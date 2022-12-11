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Понад 6 тисяч заявок про зрадників українці надіслали СБУ через чат-бот єВорог

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єворог

Українці надіслали Службі безпеки України 6 тисяч 387 заявок про колаборантів через чат-бот єВорог.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, інформує Цензор.НЕТ

"Зрадники перебувають не лише на захоплених територіях країни, а й на підконтрольних нашій державі. Вони всіляко допомагають ворогу нищити наші домівки, коригують вогонь, організовують референдуми, зливають дані, допомагають окупантам та агітують українців підтримувати Путіна", - йдеться у повідомленні.

Якщо у громадян є факти, які підтверджують, що родич, друг, знайомий або земляк стає на бік ворога, можна повідомити про нього у єВорог.

"Надсилайте фото чи відео або текстовий опис, чому цю людину ви вважаєте колабораціоністом", - закликали у Мінцифри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників

Автор: Марина Макєєва
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Для початку очищення добре, хоча для повного треба більше.
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11.12.2022 10:27 Відповісти
Хєрово написали, бо ні дєрьмак, ні татаров, ні кірюха тімошонка, ні хламідія, ні бойко, ні шлюхрич, ні льовочкіни, ні мураєв досі не сидять.
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11.12.2022 10:29 Відповісти
Ватнікі україни, так що ви роти свої позакривайте. Опасно зараз друзям чи знайомим чи незнайомцям ******* щось проросійське.

Щось не нравиться - зразу в росію. Один вихід.
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11.12.2022 10:32 Відповісти
Нам потрібно прийняти закон про примусову депортацію та інтернування прокацапськи налаштованих індивідів . Якщо лише меле дурним язиком то під арешт, оцінка майна, майно на аукціон конфіскату і депортація з тим що залишилось після продажу і відрахування витрат за процедури. Якщо ж є будь яка активна ворожа діяльність (агітація, корегування, колабораціонізм, шпигунство) то депортація з повною конфіскацією всього майна. Вважаю що всі хто "ратує" за "руzкій мір" заслуговують на найтяжче покарання - жити в цьому самому "руzкому мірі" решту свого смердючого життя.
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11.12.2022 10:55 Відповісти
Прізвища з ОП там є?
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11.12.2022 11:32 Відповісти
Підскажіть. А якщо зрадник не зафіксований по факту, в аудіо а відео форматі. Тільки його багаторазові висказування про любов до рашки, усно до односельчан. Без доказів навіть не варто пробувати відправляти шлюху на єВорог??? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Антипов,_Олег_Николаевич
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11.12.2022 12:05 Відповісти
Правильная инициатива! Быстро без волокиты. Основные игроки в предательство убежали, остальные затаились. Их имена известны всем, кроме простых украинцев.
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11.12.2022 13:41 Відповісти
Чому для початку заборонити їм голосувати,бо вони нам понавебирають
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11.12.2022 14:57 Відповісти
 
 