерства оборони Великої Британії

На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки.

Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.

"Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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виплати за шкоду нанесену Україні - заложили ?
А платити - доведеться !
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11.12.2022 10:38 Відповісти
То буде "колись", а сьогодні у нас дефіцит.
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11.12.2022 10:43 Відповісти
Хотілось би щоб всі люди доброї волі доклали ще трошки зусиль щоб збільшити ціну війни для загарбників. Якщо з різних боків повіщипувати і не лише підсанкційне!, то щоб виконати бюджет війни доведеться ***** добряче залізти в кишеню кацапам. То ж якось дивно і несправедливо виходить - за 9 місяців війни рівень життя кацапів знизився лише на 10%.
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11.12.2022 10:42 Відповісти
Що ж то за санкції такі що кацапи ще такі кошти можу на війну направити?!
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11.12.2022 10:51 Відповісти
Якщо Захід буде тільки декларувати практично беззубі санкції то росія ще й наростить свій потенціал.
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11.12.2022 10:51 Відповісти
А как вам такое сообщение:
Подписанный Путиным бюджет РФ на 2023 г. говорит о том, что санкции являются декоративными и недостаточными. Стабильность и объем доходов не вызывает беспокойства у Путина. Путин готов к долгосрочной войне на истощение. И речь идет об истощении ресурсов Запада (на поддержку Украины).

Не кажется ли уважаемому МО Британии, что такое сообщение было бы более уместным и актуальным ....
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11.12.2022 11:06 Відповісти
Один к одному, как в конце 70 и начале 80 ввели санкции, тогда тоже хорохорились - а мы покажем Дикому Западу кто всех сильней и красивей. И шо, за 5 лет все скатилось а пропасть, а кремлеводы продалжали строить Кузю и его собратов и кричали, что одним махом превратим всех в дерную пыль. А теперь примеряют фуфаечки - ватнички. И грозятся потушить свет во всем мире.
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11.12.2022 13:32 Відповісти
І шо, кацапи перейдуть на болотяну флору і фауну, клюква там, чорниця, кора дуба, жабки і трітони, їм не звикати, заради "можєм павтаріть" і кругляшкі козячі поїдять 😆
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11.12.2022 14:55 Відповісти
Ну да юг Украины же взят( их цель)-так они думают и что то еще знают от мирового правительства.
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11.12.2022 17:33 Відповісти
 
 